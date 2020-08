Karina quiere una “consulta popular” sobre el aborto

14/08/2020 - 21:10 Pura Vida

Afortunada en la vida y en el trabajo, Karina Mazzocco vive hoy en plenitud. Con una familia soñada, conformada por su esposo Omar El Bacha y su hijo Malek, en plena pandemia se convirtió en el rostro de UCL, el canal latinoamericano que la eligió para conducir “Distrito Vanguardia” y “Mujeres en positivo”, dos envíos con temáticas diferentes que ella le pone su toque de distinción para comunicar, reflexionar y entretener.

Además, la conductora del legendario “De a dos”, el programa en el que se hablaba de sexo, primero en cable y después en América TV, está al frente también de “Rumbo Norte”, un ciclo televisivo que se emite por la señal A24. Sobre este presente labor, la lucha de la mujer por sus derechos y la despenalización del aborto fueron algunos de los temas abordados con Mazzocco en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Próximo está a debatirse la ley de despenalización del aborto. ¿Cuál es su postura?

El aborto es un tema tan atravesado por tantas cuestiones: ideológicas, religiosas, filosóficas, políticas, económicas. Es tan delicado y es tan íntimo lo que cada una de las personas opine sobre esto que siento, de corazón, que debería hacerse una consulta popular porque hay mucha gente que piensa de una manera y se manifiesta hacia otra. Vivimos en una sociedad en donde, si bien hemos evolucionado en otros aspectos de lo que charlábamos antes, también nuestra sociedad tiene un problema muy grande que es la no tolerancia de la opinión diferente del otro. Esto es un mal que tenemos en nuestro país. Los argentinos somos así. Por eso digo que siendo un tema tan sensible y tan profundo y que se lleva tantas vidas que debería hacerse una consulta popular. Esa es mi opinión.

¿ Hay una madurez en el común de la gente y de los especialistas para encarar esa propuesta que usted pone?

No tengo dudas en que si se hace una consulta popular, sea cual fuera el resultado sí puede seguir conversándose el tema, pero va a ser una decisión tomada por la mayoría y en completa intimidad como es el voto, secreto, íntimo. Eso evitaría las confrontaciones, las grietas que ocurren en este tema y en tantos otros.

¿Cómo impacta en usted que temas, otrora tabúes, como la sexualidad, el aborto y las cuestiones de género sean debatidos ampliamente en todos los sectores sociales?

Me parece muy bien. Eso sí es señal de madurez, de evolución, de crecimiento. Todos podemos opinar al respecto. Para eso vivimos en una sociedad libre y en donde gozamos de libertad de expresión, pero, a veces, tal vez se debería como preguntar más a la gente que sabe, a los especialistas. Hay temas muy delicados que a veces se abordan desde el lugar de opinólogo y nada más. No digo que la gente no tenga la libertad de opinar, claro que sí, pero a veces se le pone el micrófono a gente que no puede aportar algo constructivo para ayudar a la gente a que se informe y que tome una postura. Sin lugar a dudas, todos estos temas son señal de una madurez y crecimiento social.

La educación sexual integral para todos los niños, tema que le preocupa

¿Cómo se logra una transformación cultural?

Simplemente hay que seguir poniendo el tema en agenda, hay que seguir peleando por un cupo parejo. Es simplemente eso. La verdad, es que estamos viviendo un momento en donde hay un montón de cosas que se ganaron. Es como que la cancha está más nivelada. Hay que seguir hacia este sentido.

Toda transformación genera reacciones. ¿Cómo enfrenta esas diatribas que se presentan cuando se va en busca de conquistar espacios?

Siempre el cambio de siglo genera cimbronazos para lograr cambios culturales que se van sucediendo. Yo, simplemente, soy una comunicadora que desde el momento cero de mi carrera profesional siempre hablé de minorías, es como que tengo una misión en ese sentido. Comencé en los medios de comunicación hablando de la libertad sexual, de la libertad, en aquél momento minorías que hoy es una palabra que casi no se utiliza. Entonces, en este momento de mi camino profesional, a veinte años después, sigo abrazando temas que me parece que necesitan apalancamiento y uno de ellos es el tema de género, el otro es la educación sexual integral para todos los niños y niñas de nuestro país. Son temas que me apasionan y que nunca voy a abandonar.

Qué tratan “Mujeres en positivo” y “Distrito Vanguardia”

“Distrito Vanguardia”, de lunes a viernes, a las 19. Es un programa que recorre el arte, el diseño y la gastronomía, resaltando el valor de las ideas emprendedoras. Con una amplia gama de segmentos que surgen de la plataforma de Coloral TV: Cuenta con especialistas en pastelería, gastronomía, bricolage, decoración, artesanías, y toda clase de tutoriales para tu emprendimiento propio. Acompañan a Karina en Distrito Vanguardia Javi Ponzo con lo mejor del cine, y Luis Muchut, a cargo de arte y diseño.

“Mujeres en positivo”, que se emite los martes, a las 21.30 tiene como objetivo dar visibilidad a proyectos de causas nobles, empoderamiento, emprendedurismo y oportunidades de desarrollo para la mujer y la sociedad en la que está inmersa, diversidad, vulnerabilidad y violencia de género. Para ello, el ciclo contará con informes especiales acerca de las diversas temáticas y la palabra de especialistas que aborden la agenda de género y presentación de casos que generan inspiración en otras mujeres