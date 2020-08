FÚNEBRES | 14 de agosto del 2020

14/08/2020 - 01:50 Funebres

FALLECIMIENTOS

14/8/20

- Reina Albertina Coronel

- Miguel Ángel Carol

- Vicenta Dolores Pereyra (La Banda)

- Fidel Alberto Salega (La Banda)

- José Valentín Ruiz

- Antonio Liverato Acosta (Loreto)

- Mario de Jesús Vásquez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO y AGRADECIMIENTO

EDITH ADELINA ROMAY DE PILÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Sus hijos Nancy, Yan, Pablo Pilán y Gabriela, sus nietos Guillermo, Lourdes, Virginia, Francisco, Alejandra, Santiago e Ignacio, su hna. Bety Romay y familia, sus bisnietos Benicio, Francina y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y agradecemos a familiares, amigos, Movimiento Círculo de Juventud, personal del IOSEP, Dr. Claudio Basbús, Dr. César Albuixech y demás afectos que nos acompañaron en estos difíciles momentos. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CRISTIAN DANIEL GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

La empresa OBEID SRL participa su fallecimiento y acompaña a la familia de uno de sus mejores empleados. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIANA ALEJANDRA BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Su esposo Gonzalo Sánchez, sus hijos Román y Génesis participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIANA ALEJANDRA BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/8/20 y espera la resurrección.

Su madre política Adriana, sus cuñados Ramiro, Luciana, Mauro, Florencia, su concuñada Flavia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ELVIDIA LOBO DE HERRERA

(q.p.e.p.) Se durmió en el Señor el 14/8/13 y espera la resurrección.

Madre!!!

En este nuevo aniversario de tu partida, no podemos decirte más que ¡GRACIAS!, por lo que nos dejaste, hermosos recuerdos, risas compartidas y por sobre todo, lo que nos enseñaste con tu ejemplo, la oración diaria y el valor de la familia. Te llevamos siempre presente en el corazón, besos al cielo mami.

Tus hijos, nietos y bisnietos piden una oración en tu memoria al cumplirse 7 años de tu fallecimiento.

RECORDATORIO

REINA RAMONA ARGAÑARAZ

(q.e. p.d.) Se durmió en el Señor el 14/8/18 y espera la resurrección.

Hace dos años que partiste al Reino Celestial dejando un gran vacío en nuestros corazones, te extrañamos mucho, pero sabemos que de donde estés nos guía y nos proteges. Te recordaremos siempre y rogamos una oración en tu memoria. Tus hijas Blanca y Mirta, tus nietos, bisnietos y tataranietos.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 10/8/20|. Diácono Néstor Santiago Prados y su esposa Elia M. Cassini de Prados, participan conmovidos el fallecimiento de la hermana de nuestro obispo Mons. Vicente Bokalic, y acompañando su dolor, ofrecen oraciones por su descanso eterno junto a Dios, nuestro Señor.

BOKALIC, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/20|.Con mucho respeto y cariño abrazo en el dolor y la oración a Monseñor Vicente Bokalic y demas familiares ante irreparable perdida. Pablito Llanos.Suncho Corral. Ruega oración a su memoria.

CAROL, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su esposa Olga Beatriz, su cuñado y demás familiares, participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORONEL, REINA ALBERTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su esposo Toloza Amado, sus hijos Graciela, Mirta, Hugo, Isabel, Raúl, Ariel, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás fliares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. Ana María Maud participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

FERREIRA SORAIRE, PATRICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 11/8/20|. "Solo Dios sabe porque te llevó tan pronto de este mundo, no solo eras mi amiga sino que también eras como una hermana y es por eso que el dolor de tu partida es inmenso, si me escuchas en este momento, pídele a Dios que me de consuelo, te extrañaré mucho querida amiga". Su amiga Silvia Bravo, su esposo y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Julio R. Marañón, su esposa Luisa Astún participan con profunda tristeza el fallecimiento de "Pilita" y acompañan a sus hermanos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

