FÚNEBRES | 12 de agosto del 2020

12/08/2020 - 00:36 Funebres

Fallecimientos

- Silvia Graciela Ballester (Garza – Dpto. Capital)

- Elba del Valle Catán (La Banda)

- Patricia Noemí Ferrerira Soraire (La Rioja)

- Juan Carlos Sánchez (Salta)

- Nosifa Atia (Forres)

- Víctor Orlando Roldán

- Juan Carlos Corvalan

- Luis Alberto Miranda

- Reinaldo Alejandro Gómez (Termas)

- Juan Carlos Grimalt (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO MIGUEL BASBÚS (Chilo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/6/20 y espera la resurrección.

"Un día como hoy, hace dos meses que estas junto al Señor. Nuestro amor es eterno, como lo es el de nuestros hijos y nietos”.

Dios, que nunca nos desampara, nos da la fortaleza necesaria.

Hoy (one line) a las 18 hs. en la Parroquia San José del Bº Belgrano, estaremos orando, por tu descanso, en el mejor lugar.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA BOKALIC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10 de Agosto de 2020 y espera la resurrección.

El Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Presidente Dr. Federico López Alzogaray, Vicepresidente 1º DR. Eduardo J. R. Llugdar y Vicepresidente 2º Dra. Ana Rosa Rodríguez, acompaña con profundo dolor al Monseñor Vicente Bokalic, por el fallecimiento de su hermana, expresando nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA BOKALIC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10 de Agosto de 2020 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. Cesar Monti y el coordinador general CPN Norberto Zanni, participan el fallecimiento de la hermana del Obispo Monseñor Vicente Bokalic. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA BOKALIC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10 de Agosto de 2020 y espera la resurrección.

El Párroco de la Iglesia Catedral, Pbro. Mario Rolando Tenti, junto a todas las Instituciones de la Parroquia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto sincero a Mons. Vicente Bokalic y a toda su familia en el dolor y la oración. Ofreciendo el novenario de Misas en su memoria, diariamente a las 16.45, por el Face de "Iglesias Catedral Sgo".

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA BOKALIC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10 de Agosto de 2020 y espera la resurrección.

Presidente del Honorable Concejo Deliberante Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DINA BEATRIZ NEGRI DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/20 y espera la resurrección.

Querida hermana Kuky que dolor tan grande dejas en nuestras almas, solo nos queda tu recuerdo en lo más hondo de nuestros corazones, Nuestro Señor te llevó al Cielo y seguramente tus padres que tanto te mimaban te estarán esperando con los brazos abiertos. Tus hermanos Carlos Alberto Negri y María Mercedes Negri, tu hermano político Carlos Eduardo Corral y sobrinos deseamos Paz y Resignación para su esposo e hijos, rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PATRICIA NOEMÍ FERREIRA SORAIRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/20 y espera la resurrección.

Ricardo Salvador Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARMEN RAMONA VALLEJOS DE MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/20 y espera la resurrección.

La Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Carmen Ramona Vallejos de Morales y ruega oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

REINA RAMONA ARGAÑARAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/18 y espera la resurrección.

Hace dos años que partiste al Reino Celestial dejando un gran vacío en nuestros corazones, te extrañamos mucho, pero sabemos que de donde estés nos guía y nos proteges. Te recordaremos siempre y rogamos una oración en tu memoria. Tus hijas Blanca y Mirta, tus nietos, bisnietos y tataranietos.

RECORDATORIO

SUSANA DEL CARMEN POLTI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/19 y espera la resurrección.

A un año de su partida. Siempre la recordaremos con cariño, su cuñada Margarita, su ahijada Karina, sus sobrinos Carmen y Kily y su sobrino nieto Sion. Se ruega una oración en su memoria.

BALCARLOS, FRANCISCO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Rosa Llapur, sus hijos Claudia, José, Hernán y Sergio, participan co profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento.

BALCARLOS, FRANCISCO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Jose Miguel Falcione, sus hijos Facundo,Candela, Ignacio y Nazareno, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido abuelo Pancho. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BALCARLOS, FRANCISCO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Blanca y Edy Llapur, acompañan con dolor a su sobrina Gabriela y familia.

BALCARLOS, FRANCISCO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Fernando Llapur, su esposa Lilibeth Arce, sus hijos Natalia, Ferny, sus respectivas flias, acompañan a su esposa e hijos y nietos en esta lamentable pérdida.

