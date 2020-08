VIDEO | ¿Quién es el funcionario de 19 años que dijo “les pibis” en el reporte matutino?

13/08/2020 - 11:45 País

El Ministerio de Salud de la Nación reporta todos los días cómo es la situación epidemiológica en el país, ante el avance del Coronavirus, a través de una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien casi siempre se encuentra acompañada por Alejandro Costa.

Pero la conferencia de ayer tuvo un invitado: Lucas Grimson, un joven de 19 años que forma parte de la Dirección de Adolescencias y Juventudes. Se sumó en el marco del Día Internacional de la Juventud, para alentar la participación de los jóvenes. Su nombre se convirtió en tendencia ayer en las redes sociales, ya que al hablar uso lenguaje inclusivo.

Te recomendamos: Reportan 33 nuevas muertes y ya son 5.246 las víctimas de la pandemia en Argentina

"Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", dijo.

Desde entonces, su nombre fue furor en las redes sociales y durante todo el día.