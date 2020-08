14/08/2020 - 22:25 Deportivo

Gerardo Montenegro, el santiagueño que presidente de la Asociación de Clubes (AdC), aseguró estar cansado de esperar la audiencia con Matías Lammens, ministro de Deportes, y aseguró que la situación ya es preocupante.

“Nuestros jugadores y nuestra actividad necesitan volver a los entrenamientos en octubre. Podemos planificar al aire libre, porque vamos a adaptar nuestra realidad, los jugadores necesitan ponerse en movimiento... Necesitamos que Matías Lammens nos atienda, plantearle alternativas y saber si podemos avanzar”, expresó enfáticamente el dirgente santiagueño, también presidente de Quimsa.

“Lamentablemente seguimos con un marco de incertidumbre, aún así desde La Liga venimos planificando la temporada 20/21 con distintos formatos, que expondremos en la próxima asamblea, a fines de este mes. Con Fabián Borro (presidente de la CABB) seguimos en la dulce espera de que el ministro de Deportes nos reciba para poder habilitar los entrenamientos con los protocolos a cumplir y tomar las mejores decisiones para el inicio de temporada”, agregó Montenegro en entrevista a UcU Radio.

El dirigente se encargó de fundamentar su pedido de concretar la ausencia con Lammens. “Queremos poner en conocimiento la gravísima situación que atraviesan los clubes de básquet de nuestro país y con la CABB queremos informar no sólo por los clubes, si no por otras fuentes de trabajo como los árbitros, comisionados, etc. Es importante que tomen conocimiento de la situación, estamos esperando esa audiencia hace bastante, que aún no se pudo concretar”, insistió.

Adaptación

El presidente de la AdC también habló del formato a utilizar en la temporada 2020/21 de la Liga Nacional: “Necesitamos comenzar el torneo y vamos a adaptarnos a la situación. Todavía no se ha dicho nada de comenzar la fase regular y mientras no haya vacuna es complicado que nos permitan volver a los entrenamientos y a la competencia de una manera normal. Para noviembre y diciembre deberíamos tener un formato de competencia en una burbuja y adaptar el torneo a esta organización y reservar los playoffs para la etapa en la que estaría la vacuna a disposición”.

Por último, explicó convencido: “Tenemos la mejor intención de adaptarnos a esta realidad, pero necesitamos que el ministro de Deportes entienda que los clubes tienen que volver, hemos dado muestras como liga profesional y como deporte en suspender le torneo y priorizar la salud pública y de nuestras familias. Necesitamos esa audiencia urgente, para planificar el torneo y comenzar con todos los protocolos a partir de noviembre”. l