BALLESTER, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su madre Selva, su hermano José y su hermana espiritual Mariana, participan con dolor la partida de su amada Silvia, hacia la casa del Padre. Que los Ángeles guíen tu viaje y el Señor te reciba en sus brazos. Sus restos fueron inhumados ayer, en el cementerio de Garza.

BALLESTER, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. En un Cielo especial, donde descansan las almas bellas, allí estarás querida Silvi. Ana María Llugdar y Arq. Susana Montenegro participan su fallecimiento y acompañan a queridos Selva, José y Mariana.

BALLESTER, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Personal administrativo, de maestranza, alumnos y padres de La comunidad educativa de la Esc. De la Familia Agrícola LL- 26 Garza participan con dolor el fallecimiento de la colega de la institución. Ruegan una oración por su eterno descanso.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20 en Buenos Aires|. Cáritas Diocesana Sgo. del Estero participa el fallecimiento de la hermana del Obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Vicente Bokalic. Acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20 en Buenos Aires|. La Junta de Laicos de Santiago del Estero participa el fallecimiento de la hermana del monseñor Vicente Bokalic. Se ruegan oraciones en su memoria.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. El presidente interventor del IOSEP CPN. Raúl O. Ayuch; gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del Consejo Gremial; sindico, participan el fallecimiento de la hermana del Obispo Vicente Bokalic.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20 en Buenos Aires|. Las Instituciones parroquiales de La Catedral Basílica: Cofradía de la Virgen del Carmen y Virgen del Valle, Legión de Maria, Apostolado de la Oración, Fraternidad de Santiago Apostol, Asociación Amigos de la Catedral y Accion Catolica de Mujeres participan el fallecimiento de la hermana de su Obispo Vicente Bokalic y lo acompañan con sus oraciones en este doloroso momento.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20 en Buenos Aires|. El Padre Manuel Amante, diacono Esteban Bravo, servidores y comunidad de la Capilla San Cayetano participan su fallecimiento, hacen llegar su saludo y abrazo fraterno a su hermano Monseñor Vicente Bokalic, en este dificil momento y se unen en oracion por su eterno descanso y cristiana resignacion.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. Cesar Monti y el coordinador general CPN Norberto Zanni, participan el fallecimiento de la hermana del Obispo Monseñor Vicente Bokalic. Ruegan oraciones en su memoria.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan con mucho cariño a Mons. Vicente y a toda su familia en el dolor, elevando oraciones en su querida memoria.

CORREA PAZ DE ATÍAS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. "Maestros Bachilleres" de la Escuela Normal Manuel Belgrano de 1951, participan con dolor el fallecimiento de la compañera buena, sincera y correcta que fue Irma y elevan oraciones por la paz de su alma y pronta rersignación familiar.

CORREA PAZ DE ATÍAS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Elena Yoles y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a Mery y a sus hermanos rogando por su eterno descanso.

CORVALAN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su esposa Nilda Salvatierra, sus hijos Juan Carlos, Silvia, Patricia, Daniel, Lucrecia, Federico, Carlitos h. políticos nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CURA, FÉLIX EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Tu partida nos ha dejado un inmenso dolor, rogamos oraciones en tu memoria, recordando el gran amigo que fuiste y siempre, serás que el Señor te abrace con su gloria. Tu amigo Hugo Cortes participa con dolor su fallecimiento.

CURA, FÉLIX EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. La comunidad educativa del Col. Sec. Ing. Jorge Newbery, acompañan a la Profesora María Lucrecia Cura ante el fallecimiento de su hermano y ruegan oraciones en su memoria.

CURA, FÉLIX EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. El departamento de Economía del Col. Sec. Ing. Jorge Newbery participa y acompaña a la Profesora María Lucrecia Cura por el fallecimiento de su hermano y elevan oraciones en su memoria.

CURA, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. La honorable comision directiva del Sindicato de Vendedores de Diario y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento de nuestro afiliado, acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

CURA, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|.

Rosa Cura de Laprida, sus hijos Osvaldo y Marcela Alejandra Laprida, sus respectivas flias, participan con pesar el fallecimiento de su querido primo hermano Pocho, mis sinceras condolencias a su madre, hija Roxana, a sus hermanos Nardo y Perla. Pidiendo a nuestro Señor que lo reciba en su gloria eterna y que sea eterna su memoria, lo recordaremos siempre.

