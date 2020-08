FÚNEBRES | 13 de agosto del 2020

12/08/2020 - 22:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

13/8/20

- César Hugo Giménez

- Luisa Leotista Escobar (La Banda)

- Carlos Sayago (La Banda)

- Ranco Martín Panichelli (Loreto)

- María Valentina Ysacc (La Banda)

- Eduardo Jesús Toledo

- Mariana Alejandra Bravo (La Banda)

- Adela Delicia López

- Cristian Daniel Gómez

- Luis Alberto Ledesma

- Rosa Agustina Coronel (Villa Atamisqui)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. EDUARDO JESÚS TOLEDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/20 y espera la resurrección.

El Nuevo Sanatorio Santiago S.R.L. despide con tristeza y participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su socio y colega. Acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. EDUARDO JESÚS TOLEDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/20 y espera la resurrección.

Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y familia y Carolina Moreta y familia acompañan a sus deudos en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALBERTO MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/20 y espera la resurrección.

Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tus hermanos: Ramón, Antonia, Isabel, Antonio, tus sobrinos Iván y Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RANCO MARTÍN PANICHELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Enrique Westberg y todo el personal de Súper Nataly despiden con dolor a su compañero, y acompañan a su familia en este difícil momento. Oramos por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDITH ROMAY DE PILÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Amiga de nuestro corazón hoy te decimos hasta pronto. Nos queda la gratitud infinita por 30 años de amistad incondicional, risas, consejos, paseos, y todo el amor inmenso que compartimos! Descansa en paz. Con amor, tus amigas del “Soy Feliz”: Ale Escobar, Ale Cenice, Dani Sosa, Gachu Rebullida y Ceci González.

RECORDATORIO

JUAN ANÍBAL OSORIO MENEGHINI (Chila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/13 y espera la resurrección.

¡Cuánto te extraño, cuan bella alma había dentro de ti, hijo mío! Juancito te llevo en mi corazón, vives en mis sueños, te llevo muy adentro de mi alma. ¡Hijo, si la luz de tus ojitos se apagó fue porque Dios así lo quiso, para prender una nueva luz en nuestras vidas. Tus padres, hermanos y tus sobrinos Justina y Maxi.

RECORDATORIO

ROSA MARCELA ISLAS DE LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/8/16 y espera la resurrección.

“Madre”, hace cuatro años que te fuiste a gozar del reino de los cielos. A pesar de no tenerte físicamente vives en nosotros, en nuestro corazón.

Su esposo, sus hijos, hijos políticos y nietos. Elevan oraciones en tu querida memoria.

RECORDATORIO y AGRADECIMIENTO

NORMA HERRERA DE CANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/20y espera la resurrección.

Hoy se cumplen nueve días de tu partida y estamos seguros que Dios con su infinito amor te cuida tanto como lo hicimos nosotros. Quizá este dolor inmenso desaparezca algún día, pero lo que fuiste en esta vida: esposa, madre, abuela, hija, hermana, amiga y todas las cosas bellas que dejaste para cada uno de nosotros, jamás olvidaremos porque vivirás siempre en nuestro corazón. Su hijo Santiago, hija política María José, nietos Milagros, Jorgelina y Juan agradecen a familiares, amigos, clientes, vecinos que nos hicieron llegar su afecto y apoyo en tan difíciles momentos.

RECORDATORIO

Ing. HORACIO SILVIO MORETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/8/03 y espera la resurrección.

Su esposa Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta, sus yernos Ing. Alberto Jugo y Cdor. Rodolfo Cruz, sus nietas Bernardita, Candelaria y Consuelo Jugo, Sol y Martina Cruz. Ruegan oraciones en su memoria al cumplirse 17 años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MALVINA ELVA BAZÁN DE GOLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/8/20 y espera la resurrección.

“Mamá mi gallega hace nueve días que partiste al encuentro con Dios, de tu viejo y tus hijos que seguramente te recibieron con los brazos abiertos. Nosotros aquí estamos con un dolor y una ausencia inmensa que nos dejaste pero nos mantiene en pie saber que le peleaste hasta el último (ese es un ejemplo que nos diste a todos). Descansa en paz mamá, vivirás eternamente en nuestros corazones y en el de todas las personas que tuvieron la dicha de conocerte y compartir con vos ese corazón inmenso y la solidaridad tan grande que te caracterizaba. Hoy nos hablas más cerquita que nunca porque escuchamos tu voz en el silencio de nuestras almas”. Tus hijos Mariela, Ana. Migui y Tony tus nietos y bisnietos piden una oración en tu memoria al cumplirse 9 días de tu llegada a la casa del Señor.

ORREA PAZ DE ATÍAS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Maru Jiménez, Luis, Matias, Javier, German Gallar y Olga Jiménez y flia,, participan su partida, para rogar por el descanso eterno de su alma, invitan a la misa el sabado 15/8/20 a las 18 hs., por Whatssap Parroquia San José a travez de Abrazar a toda su familia.

