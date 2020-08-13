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CARTELERA TV / 14 de agosto de 2020

- 21:27 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

18.00 ALAS ROTAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7-

EDICIÓN CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

22.00 JESÚS

23.30 30 AÑOS JUNTOS

00.30 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

16.00 FANÁTICAS

17.00 VHS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: NICOLÁS AVELLANEDA vs. RED STAR (R)

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 CUATRO GUITARRAS

21.30 PEDALIER

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


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