RIBAS, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Sus hijos Matilde, Luis Eduardo, Heriberto y José, sus hijas políticas Marta, Nelly y Negri, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RIBAS, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Su hijo Eduardo Frías, su esposa Blanca Norma Gutiérrez y sus nietos Poupee y Tato Frías participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

RIBAS, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. "Caminante no hagas ruido, que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor ". Su hijo José Mercedes Frias, su hija política Marta Silva y sus nietos José Enrique Frias, Luis Marcela Frias, Marta Luciana Frias y Adriana Frias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RIBAS, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Su nieta María José, su nieto político Rodrigo, sus bisnietos Nicolás, Santiago y José, participan con inmenso dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria. Te vamos a extrañar Abu querido.

ROLDÁN, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Sus sobrinos Gilda Luciana Vivas, Elmina del Carmen Santucho y Francisco René Santucho, Martina Santucho despiden con tristeza a su querido tío Orlando.

ROLDÁN, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Comisión directiva, profesores y administración de Alianza Francesa acompañan a la Prof. Elmina Santucho en estos momentos de dolor por la pérdida de su tío. Rogamos una oración en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Tía querida, guardamos en nuestros corazones los hermosos momentos compartidos en familia, y en nuestras almas, el más claro ejemplo del afecto sincero y honesto. Su hermana Betty Romay de Ponce, sus sobrinos: Roberto, Trici, Silvana y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Sus vecinas y amigas Alicia Leoni de Paradelo, Nené de Cuadros, acompañamos con cariño a los hijos de Edy ante su partida a la Casa del Padre. Ofrecemos oraciones en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Eka Blanco, Juan Gómez, Ana Gómez despiden con cariño y respeto a la gran animadora del ex Movimiento Vida. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Roberto Daives, Adriana Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Nancy, Yan, Pablo con sus respectivas familias en este difícil momento. Elevamos una oración por su descanso eterno.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Juan Carlos Roldán Franzone y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida Nancy Pilán. "Que brille para Edith la luz que no tiene fin".

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. El presidente interventor del IOSEP, CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de áreas, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de Casa Central; participan el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera de trabajo Nancy Pilan.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre política de su Vice Presidenta, Licenciada Gabriela Cespedes.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. "El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna". Chini Habra Fernández y flia. Participa con pesar su fallecimiento y abraza a su flia. en el dolor de la perdida física... te recordaremos con cariño !! Descansa en paz!

RUIZ, JOSÉ VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Dios te entrego a mi hijo Valentín, dale el descanso eterno y guía mis pasos. Hijo pasaste por tanto sufrimiento con tu enfermedad, ahora ya descansas. Le agradezco a Dios el privilegio de haberte cuidado y acompañado en estos 10 añitos. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Te llevaré siempre en mi corazón. su madre Ely y demás familiares. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, JOSÉ VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Su tía Eli y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, JOSÉ VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Valentín niño guerrero y valiente en tu enfermedad, luchaste tanto, hoy Dios te recibe para darte el descanso eterno. Acompañamos a tu mamá Ely y elevamos una oración en tu memoria. Tus vecinas y amigas Priscilla, Belén y Judith.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Alberto Lami Hernández y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo, acompaña a toda su familia en este difícil momento y ruega una oración en su memoria.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Osvaldo Omar Vittar y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este momento tan difícil. Eleva oraciones en su memoria. (Tintina).

TOLEDO, EDUARDO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalía Marcos, sus hijos María Cecilia y familia y Carlos Augusto y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estera, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Eduardo Jesús Toledo, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

VÁSQUEZ, MARIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Su esposa Pérez Ada, sus hijos Orlando, César, Andrea, nietos, bisnietos, su hermana Norma, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio La Piedad. COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

Invitación a Misa

ARENA, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Hoy hace 4 años de tu partida querida Xime. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Se ruega una oración en su memoria. Misa Virtual en Catedral Basilica Sgo. 16.20 hs. Ricardo, Lea, Santi, Vale, Zully, Claudio, Daniela, Ale, Ago, Mily y demas familiares. Se ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Al cumplirse 59 años de su natalicio. Querido hijo aunque estés lejos de mi, siempre estarás en mi mente. Nunca serás mi pasado y siempre serás mi presente. Gracias por ser ese pedacito de Cielo... Tu madre Alva Paglioni de Acosta, tus hermanos Juan, Tito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando. Elevan oraciones en tu memoria.