CURA, FÉLIX EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su tía Perla Vella de Gómez junto a su hijo José Eduardo Gómez participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a su hermana Lucrecia, a su tía Adita , sobrinos y demás familiares. Ruegan oraciones a su querida memoria. Villa La Punta. Choya.

GALVÁN, JUANA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|. "El Todopoderoso ha hecho en ti grandes cosas Juana, gracias". El Centro Vecinal Jorge Newbery participa con gran dolor el fallecimiento de su socia, gran servidora y humilde colaboradora. Rogamos al Señor le de el descanso eterno y llene de consuelo a su familia. Hagamos oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, CÉSAR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Sus hijos Stella Mari, Ana Maria, Maria Teresa, Cesar, Enzo, hijos pòliticos Pedro, Raul, Gabriela, nietos, bisnietos, su Hermana Chela y demas familiares Sus Restos fueron inhumados en el cementerio PARQUE EL DESCANSO . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, CRISTIAN DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su esposa Mabel Salas, sus hijos Enzo, Mauro, Ailén, Dilan, Teo, Gómez, sus padres Marta Coronel, Ángel Gómez, sus hnos. Gabriela, Ariel, Rosa, Lorena, Pablo, Yoana, Fabiana, Florencia y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Siempre en mis recuerdos y en mi corazón. Esther Noemí Llarrull de Allall te despide con amor y dolor. Que el Señor te reciba en su reino.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Emma Marta López Acuña y su hijo Eduardo Gustavo Ruiz López, familiares en el afecto, acompañamos en este momento de dolor a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. "Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios". Sus amigas Rosa, Alba, Beatriz Almaraz, y Néstor Anríquez, acompañan a su hermana Antonia y familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MIRANDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. "Solo en Dios descansa mi alma. De Él me viene la esperanza". Sus colegas y amigos de siempre Rosita, Cecilia, Yuli , Beatriz, Ana, Ivonne, Azucena, Rubén Ramón Jorge Luis y César acompañan con profundo dolor a su hermana Antonia y familia, en este difícil momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Benjamín Álvarez Valdés y Carmencita Eberlé participan su fallecimiento y acompañan a Nancy y Pato en este triste momento.

ROMAY DE PILÁN, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su sobrina Patricia Pilán, sus hijos Aimara y Eduardito, despiden a su querida tía Edy, ruegan oraciones en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Esther Padilla de Álvarez, junto a sus hijos Facundo y Juan Cruz, participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento, ruegan oraciones en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Las amigas de su sobrina Patricia Pilán: Liz, Patri, Pity y Carmencita acompañan a toda su familia en este triste momento.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Su esposa Cristina Krausbeck, hijos Guillermo, Adriana, Romina, Maximiliano, nietos Felipe, Miguel y Rafael participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quimilí. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Sus amigos Dr. Rosmiro Fernández y flia. Dr. Carlos Álvarez y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo, acompañan en este momento de dolor a sus familiares.

Recordatorios

ALDERETE, ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. "¿Qué es la vida? ... ¿Qué es la vida? ¿un frenesí? ¿una ilusión? ¿Quizá una farsa? ¿o una ficción?, ¿qué es la vida? si el mayor bien, es pequeño, ¡si toda la vida es un sueño! y los sueños sueños son!". Al cumplirse un año del fallecimiento de mi amigo y cuñado, de parte de su amigo que siempre lo recuerda, Jorge Azuz.

NAVARRO, HUGO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/20|. Hoy hace 4 meses de tu partida desde ese día sentimos el dolor y vacío que dejaste en nuestros corazones, la vida cotidiana se hace muy dura y nostálgica, te amamos mucho. Tu esposa Zulema Gerez, tus hijos Hugo, Carlos, Enrique, Silvia, Mario, Miguel y Belén.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, MARIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su esposo Gonzalo, hijos Román, Génesis, padres Ariel, Paula, hnos. Mónica, Malena, Ángela, Ale, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio Jardín del Sol 11 hs. casa de duelo Belgrano 532 s.v. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ESCOBAR, LUISA LEOTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su hermana Rosa Pastora, sus sobrinos Rojas Moyano, Ojeda Rojas, Rojas Tracci y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. "Querido Gringo, siempre fuiste ejemplo de vida". Carlos Alberto García y esposa María Cristina Camus participan, acompañan y abrazan con cariño a Reina, hijos y nietos en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Cooperativa CoMeCo. Ltda participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Consejo de Administración de la Cooperativa CoMeCo. Ltda. participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. La administración de la Cooperativa CoMeCo. Ltda. participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Daniel Occhionero y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Eduardo Flores y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Alejandro Cabello y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. José María Piñón y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Ricardo Uñates y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Gabriel Occhionero y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Javier Franzzini y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Iván Tarchini y familia participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Hombre de bien y de trabajo. Recordaremos siempre los momentos compartidos en la tarea diaria, transcurrida entre charlas y bromas... hasta siempre amigo! Descansa en paz. Acompañamos a su esposa e hijos en este doloroso momento. Roberto Piñón, Rubén Piñón y sus respectivas familias.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Tu partida nos deja un inmenso dolor, rogamos tu descanso eterno y oración en tu memoria. Te recordaremos como un gran hombre, esposo, padre, abuelo, vecino y amigo que fuiste y serás siempre. Que Dios con su gloria te reciba en su regazo. Participan con profundo dolor su partida y acompañan a la familia Fernando Iñiguez, su esposa Roxana y sus hijos Dalma, Luis y Franco.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Miguel Angel Murad e hijas Laura y Tamara, participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. José Gomez y flia. participan con mucho dolor la muerte de su querido amigo.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Dr. Jorge Marino y flia. participan con pesar el fallecimiento del tío de Noelia, y acompañan a la flia. en este triste momento.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Juan Manuel Marino y Noelia Grimalt participan con dolor el fallecimiento de su tío, elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Pedro Grimalt e hijos, hijos políticos y nietos acompaña en el dolor a los familiares de su hermano. Elevan una oración por su memoria.