CURA, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Acompañan con gran dolor a su hija Roxana y familia, participan su fallecimiento, sus amigas del grupo Argentino Árabe Al Watan (La Patria) Irma de Velarde, Lilian Jozami, Camila de Brahim, Delia Torresi Massuh, Nelly Tamer, Cuca de Saas, Sara Ahuatt, Adela Chedid. Ruegan por la paz de su alma y piden oraciones en su memoria.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Su hermana María Liliana Ferreira Soraire, su hermano político Raúl Lamelas, sus hijos Joaquín y Angélica, Alejandro y Romina, Antonio y Fernanda, Maximiliano y Pamela, Gonzalo y Eugenia, sus nietos Mariano, Vicente, Alfonso, Fausto y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Pcia. de La Rioja.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Su hermana Graciela Eugenia Ferreira Soraire, su hermano político Luis Japaze, sus hijos Fernando y Gisela, Emanuel y Pamela y sus nietas Cielo, Isabela y Nerea, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la Pcia. de la Rioja. Elevamos oraciones en su memoria

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Egresada de la Facultad de Ciencias Forestales de la Unse, autoridades, docentes, no docentes de la FCF, lamentan su fallecimiento.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. La Dra. Liliana Diodato y Dr. Juan Carlos Medina lamentan el fallecimiento de su amiga.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Sus compañeros de la Esc. Nac. de Comercio de la promoción '81, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. María Teresa Teves y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos una oración en su querida memoria.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Rodolfo Mishima, su esposa Gabriela Cáceres e hijos Josefina y Jerónimo participan con dolor del fallecimiento de la hermana de sus queridos amigos Liliana, Graciela y Raúl. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Patri querida: Te has ido pero has dejado huellas profundas de amor y alegrias, por siempre en nuestros corazones y nuestras oraciones. Tus compañeros y amigos de la Promocion 81 de la Escuela de Comercio. Se ruega elevar una oración en su memoria.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Patri querida, hermana, tia, amiga. El Señor te reciba de manos de nuestra Madre y te haga gozar de su Gloria, nuestros ojos te lloran, nuestros corazones te aman, nuestras oraciones te abrazan. Vuela alto. Te amamos. Ricky, Lucy, Ema, Xime, Patri, Elda, Yuly y Rody. Se ruega una oración en su memoria..

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. La escuela para la Innovación Educativa de la UNSE, Directivos, Coordinadores, Responsables Técnicos, Docentes y Personal No docente participa el fallecimiento de la hermana de la Lic. Graciela Ferreira Soraire. Acompañándola con inmenso afecto ante la irreparable ausencia.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Ofelia Josefina Montenegro de Siquot y sus hijos Carlos Alberto, Miguel Pío y Patricia Marlene Siquot Montenegro participan conmovidos su fallecimiento; acompañando con entrañable afecto a sus hermanas Graciela y Liliana Ferreira Soraire y a sus familiares en este difícil momento. Que el Señor les de consuelo y fortaleza.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. El Sr Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Dra. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración C.P Carla C. Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana M. Castiglione, Sr. Secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layús Ruiz, Sra. Secretaria de Ciencia Técnica Lic. Lidia Julia, Sr Secretario de Pos Grado Dr. Jose Vezzosi, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la hermana de la docente de su unidad académica Lic. Graciela Ferreyra y acompañan a su familia en este difícil momento.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Anita Castiglione, Mariana Cesca e Ines Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Graciela y Lili.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, Nodocentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la Ing. Forestal Patricia Noemí Ferreira Soraire, de la Facultad de Cs. Forestales, egresada de la misma, ocurrida en la provincia de La Rioja. Fue hermana de la Lic. Graciela Ferreira Soraire, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y hermana de la Lic. Liliana Ferreira Soraire, nodocente de la Faculta de Cs. Forestales. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. El Decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma y la Vicedecana Dra. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, Nodocente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la hermana de la Lic. Graciela Ferreira Soraire, de la Facultad arriba mencionada, ocurrida en la provincia de La Rioja. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales, Dr. Juan Carlos Medina y la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, Nodocente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la hermana de la Lic. Liliana Ferreira Soraire, nodocente de la Facultad arriba mencionada, ocurrida en la provincia de La Rioja. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JUANA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Sus vecinos del Bº Jorge Newbery de toda la vida, que nunca la olvidaremos. Adela y Lidia Cordero, Gustavo, Paola, Fiona,Valentina, Selenia y Julieta; Muñeca, Marcela y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GALVÁN, JUANA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Con mucho cariño y dolor despedimos a doña Juanita, sus vecinos y amigos: Dalinda Rita Turbay de Pesce y Liliana Turbay de Espeche y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JUANA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios" Mt 5,8. Sus vecinos, Dorita y Enrique Herrera, sus hijas: Marcela , Joaquín y flia, María Belén, Daniel y flia, Natalia, Valeria, Carlitos y flia, participan con hondo pesar, el fallecimiento de esta querida vecina, generosa, atenta, solidaria y fraterna. Elevamos oraciones a su querida memoria, rogando al Señor por el eterno descanso de su alma.

