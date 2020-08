Cuidados a tener en cuenta para evitar que los niños contraigan coronavirus

12/08/2020 - 00:58 Santiago

Con base en la evidencia disponible, los niños no parecen correr mayor riesgo que los adultos de contraer Covid-19. Si bien algunos niños y bebés han contraído el Covid-19, la mayoría de los casos conocidos a la fecha son en adultos. De todos modos, hay que extremar los cuidados para evitar que el coronavirus afecte a los niños.

Así lo remarcó el pediatra santiagueño, Carlos Carabajal, cuando destacó a EL LIBERAL: “Si bien la enfermedad del coronavirus, por las estadísticas y las experiencias que vienen surgiendo en el mundo, sabemos que tiene poca influencia sobre los niños. Concretamente, los niños no son de riesgo, pero a nadie le gusta que ninguna persona esté enferma de nada y especialmente en este cuadro que, a veces, uno no sabe cómo va a debutar en cada lugar geográfico y en cada sitio del mundo, porque ha tenido distintas variaciones que seguramente tienen que ver con el medio ambiente, el clima, la modalidad de la gente”, especificó Carabajal para luego brindar los cuidados que se deben tener con los niños para que ellos no sean afectados por el coronavirus.

Carabajal especificó que los cuidados más importantes para la prevención (en los niños) de la enfermedad son los mismos que para los adultos.

“Debemos tratar de mantenerlos en la casa y los distanciamientos. Los adultos que están infectados o contaminados tienen que estar aislados de los niños. Los niños no tienen que tener contacto con los adultos salvo cuando un niño ya se ha contagiado es en esa situación que pueden convivir con los adultos contagiados”, remarcó.

Carabajal añadió: “Fundamentalmente, si son asintomáticos, como la mayoría de los niños, y mucho creo que se nos va a pasar por ser asintomático, pueden estar en su casa y convivir con la persona que ya están contagiadas y, por supuesto, tratando las medidas higiénicas que corresponde”.

“Para los niños, hacemos hincapié en no tener contacto con los adultos enfermos y, fundamentalmente, el cuidado de la higiene. El lavado de mano y la higiene personal es lo más importante en estos casos”, dijo el profesional.

“Lo que sí es bueno para los niños es la recreación en ambientes adecuados, en ambientes al aire libre, con distanciamiento, con separaciones en donde se pueda estar en un ambiente cómodo y respirar oxigeno puro. Todo esto es muy bueno para los niños”, aconsejó.

Carabajal recalcó que no debe causársele "ninguna angustia, ningún temor, ninguna de esas situaciones que el encierro los predispone a que se enfermen o que paralelamente haya una patología y que psicológicamente se predispongan a enfermarse. Son fundamentales las medidas de recreación, de esparcimiento en los espacios grandes y aireados y con los distanciamientos correspondientes”.