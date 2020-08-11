×

CARTELERA TV / 12 de agosto de 2020

A LAS 22.00 JESÚS

- 20:41 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)

18.15 ALAS ROTAS

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

22.00 JESÚS

00.00 STAFF

00.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14 DE TIC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 RUIDO DE MOTORES

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.30 ARABESC

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 TICKET AL SHOW

20.00 DE A DOS

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 CICLO DE COLECCIÓN: EL CARABAJALAZO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

Más noticias de hoy

Lo último de Santiago

La Municipalidad infraccionó a transportistas...

La Capital puso en marcha un servicio de recolección diferenciado...

Coronavirus en Santiago: Se registraron 17 nuevos contagios

Lo último de Economía

Para el Gobierno la economía mostró signos de...

Cobran el IFE los beneficiarios con DNI finalizados en 1

Las suspensiones de empleos por el Covid fueron 740 mil

Lo último de Política

Alberto Fernández: “La Nación puede trabajar...

Diputados respaldaron las medidas tomadas por el gobernador Zamora...

Zulema Yoma y Zulemita Menem tienen coronavirus

Lo último de Policiales

Concejal santiagueño junto a su familia violó...

Sorprenden a dos delincuentes y secuestran un revolver

Trágico final de una nena de dos años al ser aplastada por un camión

Un camión se estrelló contra un árbol en Loreto

Cámara Gesell a las adolescentes que habrían sido abusadas en Frías