GALVÁN, JUANA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Solo en Dios descansa mi Alma. De El me viene la esperanza". Sus vecinos Perla, René Salvatierra y sus hijos: Ana, Daniel y flia, Patricia, René, Vanina y flia, participan con hondo pesar el fallecimiento de Juanita, quien en su vida fue, un darse a los demás, como vecina, amiga, servicial y solidaria. Elevamos oraciones a su querida memoria, rogando al Señor por el eterno descanso de su alma.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Foda Haron de Schamun y familia, Dr. Jorge Francisco Bosco y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Juan José Cesca y familia, participan su fallecimiento y despiden a su tia con mucho dolor .

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Carlos Aldo Cesca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Sofia Migueles y sus hijos María Lorena, María Josefina, María Cecilia y Francisco Augusto David, acompañan a sus hermanos con inmenso pesar, por la partida al Reino de Dios de la querida Pilita. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su esposa Elena More ,sus hijos César, Gabriel, Silvia, Sandra, Luis, Gustavo, h. políticos, nietos, sus hnos Antonia, Ramón, Isabel, Antonio sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz en horas de la mañana. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PEREYRA, SUSANA NARCISA Cdra. (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/20|. "Jesus tu que estás a la derecha del Padre bendice el alma de Susi y dale el descanso eterno". Querida hermana que pronto has partido, el Señor te ha llamado, solo te pedimos que nos mires y nos mandes tu luz, fortaleza y amor. Sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos, ruegan oración en tu querida memoria, al cumplirse un mes de su fallecimiento y pedimos que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos oración en su memoria.

PEREYRA, SUSANA NARCISA Cdra. (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Rosa y Bartolomé Pereyra, participan con dolor la irreparable pérdida de la Sra. Carmen y acompañan a su esposo e hijos, hijos politicos y nietos. Ruegan oración en su memoria.

ROLDÁN, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su esposa Josefa Verón, su hermana Stella Maris Roldán, sus sobrinos Anahí y Heraldo, Juan Cruz, Tomás y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GONZÁLEZ, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/03|. A pesar del tiempo transcurrido, tu presencia en nuestras vidas estará siempre acompañándonos. Junto a Dios nuestro Señor, la Virgen María y los ángeles celestiales que velan tu sueño eterno. Su hija Ana María González de Cáceres, nietos Fabián y Germán Cáceres y sus respectivas flias. elevarán oraciones en su memoria.

CATÁN, ELBA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su esposo Micol Rodolfo Omar sus hijos Alejandra, Victor y Andres, h. politicos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su esposa Reina Isabel Montenegro, hijos Juan y Jorge, H.pol. Erika, Daniela, nietos Ignacio, Isabella, Bautista,Mateo partic su fallec. Sus restos serán inhum en el cement jardín del Sol a las 10:30hs. Casa de duelo c/23 Nº 339 el Cruce. Serv. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. «Cuando lamenten mi partida,cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espíritu,pues me he elevado a la Vida Eterna» Don Juan Carlos,estará siempre en nuestros corazones y en tantos recuerdos compartidos. Acompañamos con profundo dolor a su esposa,hijos,nietos y demás familiares en tan triste momento. Pedro Castaño,Teresita Gubaira y sus hijos Leandro,Cecilia y Daiana ruegan oraciones a su querida memoria

TREJO, BETTY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. La promoción 1957 de la Esc. Normal Dr. José B. Gorostiaga participa con dolor su irreparable pérdida, ruegan consuelo para sus hijos y oraciones en su memoria.

