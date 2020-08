“¡Vos me perteneces y no te vas a separar de mí!”, le dijo a su pareja y le dio brutal golpiza

11/08/2020 - 23:57 Policiales

“¡Vos me perteneces y no te vas a separar de mí. Te voy a hacer c... matando y después me voy a matar!”.

Desbordado, sin sutilezas y fuera de sí, un jornalero agredió a trompadas a su esposa mientras permanecían en la habitación de su casa, sin importarle que sus diez hijos escuchasen los gritos de su madre.

La historia se sitúa en el paraje Jumial Grande y terminó con un procedimiento a cargo del efectivos de la Comisaría de Bandera Bajada (Figueroa).

Según la causa que impulsa la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, el agresor sería Luis, de 47 años, y la víctima, Lorena, de 37, quien terminó lesionada y presa de un shock nervioso.

Amargada y desolada, habría relatado a los policías que hace veinte años comparte el mismo techo con el imputado, quien jamás la trató con educación. Por el contrario, “siempre hubo gritos, humillaciones y malos tratos en mi casa”, lamentó.

Ahondó que agobiada por la vida que él le daba, en más de una ocasión ella le pidió (“por las buenas”) separarse, pero siempre recibió como respuesta: “No te vas a la m... Me perteneces. Antes, te mato y después me mato”, terriblemente tajante, rústico y contundente.

El último escándalo estalló de madrugada. La mujer descansaba. Él comenzó a insultarla y en segundos le asestó una durísima trompada directa al rostro y al brazo derecho.

Le siguió otro golpe más y la víctima escapó de la cama y de la pieza. En la galería el sujeto logró alcanzarla y continuó la tortura.

La aparición de una de sus hijas, de 14 años, lo neutralizó. Igual, el violento arremetió aún más y le dejó en claro: “...Te separas de mí y te mato”.

Después de los gritos y cuestionamientos de los hijos, el agresor recogió un juego de llaves y se retiró, pero retornó más tarde y se fue a descansar a otra habitación.

Temerosa, la damnificada levantó un poco de ropa y se fue a la casa de su cuñada, en otra zona rural.

“Estoy cansada de este calvario”, les habría dejado en claro a los funcionarios, quienes confiaron la gravedad del suceso a la fiscal, ya que nadie puede aventurarse a que el golpeador recupere la calma, o acentúe más las agresiones.

Pedido de detención, imputación y pericias

El hecho de violencia fue informado a la fiscal de turno, Dra. Cecilia Gómez Castañeda. La funcionaria no perdió tiempo y requirió la inmediata detención que le fue concedida con la misma prontitud por la jueza de Género, Dra. Cecilia Laportilla.

Por lo pronto, “lesiones agravadas por el vínculo” y “amenazas”, serían los cargos dominantes, sobre los cuales Gómez Castañeda ya edifica una investigación capaz de terminar en preventiva, exclusión, restricciones e impedimento de contacto.

No es todo. También apurará los tiempos, resuelta en tomarle la declaración de imputado y posteriormente, Cámara Gesell a algunos de los hijos, ya que serían los testigos clave.