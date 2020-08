Gastón Whelan: “Puedo seguir desarrollando mi juego”

13/08/2020 - 01:30 Deportivo

Gastón Whelan, flamante refuerzo de Olímpico, se mostró feliz porque en el equipo de “Leo” Gutiérrez podrá seguir desarrollando su juego.

“La llegada a Olímpico me genera mucha alegría e ilusión. Llego a una institución donde puedo seguir desarrollando mi juego y estoy muy contento por eso”, le comentó el base armador cordobés al diario EL LIBERAL.

Consultado acerca de si la presencia de “Leo” Gutiérrez influyó en su decisión, explicó: “Se comunicó conmigo, me contó un poco la idea del equipo, cómo quiere jugar y lo que espera de mi rol en el mismo. Sentí que me trasmitió confianza y libertad para la toma de decisiones, lo que me permitiría seguir creciendo”.

El ex jugador de Instituto y Bahía Basket se mostró convencido de que en la temporada 2020/21 no decaerá el nivel de competencia.

“Creo que el mercado se está moviendo, que al final de todo nuestra Liga siempre es competitiva y atractiva, y no creo que ésta sea la excepción. Hay muchos jugadores qué han tenido la oportunidad de irse afuera, pero seguramente volverán y reforzarán los equipos”, concluyó.

Whelan es uno de los que ya puso el gancho y “Leo” Gutiérrez podrá contar con él cuando se reinicie la actividad.l