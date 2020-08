Kusnetzoff, reemplazado por Nina y Jorgito

12/08/2020 - 21:00 Pura Vida

El sábado pasado el programa de Telefé, “PH: Podemos Hablar”, que hasta el 14 de julio, cuando le diagnosticaron coronavirus, coducía Andy Kusnetzoff, no salió al aire con la repetición del segmento “Puntos de encuentro”, y ahora el canal de las pelotitas tiene la intención de que esa ausencia de la grilla se convierta en un final anticipado del ciclo.

Aunque Kusnetzoff retomó su programa radial, habría manifestado no sentirse en condiciones físicas de ponerse nuevamente al frente del programa televisivo, lo que habría molestado a los directivos de Telefé empujándolo a tomar la drástica decisión. Aún así, gente de su entorno cree que Andy sí volverá para hacer algún especial al final del año, e incluso hay otros más esperanzadores que aseguran que la vuelta será en septiembre.

Lo cierto es que “Avenida Brasil”, la telenovela brasileña cuya historia gira en torno a Jorgito y Nina extenderá su horario los sábados, arrancando a las 20.30 y concluyendo a la medianoche, cuando empiece “El gran bartender”, ocupando así el lugar del programa de Kusnetzoff.

Fue el periodista Ángel De Brito quien hizo público la molestia que hay en Telefé con el conductor de PH. “Andy Kusnetzoff, que no está haciendo su programa, como saben, y levantaron las repeticiones en el canal porque están bastante enojados con él porque decidió no trabajar”, dijo en Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó: “Se asustó con todo lo que le pasó, la pasó mal físicamente, las primeras semanas estuvo muy dolorido y con problemas de respiración”.

Por otra parte, señaló: “Retomó hace poco la radio, pero no quiere saber nada con la tele. La radio la puede hacer desde su casa, como la está haciendo por teléfono, por ahora no va a hacer tele y por eso se levantaron las repeticiones”.

Con la ausencia de Andy Kusnetzoff, quien a De Brito le aclaró a través de un mensaje de texto que está volviendo “de a poco” al trabajo, El Trece, el canal de la competencia, con Juana Viale en el mismo horario tiene vía libre para adueñarse del rating. Ambos programas, “La Noche de Mirtha”, y “PH”, compartían dinámicas similares: invitados, una cena y una entrevista distendida en la mesa.

Pero haciendo caso al refrán que dice “a río revuelto, ganancia del pescador”, América está preparando el rápido debut de “El Pelado” López y la actriz Soledad Fandiño con un programa en la noche sabatina.

En el transcurso de los días, el panorama se iría aclarando. Por ahora, Andy Kusnetzoff está concentrado en recuperarse al ciento por ciento, ya que su experiencia con el Covid-19 fue “dura”, según lo contó él mismo. “Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno”, contó.

Y reflexionó: “Lo que yo cuento es para reflexionar. Lo cuento como comunicador. Yo trato de no juzgar a nadie y entiendo que cada uno hace lo que puede, sobre todo con lo laboral. Pero hay una parte que no es laboral. Por esto, a los relajados, traten de cuidarse. No todos son asintomáticos, también tenés casos como el mío, que estuve en terapia intermedia”. l