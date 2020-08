Una estrella de Netflix es maquillada por una santiagueña

12/08/2020 - 01:03 Santiago

La maquilladora santiagueña, Florencia Taylor, sigue consolidándose en Canadá, país en donde vive junto con su familia.

A los premios internacionales alcanzados el año pasado, sumó ahora su trabajo profesional para Khiyla Aynne, actriz nacida en Toronto y figura de Netflix en producciones como “48 deseos de Navidad” y “El club de los ponis”.

En comunicación con EL LIBERAL, Florencia, reveló cómo llegó a la megaestrella canadiense.

“Su mamá contactó a la fotógrafa con la que trabajo, que por cierto es mexicana, porque Khiyla necesitaba nuevos headshots para los castings y su agencia”, dijo Flor, quien ganó, durante dos años consecutivos, el NAHA (North American Makeup Artist of the year), el Oscar de la industria norteamericana de la Peluquería.

Taylor, quien también fuera jurado internacional en los galardones NAHA, contó cómo maquilló y peinó a la ascendente intérprete y también bailarina.

“Con Khiyla quisimos mantener su edad y su belleza natural. Traté de no cubrir sus pecas y resaltarlas un poco más lo mismo con su pelo. Hicimos unos rulos, pero después los peinamos para que quede un pelo más tranquilo ya que tiene 12 años y queremos mantener esa inocencia”, dijo quien también se convirtió en la Artista del Año en Maquillaje al obtener los premios Mirror Award Canadian Makeup y Contessa Canadian Makeup.

Florencia continúa trabajando sin descanso, preparando nuevos proyectos. La prestigiosa artista santiagueña, que desde London, ciudad canadiense en donde vive, proyecta su carrera al mundo con nuevos emprendimientos que hará realidad una vez que pase todo lo del coronavirus.

“Soy una mujer de fe y pongo mis proyectos en manos de Dios”

Florencia, desde la también llamada “Ciudad Bosque” de Canadá, por la diversidad y abundancia de parques arbolados, resaltó que el año 2019 fue un año “muy interesante para mí, con momentos buenos y otros no tanto, pero muy agradecida. El 2019 vino con mucho trabajo gracias a Dios más de lo que muchas veces podía manejar. Uno de los proyectos o deseos que se concretaron fue ganar por segunda vez los premios NAHA, trabajar en California con uno de los maquilladores que admiro mucho, llegar a ser jurado de NAHA era una de las metas que más deseaba y ahora se concretó”.

Sobre el 2020

En relación al 2020, dijo: “No me gusta planear mi vida, prefiero vivir el día a día. Soy una mujer de fe y pongo todos mis deseos y proyectos en manos de Dios y espero en Él que me muestre su voluntad y el próximo paso a seguir. Mientras el trabajo y la salud de mi familia y la mía no falten lo demás ya es un regalo y una bendición. Pero hay proyectos y deseos en el 2020”.

Taylor: “Khiyla es una dulzura, humilde y llena de sueños”

Junto con su esposo y sus hijas Delfina, Valentina y Lucía, Florencia lleva una vida plena en Canadá. Y es en ese país en donde se realiza personal y profesionalmente. La maquilladora santiagueña, al definir a Khiyla, destacó: “Es una dulzura, muy humilde y llena de sueños como son todos los chicos a esa edad. Ama los animales y ama lo que hace y se divierte mucho”.

Khiyla es actriz y bailarina que interpretó a Sherry en la película televisiva 48 Christmases y consiguió el papel principal en la serie Ponysitters Club como Trish. Fue un invitada en The Ellen DeGeneres Show en el 2017 y en el 2019.

Infancia

Creció en Toronto, Canadá y ha entrenado en múltiples estilos de baile, incluyendo hip hop, dancehall, breaking, popping y locking.

Se dio a conocer después de que un video de ella bailando al ritmo de “Sorry” de Justin Bieber se hizo viral en el 2015, consiguiendo más de tres millones de reproducciones. Ha bailado en el la gira Justin Bieber Purpose Tour y con el grupo Ivivva Girls. Ha realizado comerciales para reconocidas marcas.

Ha trabajado junto con una gran cantidad de actores, bailarines y coreógrafos destacados, incluyendo a Sabrina Carpenter, Liza Koshy y Willdabeast Adams.

Su madre ha sido conocida por monitorear las redes sociales de Khiyla. Tiene una hermana mayor llamada Jaidyn.