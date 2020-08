Es falso que el coronavirus se cura con nebulizaciones, remedios caseros y paracetamol

11/08/2020 - 21:44 Santiago

“Por favor amigos, familia apenas tengan síntomas no esperen prueba de coronavirus” (sic), comienza pidiendo un posteo que circula en las redes sociales desde finales de marzo último y dicta una serie de recomendaciones para tratar la nueva enfermedad. Todas estas recomendaciones son falsas: no tienen fundamento científico, según indicaron las fuentes consultadas. “Háganse nebulizaciones 3 días seguidos (Fisiol, mucosolvan, Fluimucil). Si no tienen la máquina hagan infusión con hojas de eucalipto, manzanilla y sal, inhalen por 20 minutos unas 3 a 5 noches seguidas” (sic), aconseja la desinformación en plena pandemia.

La publicación que se compartió miles de veces en Facebook, con más de 100.000 interacciones a la actualidad, pero que también circuló en Instagram y Twitter, también recomienda tomar “paracetamol cada 8 horas”, “suero oral”, “té de jengibre”, “canela, miel de abeja, limón, manzanilla, yerba luisa no permita deshidratar” (sic); “té caliente”; “hidratación”; hacer “gárgaras de agua bien tibia con vinagre, sal, limón, tres veces al día” y usar “mascarilla y guantes”. “Sigan estas recomendaciones, por Dios, no espere complicarse, estos consejos podrían salvarle la vida” (sic), alerta el mensaje.

Nebulizaciones con medicamentos

La primera recomendación que hace la publicación para tratar al nuevo coronavirus es la de “nebulizaciones”. Al contrario de lo que indica la desinformación, la Organización Mundial de la Salud afirmó que las nebulizaciones pueden favorecer la propagación del coronavirus.

“La transmisión aérea del virus de la Covid-19 podría ser posible en circunstancias y lugares específicos en que se efectúan procedimientos o se administran tratamientos que pueden generar aerosoles (por ejemplo, intubación endotraqueal, broncoscopia, aspiración abierta, administración de un fármaco por nebulización, ventilación manual antes de la intubación, giro del paciente a decúbito prono, desconexión del paciente de un ventilador, ventilación no invasiva con presión positiva, traqueostomía y reanimación cardiopulmonar)”, señala el organismo internacional.

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) recomienda “no nebulizar a los pacientes” e indica reemplazarlas por “inhaladores de polvo seco” o aerosoles “con aerocámara”. El médico neumonólogo Carlos Luna, quien integra la AAMR, explicó a RedDES que la contraindicación radica en que “la nebulización produce la ruptura de las gotas de solución salina que están en contacto con las vías respiratorias (en el proceso de nebulización) y producen una niebla fina que se transforma en vapor que transmite la enfermedad si el paciente tiene Covid- 19”.

Al respecto, la farmacéutica y directora del Departamento Actualización Profesional del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe, primera circunscripción, Ana María González, detalló que la primera sustancia nombrada, el “Fisiol”, es una solución fisiológica; y que las otros dos, “Mucosolvan” y “Fluimucil”, son fármacos “mucolíticos”, es decir que tienen la capacidad de destruir secreciones bronquiales favoreciendo su eliminación.

Utilización de Ibuprofeno

En el posteo desinformante se recomienda, ante la presencia de síntomas de coronavirus, tratar la enfermedad con “Paracetamol cada 8 horas”. González, la farmacéutica consultada por RedDES, explicó que se trata de un “antitérmico de venta libre” y el neumonólogo Luna reconoció que ante la presencia de fiebre las personas pueden tomarlo “si están molestas”, pero advirtió que “si este síntoma no es pasajero y vuelve a presentarse, se debe consultar a un profesional médico” para determinar el origen del mismo. La OMS recomienda ante la sospecha de coronavirus no automedicarse. Existen más de 200 opciones terapéuticas que se están probando, más de 1.700 ensayos clínicos buscando un tratamiento eficaz. Pero no hay al día de hoy resultados contundentes’, sostuvo González. Esto mismo indica un informe de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud,del Ministerio de Salud de la Nación.

Guantes y mascarilllas

Ante la recomendación del posteo de inhalación de infusiones caseras o su utilización para realizar “gárgaras” o hidratarse, la Organización Mundial de la Salud explicó que “algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la Covid- 19”. Pero sostiene que “hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad”. Por su parte, el referente de la AAMR confirmó que tanto los vapores como las gárgaras “son prácticas que no se recomiendan en la medicina respiratoria”.

En el final del posteo, se recomienda el uso de “mascarilla y guantes” para combatir la enfermedad. La realidad es que la OMS explica en su página oficial que “la utilización de una mascarilla no basta para proporcionar un nivel adecuado de protección contra la Covid-19” y debe estar acompañada de otras medidas de distanciamiento para “eliminar la transmisión”. El organismo internacional sólo recomienda el barbijo médico.

Sobre los guantes y la pandemia, la OMS advierte que “lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección frente al contagio del Covid- 19 que usar guantes de goma”.