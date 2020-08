El santiagueño Pablo Berra afirmó que “ya está demostrado que la vacuna funciona perfectamente”

12/08/2020 - 20:53 Santiago

Este miércoles que quedará para la historia en Argentina por el anuncio de la producción de una vacuna contra el coronavirus, el santiagueño Pablo Andrés Berra, -quien hace un par de semanas dialogó en exclusivo con EL LIBERAL-, afirmó que la vacuna que se llevará a cabo en el país "funciona perfectamente".

Berra, que en su momento fue el único argentino voluntario de la prueba de la vacuna anticoronavirus experimental de Oxford, dijo que está "muy contento y optimista por la noticia de que no sólo en la India se fabricarán dosis, sino también en nuestro país".

El hombre nacido en Lomas de Zamora, pero que vivió en Santiago del Estero desde los 3 años hasta que partió al exterior, señaló que "la vacuna estará muy prontito" y envió un mensaje a todos los argentinos al decir "a no tenerle miedo, porque ya se sabe que las vacunas son efectivas, que no van a tener ningún tipo de daño colateral y que nos va a servir para salir pronto de esta pandemia que estamos todos metidos".

Te recomendamos: Pablo Berra: “Los médicos están muy entusiasmados”

"Ya está demostrado que la vacuna funciona perfectamente", expresó Pablo y añadió que "el ensayo que se hace aquí en Sudáfrica, lo que busca estrictamente es (saber) que la vacuna no causa ningún efecto secundario, ningún daño a los vacunados y ya estamos en la Fase 3, que es la última fase previo a la aprobación".

Además consideró que esta vacuna de Oxford "está encabezando el grupo de vacunas que buscan la protección contra el Covid-19, así que la verdad muy feliz que la vacuna se haga en nuestra casa, en Argentina, en buena hora".

"Confío en que pronto llegará a la aprobación y convencido que tendremos una Navidad normal, con fuertes abrazos entre todos y prendiéndole fuego a los barbijos, que es lo que más quiero hacer", vaticinó en un tono esperanzador.

Te recomendamos: Fernández: "La vacuna se encuentra en fase 3 y estará lista para el primer semestre de 2021"

En cuanto a su salud y cómo sigue el proceso de esta vacuna experimental, Pablo sostuvo: "soy muy optimista, porque todo sigue saliendo muy bien, las pruebas de laboratorio que me hacen todos los lunes están saliendo perfecto y no hubo ningún tipo de complicación, así que todo va bien".

Asimismo manifestó que aún "no sé si me pusieron la vacuna o el placebo, porque eso no te dicen, pero creo que me pusieron la vacuna porque me llamaron para la segunda dosis".

Berra, que vive en Sudáfrica desde hace 12 años, decidió ser un voluntario y pidió que le colocaron la vacuna experimental contra el coronavirus que está elaborando la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Finalmente durante su entrevista con una agencia de noticias, comentó que uno de los principales motivos para tomar "la decisión de ser uno de los voluntarios para recibir la vacuna, fue por la cantidad de casos que hay en la gente de Sudáfrica" y porque -precisó- "en mi familia política son cada vez más los que tienen el Covid-19 y sobre todo viendo que esta vacuna de Oxford está mejor posicionada, entre otras, que las vacunas para esta lucha contra el virus", concluyó.