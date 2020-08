Karina Mazzocco: “Me ofrecieron hasta vender juguetes sexuales”

14/08/2020 - 21:18 Pura Vida

¿Cómo se sostiene, en un medio tan volátil como es la televisión, asumir compromisos y hablar de temas con responsabilidad social como hizo en “Dea2” y ahora?

En mi caso, es porque amo comunicar y lo hago con mucha responsabilidad. Simplemente, lo que hago es una evolución natural en mi camino profesional en donde, cada vez, me voy abrazando a temas que me parecen importantes y fundamentales. Para hablar pavadas hay mucha gente, para dar malas noticias hay un montón de otras más. Tengo la bendición de que me den espacio para mencionar los temas que a mí me parecen importantes para nuestra evolución social. Cuando no tengo espacios, porque como cualquier artista hay épocas en donde tengo algo y hay épocas en donde no tengo, sigo comunicando desde mis redes sociales , emitiendo siempre para adelante, siempre para sumar, siempre para transformarnos en una sociedad mejor, más equitativa, más justa, más inclusiva.

Con “Dea2” pudo haber quedado encasillada, pero ¿cómo logró romper esa clasificación y trascender para hablar de problemáticas que no necesariamente estén ligadas al sexo?

“Dea2” fue una propuesta de integración, no fue solamente un programa de sexo. Hace veinte y pico de años podríamos definirlo como un programa de sexo. Hoy, a la distancia y en perspectiva, yo siento que soy protagonista del cambio cultural actual. Fácilmente podría haber hecho un gorro, bandera y vincha de la temática sexual. En aquel momento me ofrecieron hacer desde discos, grabando cuentos eróticos, hasta discos cantando y vestida muy sexy y hasta vender juguetes sexuales. ¡No te podés imaginar todas las propuestas que a mí me hicieron! Pero, desde ese momento, yo tuve como un norte muy claro en donde yo quería vivir del mundo de la comunicación hasta el final de mis días. Es una evolución profesional que está en construcción constante. Lo voy haciendo como puedo y fiel a mis principios y apoyando la cabeza en la almohada y durmiendo muy tranquila.

¿Cómo ve la evolución que tuvo, en la sociedad, el hablar de temas que usted desarrolló en este programa y que hoy está en la agenda de varias instituciones?

La veo bien, con mucha felicidad. Celebro la inclusión, celebro la libertad y celebro la integración y la apertura que se fueron dando en estos años. Con mucha satisfacción veo que esta es una sociedad más inclusiva y más equilibrada.

¿En qué momento de su vida llegan los ciclos “Distrito Vanguardia” y “Mujeres en positivo”?

En un momento personal precioso ya que estoy pasando días en familia. A pesar de la situación reinante, que realmente es muy desesperante, estamos nosotros bien de salud, en un momento familiar y afectivo precioso. En un momento inmejorable.

¿Cómo vive la posibilidad de expresar lo que siente y exponer posturas propias de temas preocupantes?

Tomo con mucha responsabilidad mi rol de comunicadora. Entiendo que mi talento va por el lado de ver de encontrar siempre un lado positivo o un lado luminoso en medio de las situaciones más difíciles. Tengo la suerte de hacer un programa como ‘Distrito Vanguardia’ en donde el foco es el arte, en la creatividad, en los sabores. Es una temática muy linda que no hace foco en los temas dolorosos de este momento que, por supuesto, estoy al tanto de la pandemia mundial, de la crisis social y de a tremenda crisis económica. Soy una bendecida y me siento como merecedora y agradezco todo el tiempo tener la oportunidad de poder utilizar mi rol de comunicadora hacia este sentido.

¿Cuál es el enfoque que realiza en “Mujeres en positivo”?

“Mujeres en positivo” es un programa cuyo objetivo es compartir con la audiencia historias de mujeres muy proactivas, a mujeres que les ha ido muy bien en su vida profesional. Es poner en foco eso, seguir mencionando la cuestión de género, seguir empujando este carro de transformación cultural que estamos viviendo en donde las mujeres, cada vez y de a poquito, vamos ocupando roles más equitativamente con los varones. Todavía quedan algunas cuestiones por ganar y por empatar que tienen que ver con los puestos de directorio, con los lugares de toma de decisión, achicar la brecha salarial y algunas cuestiones que hay que seguir empujando para lograr esta transformación definitivamente. La pandemia nos hizo tomar una responsabilidad social personal. Hoy seguro todos conocemos alguien que está comenzando con un pequeño emprendimiento, vendiendo algún producto y muchos estamos optando por comprarles a ellos y no a las grandes cadenas. En este clima se desnudan las enormes diferencias que hay en el país.l