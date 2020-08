Barcelona sufrió la peor derrota europea de su historia

14/08/2020 - 18:21 Deportivo

La goleada 8 a 2 que sufrió el Barcelona ante el Bayern Munich, por los cuartos de final de la Champions, quedará grabada en su historia negra. El conjunto catalán jamás había recibido ocho goles en alguna competición europea y mucho menos en el certamen más importante del continente, en el cual ni siquiera conocía lo que era que le anoten cinco goles.

Los peores resultados del Blaugrana en competiciones de ese estilo, habían sido en 1962, cuando cayó ante el Valencia por 6-2 en la Copa de Ferias, y en 1976, cuando perdió por 5-4 ante el Levski de Bulgaria.

Además, esta es la sexta vez en toda su historia que el Barcelona recibe ocho goles, teniendo en cuenta todas las competencias. Las anteriores fueron: 12-1 vs. Athletic de Bilbao en La Liga (1931); 8-2 vs. Real Madrid en La Liga (1935); 11-1 vs. Sevilla en La Liga (1940); 11-1 vs. Real Madrid en lo que hoy sería la Copa del Rey (1943); 8-0 vs. Sevilla en lo que hoy sería la Copa del Rey (1946).