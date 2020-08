Sandra Seú: “La situación del dengue en Santiago del Estero está controlada”

14/08/2020 - 21:38 Santiago

“La situación del dengue en Santiago del Estero está controlada”. Así de contundente es la afirmación, en una entrevista con EL LIBERAL, de la Dra. Sandra Seú, a cargo de la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud.

“En este momento está controlada. Los últimos casos lo hemos tenido a principio de julio. Ha habido un brote que ha tenido su pico en el mes de marzo y abril y también como que se ha mantenido en mayo. En junio ha comenzado a decaer hasta principio de julio que hemos tenido los últimos casos”, resaltó la profesional médica santiagueña.

“En nuestra provincia, como a nivel nacional, hubo un brote de dengue que transcurrió, aquí, entre el mes de enero y principio de julio que es cuando tuvimos los últimos casos. Los casos de dengue en Santiago del Estero fueron 1.880, cifras superiores coincidentes con lo que pasó a nivel nacional con los brotes de los años anteriores, 2016, 2018”, remarcó.

Y añadió: “El 50% de los casos ocurrieron en la ciudad de La Banda, 25% en la ciudad Capital y el 25% restante en los departamentos del interior fundamentalmente en las ciudades de Las Termas de Río Hondo y Nueva Esperanza. El serotipo circulante fue el 1 y solo tuvimos dos casos importados por serotipo 2, uno de México y otro de Brasil”.

Edades promedio

En cuanto a las edades promedio de los afectados, reveló que el 50% se dio entre los 25 y 50 años, un 2% entre 0 y 5 años, un 4% entre 5 y 10 años un 6% entre 10 y 14 años y un 22 % entre 15 y 25 años.

Detalló: “A nivel nacional, de acuerdo con el último boletín epidemiológico, el total de casos de dengue notificados son 92. 200, un 70% de ellos localizados en el centro y en el NOA. Dentro de las provincias del NOA somos una de la que menos casos ha tenido”.

“En cuanto a los serotipos a nivel nacional predominó como aquí el serotipo 1 ( 70%), pero también circuló el serotipo 4 (25%) y el serotipo 2 (3%), lo cual nos tiene que alertar porque cuando padecemos la enfermedad solo fabricamos anticuerpos para el serotipo que tuvimos y nos predispone a tener formas más graves si enfermamos por otro serotipo”, puntualizó la doctora Seú.

Sandra Seú recordó que en el año 1965 en la Argentina “se certificó la erradicación del vector, el Aedes aegypti. Pero en el año 1980 se documenta la primera epidemia en Salta, a partir de ahí el dengue se presenta en todo el territorio en forma epidémica con numerosos cada vez mayores , como este año que Capital Federal tuvo 11.000 casos”.

“Hay que estar prevenidos y cuidados”, reflexionó Seú antes de remarcar: “No nos tenemos que dejar estar porque a nivel de Latinoamérica, y sobre todo la Argentina, venimos con cifras cada vez mayores. Esto empezó hace unos años. Primero fue en Salta y este año ya fue Capital Federal, con muchísimos casos, y Buenos Aires, provincias que habitualmente no tenían tantos casos de dengue”.

Empoderamiento

Seú, en su entrevista con EL LIBERAL, se mostró partidaria de empoderar a la comunidad toda en esta lucha en contra del Aedes aegypty, vector que transmite el dengue.

“Empezamos a trabajar fuerte en la participación comunitaria e intersectorial de trabajar en distintas acciones que tengan que ver con la prevención del dengue. Digo participación comunitaria porque si nosotros no empoderamos a la comunidad y no la dejamos participar”, no habrá resultados positivos, especificó la médica santiagueña.

Seú recordó que se trabaja activamente con las municipalidades del vasto territorio geográfico provincial a los efectos de llegar con eficacia en los resultados de las campañas realizadas para combatir el dengue.

“Se trabaja con las distintas municipalidades. Tiene que ver esto con planificar las acciones de prevención, que tiene que ver con la limpieza de los sitios comunes, desmalezamientos, etc. Buscamos siempre instaurar lo que es la vigilancia continua”, especificó en sus declaraciones a EL LIBERAL.

“El trabajo desde la Direccion de Vectores es todo el año. En el periodo interepidemico estamos trabajando en forma intersectorial con las municipalidades, fundamentalmente, y haciendo hincapié en la participación comunitaria y en el periodo epidémico conteniendo el brote como hicimos este año con casi 800 bloqueos realizados”.

“Un trabajo fuerte y sostenido que no podría realizarse sin el acompañamiento politico”, remarcó.

Seú recomendó a los santiagueños “tratar de tener el espacio en donde nosotros vivimos, sobre todo nuestra casa, libre de criaderos de mosquitos”.l