Sugieren horarios de apertura y cierre para el comercio local

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero emitió un comunicado en el cual se refirió a los horarios de apertura y cierre de los locales, además del feriado del próximo lunes 17 de agosto.

En primer término sus autoridades señalaron que “en el marco de las nuevas medidas de prevención anunciadas hoy, 13 de agosto, por el Gobierno Provincial, la Cámara de Comercio solicita al sector el cumplimiento estricto de todos los protocolos de seguridad que rigen para comercios”.

“El incremento de casos de Covid 19 a nivel local, exige reforzar todas las medidas de prevención posibles”, señalaron.

Puntualizaron “en cuanto a la modalidad de trabajo, y en acatamiento a las disposiciones provinciales, se sugiere al sector que el viernes 14 y el sábado 15 de agosto, los comercios abran sus puertas de 8:30 a 14 horas”.

Agregaron que “el horario propuesto quedará a disposición de lo que cada local comercial decida en función de su rubro y facilitar al personal de trabajo, el tiempo necesario para regresar a sus hogares antes de las 15 horas”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Comercio, Víctor Paz se refirió a los horarios de apertura de los comercios para cumplir con las nuevas directivas del Gobierno provincial e indicó que “lo que pedimos es que los empleados entren a sus trabajos a las 9 y salgan una hora antes del límite permitido que ahora sería a las 14”.

No obstante, indicó que “hay otro tema que tenemos relacionado a los empleados que viven en los barrios alejados y no van a tener el transporte público. En ese sentido, van a tener que pagar un remise o la empresa tendrá que hacerse cargo del traslado porque al no poder venir en colectivo, está exceptuado de ir a trabajar si no tiene el transporte público y sino la empresa tiene que ponerle el transporte. Este es un tema que habrá que ver, pero el horario para nosotros el comercio tiene que ser de 9 a 14 horas”.





Sugieren permanecer cerrados el 17/8

En cuanto al próximo lunes 17 de agosto, desde la CCI señalaron que "la modalidad sugerida al sector comercial es mantener los comercios cerrados, debido al incremento de casos de Covid 19 y a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno provincial. Los comercios que decidan abrir, deberán cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad y reglamentaciones laborales".