ESCOBAR, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Hace un año cuando partiste dejaste un dolor inmenso que hoy se nos hace muy difícil sobrellevar porque eras la guía, el sostén de la familia, nos encontramos desorientados, sin rumbos, estamos en una situación ambivalente. Te pedimos porque sabemos que estás al lado de nuestro Dios nos des la fuerzas espirituales para aceptar tu ausencia. Estás en nuestros corazones. Diosito dale la paz. tu esposa, hijas, nietos, bisnietos, hijos politicos, hermano, hnas. políticas y sobrinos.

Sepelios Participaciones

BRAVO, MARIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su tía política María Celia Abdala y su hija Ana Lucía participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, MARIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Celia Elisa Campos, sus hijos Adriana, Miguel, Nora, Celia y Carolina, sus nietos y demás fliares. participan con profundo dolor su fallicimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, MARIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Pibe Abdala, Celia, sus hijos Miguel, Nora, Celia, Carolina y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, MARIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Personal de gerencia y administración de SAFICO SA, acompañan con dolor a su padre Ariel y ruegan oración en memoria de Mariana.

BRAVO, MARIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Personal de Planta de SAFICO SA. acompañan con dolor a su padre Ariel y ruegan oración en memoria de Mariana.

BRAVO, MARIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Personal de gerencia, administracion y Planta en general de Sirlex SA.

acompañan con dolor a su padre Ariel y ruegan oración en memoria de Mariana.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Con mucho dolor y tristeza, acompañamos en este dolor a toda la familia de nuestro amigo. Ramón. Magui y familia.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Sara R. de Garbi participa, acompaña y abraza con cariño a su esposa Reina, hijos y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Despedimos al colega y amigo... Hombre de bien y de trabajo. Recordaremos siempre los momentos compartidos en la tarea diaria, transcurrida entre charlas y bromas... hasta siempre amigo! Descansa en paz. Acompañamos a su esposa e hijos en este doloroso momento. Roberto Piñón, Rubén Piñón y sus respectivas familias.

LÓPEZ, ADELA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su hermano Dardo López, su esposa Gladis Sahab, sus hijos Alejandra, Ricardo y Salma, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno.

PEREYRA,VICENTA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Sus hijos Daniel, Noemí, Alfredo, Adolfo, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

PEREYRA,VICENTA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Sólo en Dios descansará tú alma". Participamos con profundo dolor la partida al Reino Celestial de nuestra querida Tta Dolores, Roberto Gutiérrez y su mamá Mercedes; su sobrina Gisela Gutiérrez elevan y piden una oración a sabiendas de su enorme fé en nuestro Señor!.

RAINERI, MARGARITA ANA (q.e.p.d) Falleció el 13/8/20|. Su esposo Chingolo, sus hijas, hijos políticos, su nieta y amigos te agradecemos por todo y te deseamos un feliz viaje. ¡Te amamos! Sus restos serán sepultados a las 10 hs. cementerio Jardín del Sol

