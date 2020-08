“Oso” Sánchez, nuevo arquero de Central Córdoba: “Hoy acá lo que busco es triunfar”

11/08/2020 - 23:29 Deportivo

“Un día volvimos”. La frase, expresada con mucho alivio, le pertenece a Alejandro Sánchez, arquero de Central Córdoba, tras la práctica de ayer, la primera luego de casi cinco meses de parate.

“Estoy muy contento, feliz porque después de tantos días sin entrenar, de tanta angustia, de estar pensando todos los días cuando íbamos a arrancar, pudimos hacerlo. Esa angustia que generó toda esta pandemia, hoy, de parte de nosotros, lo dejamos a un lado y disfrutamos de lo lindo que es volver a estar en una cancha, entrenar, estar con los compañeros, bajo los protocolos pero la verdad que se recontra disfruta”, agregó en diálogo con el departamento de prensa del “Ferro”.

“Es increíble que haya pasado tanto tiempo, es algo extraordinario. Normalmente se para 14, 15 o 21 días como máximo. Pero estuvimos casi 140 días, una locura. La verdad que es impresionante. Más allá de que uno se esté moviendo, no se compara con lo lindo de todo esto y al ritmo que te da venir a trabajar con un cuerpo técnico”, comentó el “Oso”.

El arquero reveló cómo sobrellevó esta pandemia: “No fue para nada fácil. Cuando todo esto empezó, yo me fui con mi familia a Buenos Aires y parecía una película. Lo supe sobrellevar ayudando a los que podía, a mis familiares porque la verdad que no estaban pasando un buen momento”.

“Gracias a Dios pude arreglar con Central Córdoba, estoy muy contento por eso. Desde que firmé mi contrato la felicidad que tengo adentro es impresionante”, añadió.

Al arquero lo motivó el llamado de Alfredo Berti.

“Más allá de que Atlético Tucumán me ofrecía renovar, quise venir para afrontar un nuevo camino, un nuevo desafío. Y acá estoy, para pelearla y aportarle lo mejor al club”, explicó. Y dejó en claro que su ambición es alta: “A donde fui siempre traté de ser protagonista y creo que lo fui. Después, por decisiones técnicas, a veces me tocaba y a veces no. Hoy acá lo que busco es triunfar, yo no vengo a pasear ni nada. Vengo a triunfar. Uno siempre tiene metas y a donde va lo hace con la confianza de ser el titular”.

Por último, se refirió a Santiago. “Es espectacular, te da una paz interior impresionante. Yo soy una persona extremadamente tranquila, que le gusta mucho el hogar así que para mí es una hermosa provincia donde uno puede trabajar tranquilo y llevar una vida en paz y armonía”, concluyó.