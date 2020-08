En una ráfaga, el PSG se lo dio vuelta la Atalanta y se transformó en el primer clasificado a la semifinal

11/08/2020 - 18:01 Deportivo

París Saint Germain, con los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes desde el arranque, logró un histórico triunfo por 2 a 1 frente al Atalanta del "Papu" Gómez, tras ir perdiendo gran parte del partido. Pasalic había abierto el marcador para los italianos, pero sobre el final del encuentro aparecieron Marquinhos y Choupo-Moting para darle el agónico pase a las semifinales de la Champions League a los franceses.

Fantastic Goal by Pasalic to give Atalanta the Lead. #UCL #AtalantaPSG #Atalanta pic.twitter.com/v4RSPLm5qj