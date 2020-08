Roban bienes de la oficina del Círculo de Periodistas Deportivos

12/08/2020 - 01:19 Policiales

La oficina del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero fue blanco de un robo, en el local 5 de la CGT, en avenida Roca (S) 644.

Los miembros de la comisión directiva del CPDSE, al ingresar ayer a la oficina dentro de la CGT, advirtieron que la puerta de acceso estaba abierta, el candado violentado y la cadena de seguridad rota, y con la desagradable sorpresa del robo del sistema de computación de la entidad que agrupa a los críticos deportivos de nuestra provincia.

Dos computadoras only in one de última tecnología, impresoras, y otros elementos de oficinas fueron sustraídos por los malvivientes, quienes ingresaron al local de la CGT, posiblemente el fin de semana. La correspondiente denuncia se realizó en la Seccional Primera de la Policía de la provincia, cuyo personal pudo constatar el hecho delictivo cerca del mediodía.

“Esperamos que la Policía pueda esclarecer este lamentable hecho delictivo, ya que existen cámaras de seguridad en avenida Roca, solamente a 100 metros de la seccional policial”, manifestaron desde el CDPSE.