LEDESMA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su esposa Rosa Godoy, sus hijos Dani, Malvi, Jose, Ale, h. políticos, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio La Misericordia. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, ADELA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su esposo Vicente Cristóbal Parra, sus hijos Sabrina, Pablo Gustavo, Patricia, Claudia, h. pol. nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAYAGO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 12/8/20|. Su esposa Dora Villalba, sus hijos Silvia, Ricardo, Beatriz, Carlos, nietos y demás familiares partipan su fallecimiento, sus restos fueron cremados en el dia de ayer. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SAYAGO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció 12/8/20|. Señor ya está ante tí, recíbelo con tus brazos de misericordia. Su hermana política Anita Villalba junto a su esposo José Luis Gómez; sus sobrinos José María y flia, María José y flia, Jorge Luis e hijos, Gustavo e hijas y Carlos Martín Gómez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

YSACC, MARÍA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su esposo Domingo Díaz, sus hijas Flavia, Florencia, Ivana, su hijo politico Pablo y madre Valentina Bravo nietos Ramiro, Valentina, Lucía, Agustina, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Recordatorios

TABOADA, SEGUNDO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Nunca me imaginé y fue de repente tanto dolor el que me dejaste, me cuesta aceptar, pero sé que estás conmigo y me acompañas cada día. Te extraño mucho. Besos al cielo, pido una oración al cumplirse 2 años de su partida. Su compañera Azucena Ruiz y flia.

Responsos

----------------------------------------

JIMÉNEZ, BERNARDO MANUEL ALBERTO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. "Cada vez que estamos tristes es porque te echamos de menos, recordamos lo afortunados que fuimos de haberte tenido a nuestro lado. Se acabó tu recorrido por este mundo, nos has dejado desolados y llenos de dolor, con el consuelo de que empiezas una nueva vida al lado del Señor". Por siempre en nuestros recuerdos y en el fondo de nuestro corazón... Tu mamá Alicia, tus hermanos/as Alejandra, Gabriel, Marcela, Rosa, Omar, Mirian, Silvia, Karina y Luis. Tu esposa Sandra, tus hijos Mily, Darío e Ignacio, tus sobrinas/os, cuñadas/os. Rogamos una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento y se oficiará un responso en su domicilio de Ruta 5 (frente Safico) a las 15 hs.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, ROSA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Sus hermanos Eusebio, Lucio, Coronel sus sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Villa Atamisqui el cortejo partira de yacu chiri SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARNICA, NOEMÍ ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus colegas y amigos Rosita, Antonia, Cecilia, Beatriz, Ana, Azucena, Yuli, Ivonne, Rubén, Luis, Jorge y César comparten con profundo dolor la partida de la esposa del querido amigo Ramón Santillán y lo acompañan en este difícil momento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Suncho Corral. Ruegan oraciones en su memoria.

PANICHELLI, RANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su esposa Lucía, sus hijos Samir y Benjamín, su mamá Feliza y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PANICHELLI, RANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Compañeros y amigos de súper Nataly acompañan en tan doloroso momento a su mujer, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MIRTA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20 en Buenos Aires|. La comunidad educativa de la escuela N° 60 Antonio Sáenz de Laprida participa con dolor el fallecimiento de la madre del portero, José Rodríguez, y madre política de la docente de la institución, Mabel Ledesma de Rodríguez. Laprida. Choya.

RODRÍGUEZ, MIRTA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20 en Buenos Aires|. Jesús Serrano y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus compañeros José y Mabel ante esta irreparable pérdida. Choya.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. Carlos Ignacio Muruaga, Graciela Varela e hijos, participan con dolor el fallecimiento de su amiga y compañera de trabajo y ruegan una oración en su.memoria.

Recordatorios

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.)Falleció el 12/8/19|. Tu recuerdo siempre estará presente entre nosotros. Sus hijos Exequiel, Samara y Nicolás Gómez lo recuerdan con el amor de siempre al cumplirse el primer aniversario de su partida al reino celestial. Choya.