TREJO, BETTY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Mirtha R.Soria,sus hijos Juan ,Sandro y José David ,participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga Betty.Elevan oraciones a su memoria y ruegan consuelo a sus hijos Silvia y Mirko Slamich y demás miembros de sus familias.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. "Querida amiga Carmen, que Dios te recoja en sus brazos y goces del Reino Celestial". Siempre estarás presente, con esa alegría y cariño que te caracterizaba. Marcia Barraza y flia, participan con profundo dolor tu partida. Eleva una oración y resignación para su querida familia.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Antonio Rojas, Nilda e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Maria, Ramiro y sus nietitas: Ana Paula, Evangelina, y pedimos al Señor por su eterno descanso. Resignación a sus familiares.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 43/31 de la Localidad de San Ramón, Dpto Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento de la profesora Carmen Vallejos de Morales (Ex-directora de la Institución) Elevamos una oración en su memoria. Acompañamos en este difícil momento a sus familias.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Su consuegra Clara Gramajo de Pereyra participa con profundo dolor del su fallecimiento, y se ruega una oración en su memoria.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. El Ingeniero Miguel Alejandro Pereyra y su hija Clara Milagros, participan con profundo dolor de su fallecimiento y se ruega una oración en su memoria.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Nilda Isabel Pereyra de Rojas y Flia. Participa con profundo dolor de su fallecimiento y se ruega una oración en su memoria.

VALLEJOS DE MORALES, CARMEN RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Nora Gutierrez de Lucatelli y Nora Vega de Ongaro, participan con dolor el fallecimiento de su colega y amiga. Ruegan que el Padre Celestial de resignacion a sus seres amados y la reciba en su Reino con amor. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Misericordia.

GÓMEZ, REINALDO ALEJANDRO (Perotti) (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su esposa Virginia, hijos, hijos políticos, hermanos, sobrinos, y nietos, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a 10hs. en Cementerio de La Aguada. Empresa Serra. Las Termas.

NOSIFA, ATIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su hijo Ing. Carlos Alberto Yonni, su hija política Marcela Yocca, sus nietas Gisela y flia; y Mariela, sus bisnietos Bautista y Jeremías Fernández Yonni participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres.

NOSIFA, ATIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. No he muerto solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lagrimas como aquel que no tiene esperanza. Estarás en nuestro corazón por siempre. Sus hermanas Mirta, Queti y Norma Atia participan con dolor su fallecimiento.

NOSIFA, ATIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Tía querida serás la briza que besara nuestro rostro, será el dulce recuerdo que asista nuestras memoria. Sus sobrinos Karina, Cecilia, Emilse, Lourdes, Maldonado y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

NOSIFA, ATIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Serás una página bonita de nuestra historia y vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus sobrinas Nancy, Sandra, Marine, Claveros y flia participan con dolor su fallecimiento.

NOSIFA, ATIA (q.e.p.d.) Fallecíó el 11/8/20|. Amigos y compañeros de la Promoción 1976 de la Escuela Piloto "Maximio S. Victoria", participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su hijo Freddy acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ JUAN CARLOS (Juanito) (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 10/8/20|. Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado. Su cuñada Clarinda Ledesma, sus sobrinos Cristina, Nonó, Polo y Liz y sus respectivas flias, participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia en tan dificil momento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Salta.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. Sus hermanos Adriana, Julio y Mónica y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. Hernando Roberto Súarez y flia participan con dolor el fallecimiento de su vecina y amiga y elevan oraciones rogando por su eterno descanso. Frías.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. Salim y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. La Promoción 1967 de Maestros de la Esc. Normal Rep. del Ecuador de Frías, acompañan a su compañera Adriana Savio y flia ante la pérdida de su hermana Marta. Rogamos una oración en su memoria. Frías.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa con dolor el fallecimiento de la ex docente de la casa. El Dpto. de Aplicaciones, y el Dpto. de Educación Física acompaña a su familia y ruegan al Altísimo les de resignación frente a tan irreparable pérdida. Descansa en paz en el Reino de Dios.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. Humberto Salim y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga y compañera "Marta". Acompañan a Julio y Adriana, sobrinos y cuñados y demás familiares. Rogamos por el eterno descanso de su alma. Frías

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. La Asociación Cooperadora y la comunidad educativa de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Julio Savio, docente de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. "Señor recíbela en tu Reino Celestial". Isal de Monti, sus hijas Inés, Susy y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su querida amiga Marta y acompañan en el dolor a su flia. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.