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Sus amigos Alejandra Cenice, Juan Carlos Castiglione, sus hijos Agustina y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Su esposa Lidia Castillo Lezana, sus hijos Adriana y Walter y sus nietos Trinidad, Ivan, Amparo y Ámbar participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol . CARUSO CIA DE SEG SA .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. "Felices los de corazón puro, porque de ellos es el reino del cielo". Sus hermanos políticos Hugo René Ovejero, Maria Teresita Castillo y Sus sobrinos Gustavo, Sergio, Miguel, Daniel, Alejandra, Ricardo, María José, Hector, Eugenia y Antonella, elevan oraciones a tu querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol, La Banda.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Brille para él la luz que no tiene fin. Escribe al ángel de la iglesia de Sades, así habla los que tienen los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sus hermanos políticos Luis Rodríguez del Rio, Gladys Castillo Lezana de Rodríguez, su Sobrina Yedidia Rut Lujan Castillo, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Jardín del Sol.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Brille para él la luz que no tiene fin. Acompañan a su tía Lidia Ester y primos hermanos Adriana y Walter. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimos trabajos más numerosos que los primeros. Sus sobrinos Federico, Elizabeth, Sandra, Víctor Fuentes Castillo y sus respectivas familias. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Jardín del Sol.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Brille para él la luz que no tiene fin. Acompaño a mi tía Lidia Ester y mis primos hermanos Walter y Adriana. El cordero se adelantó y tomo el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, así lo hicieron los que tenían arpas, copas de oro llenas de perfume que son las oraciones de los santos, ya estás en el reino celestial tío. Su Sobrina que te recordará siempre Yedidia Rut Luján Castillo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Jardín del Sol.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Siempre fuiste ejemplo de vida. Acompañamos con profundo dolor tu partida al reino del cielo. Sus ahijados Héctor Emanuel y María Eugenia Ovejero, sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. La Banda.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Brille para él la luz que no tiene fin. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde no saldrá nunca jamás, en el grabaré lo que viene del cielo, mi propio nuevo nombre, sus cuñadas María Teresita Castillo de Ovejero, Hugo Ovejero, Nora Monserath Castillo, Gladys Castillo Lezana de Rodríguez, Luis Rodríguez del Rio, Norma Liliana Castillo, Alba Luz Castillo y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimientos y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Jardín del Sol.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Que Nuestro Señor Dios te reciba en su Reino Celestial. Tu partida nos deja un inmenso dolor, rogamos tu descanso eterno y oración en tu memoria. Gran Amigo te recordaremos como un gran hombre que fuiste y serás siempre, gracias por cada momento compartido,por tu cariño y brindarme tu sincera amistad. Participan con profundo dolor su partida y acompañan a la familia Fernando Iñiguez, su esposa Roxana y sus hijos Dalma, Luis y Franco.

YSACC, MARÍA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Mami sabes que nos seguirás cuidado desde el cielo donde descansaras junto a nuestro Dios. Gracias por acompañarnos y educarnos para ser grandes personas, sabemos que te fuiste orgullosa por tus hijas, te extrañaremos mucho. Su esposo Díaz Domingo, sus hijos Flavia, Ivana, Florencia y René.

YSACC, MARÍA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Gracias hija por todo lo vivido, estarás en nuestros corazones, y presente en los rostros de tu hjas y nietos. Descansa tranquila y en paz. Su madre Vitelvina Bravo, sus hermanas Mercedes, Elena y María de los Angeles, sus sobrinos Verónica, María de los Angeles, Analia y Diego.

YSACC, MARÍA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Su cuñada Elsa Díaz y José Ledesma; sus sobrinos Gabi y Julia participan con profundo dolor su fallecimiento.

Sepelios Participaciones

ACOSTA, ANTONIO LIVERATO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Su esposa Verta, sus hijos Rosendo y Rubén, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ACOSTA, ANTONIO LIVERATO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Silenciosa como fue tu vida así tu alma se echó a volar. Cacho Leiva su esposa Ignacia, sus hijos Gustavo y Ely participan con profundo dolor su fallecimiento. Loreto.

PANICHELLI, FRANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. 1099 Pedro León Gallo, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del alumno de 4° grado "A" Franco Benjamín Panichelli. Ruegan oraciones en su memoria.

PANICHELLI, FRANCO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Que el Señor te reciba en su casa eterna aquí te recordaremos por tu bondad. Ramiro Gómez y flia; el grupo de amigos que conforman la Selección del Folclore participan con pesar su fallecimiento y ruegan protección divina y consuelo para su familia. Loreto.

SAVIO, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/08/20|. Sebastián Salim y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.