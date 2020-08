“La inflación dio 1,9% por la cuarentena y porque no hay un reinicio fuerte de actividades”

13/08/2020 - 23:26 Economía

El economista Orlando Ferreres director de OJF y Asociados, se refirió en diálogo con EL LIBERAL a la inflación e indicó que se mantiene en el nivel actual porque no hay un reinicio fuerte de actividades.

Señaló que “la inflación dio 1,9% por la cuarentena, porque no hay un reinicio importante de actividades pero ya se está dando cierto aumento de actividad. La gran baja fue en abril donde cayó 26,4% después en mayo subió 10% con respecto a abril y en junio 2% con respecto al mes anterior y en julio siguió recuperándose”. Agregó que “se tiene encorsetados los precios, salarios, combustibles, pero no se ve cómo va a terminar esto en cuanto a su fin, me parece que todavía tenemos para rato”. Añadió que “la inflación del 2021 podría ser mayor a la de este año que estará alrededor del 40%, pero el año que viene alrededor del 54%”. Puntualizó que “tampoco se ve una hiperinflación porque el tipo de cambio no está tan mal, lo que bajó fue la tasa de interés y a partir de ahí es donde se ve el alza del mercado paralelo, puede haber algún problema pero aún no se ve cuándo ocurriría”. l