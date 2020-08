Rasio: “Se está armando su lindo grupo en Olímpico”

14/08/2020 - 22:28 Deportivo

Lisandro Rasio, flamante refuerzo de Olímpico, se mostró entusiasmado por su regreso a la Liga Nacional, tras su paso por las competencias de Venezuela y Bolivia, y aseguró que en el “Negro” bandeño “se está armando un lindo grupo”.

“La verdad que contento por volver a la Liga después de un par de temporadas afuera. Yo estuve en Atenas como mi último paso en una temporada difícil donde no clasificamos a playoffs. Se está armando un lindo grupo en Olímpico, vamos a tener un grupo bastante joven, la idea de Leo (Gutiérrez) es que sea un equipo dinámica, que corra la cancha”, comentó el ala pívot oriundo de Zárate a Pick&Roll.

Consultado por la negociaciones, explicó: “Se dio todo bastante rápido. Ayer (miércoles) estuve hablando con mi agente que es Carlos Prunes que estaba charlando con Leo Gutiérrez y se dio la posibilidad. A Leo le interesaba que yo pueda formar parte del plantel, charlé con Carlos y que Leo me iba a llamar para contarme su idea de juego. Tuve una llamada, charlamos un rato, me habló de su idea de juego, me convenció”.

Sobre la idea de juego de “Leo” Gutiérrez, comentó: “Va a ser un equipo con muchas libertades, mucho juego libre y creo que yo encajaba bien en ese sistema. La verdad que no dudé mucho, no venía tampoco pensando en donde realmente iba a jugar, nunca había cerrado las puertas de jugar en la Liga. Más allá de que en estos últimos años me tocó hacerlo afuera, es un buen momento por cómo está la situación, la pandemia para poder hacer una buena liga en casa y mostrar un poco lo que vengo haciendo las últimas temporadas afuera”.

Por último, habló acerca de su juego. “He madurado a nivel personal. He mejorado bastante el tiro de afuera que por ahí era una materia pendiente que tenía. Aproveché estos años de estar en el extranjero para tomar mas decisiones, tratar de trabajar sobre mi temperamento, estar más tranquilo, leer más el juego. Mi capacidad rebotera siempre la tuve durante toda mi carrera y lo he mantenido durante estas temporadas y de a poco voy sumando mas cosas”, comentó en primera persona.l