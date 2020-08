Finanzas informó que redujo el 52% de la deuda en dólares

13/08/2020 - 23:00 Economía

El Gobierno nacional logró una reducción de más de la mitad de la deuda en dólares de corto plazo, según un informe elaborado por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, que conduce Diego Bastourre.

Concretamente, desde febrero pasado, la cartera impulsó diversas operaciones de conversión de activos que resultaron en un canje de instrumentos denominados en dólares por U$S 7.839 millones ($ 504.427 millones equivalentes), de los cuales el equivalente a U$S 1.558 millones corresponden al Bono Dual AF20; U$S 5.881 millones a Letes y U$S 400 millones a Lelinks. Esto representó una reducción del 52,4% de la deuda pública de corto plazo en moneda extranjera con legislación argentina. Según el informe, aún si se observa el stock total de deuda pública bajo legislación local, el Tesoro Nacional redujo en 17 puntos porcentuales la participación de instrumentos soberanos nominados en dólares. l