FÚNEBRES | 15 de agosto del 2020

- Marcelina Ángela Concepción Marnero

- Enrique Suárez (La Banda)

- Mirta Silvia Tejerina de Billordo

- Alicia Cisneros (Beltrán)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRTA SILVIA TEJERINA DE BILLORDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/8/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRTA SILVIA TEJERINA DE BILLORDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/8/20 y espera la resurrección.

Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN MARNERO (Chocha)

(q.e.p.d.) Se durmió en el 14/8/20 20 y espera la resurrección.

Chocha, fuiste un ser ejemplar, hoy sos un ángel en nuestras vidas, tu amor perdurará para siempre en nuestros corazones. Tu hermana Nelly Inés, tus sobrinos María Nelly y Carlos, Roberto Luis y Marita, Marta Inés y Manuel y tus sobrinos nietos Santiago, Paula, Florencia, Luciano, Emiliano, Esteban y Bruno participan con profundo dolor tu partida a la casa del Señor y elevamos oraciones para que tu alma descanse en paz.

RECORDATORIO

CÉSAR GONZÁLEZ (SGTO. R.)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

Amado esposo, al cumplirse 2 meses de tu partida sé que una parte de mí se fue contigo, pero te recuerdo siempre sonriendo, cuando me decías ¿Dónde estás? Te sigo teniendo conmigo todos los días… Y lo sabes. Si lo sabes cuándo tus hijos me dicen que nunca me van a dejar sola, eso me mantiene viva y permite seguir en este camino que se llama vida. Sé que me dirás que sea fuerte y valiente para poder continuar, que me cuide, pues así lo haré “Amor”. Descansa en paz, te amo y nunca te olvidaré. Tu esposa Norma Sayago, tus hijos Daniel, Adriana y Gabriela, tus hijos políticos Karina, Aldo y Alejandro, tus adorados nietos Brisa, Benjamín y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo González. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

EMMA VÁZQUEZ DE MELIÁN (Beby)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/7/20 y espera la resurrección.

Querida madre:

Me siento a esperar

Me pregunto,

¿Si un ángel contempla mi destino?,

Miro hacia arriba,

Me das fuerzas

Me das amor y cariño

Y sigo… sé que estás

En un lugar mejor, lo imagino.

A un mes de tu partida, pedimos y rogamos por el descanso de tu alma.

Tus hijos Ana, Jorge, Ricardo Melián, nietos Belén, Maximiliano Melián, Anita, Sergio, Emilia Aldederete y Luisina Melián, hijos políticos Hugo, Marta y Mariela, tus hermanas Cony, Pocha y Chichí Vázquez.

INVITACIÓN A MISA

GLORIA DEL VALLE GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/13 y espera la resurrección.

Querida Gloria: hace siete años que partiste al Reino Celestial de la mano de la Santísima Virgen María. Eres una elegida del Señor. Tu presencia sigue viva en mi corazón. Tu hermana Dora Angélica González, invita a la misa virtual a celebrarse en tu querida memoria, hoy a las 18 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano y será transmitida por Facebook.

RECORDATORIO

MIGUEL ÁNGEL CORPAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/04 y espera la resurrección.

Hace dieciséis años que no estás físicamente con nosotros, pero todo lo hacemos gracias a vos, estas aquí en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos. Te llevamos siempre presente en el corazón. Gracias Viejo, mi querido Viejo.

Tu esposa Ana, tus hijos Silvana, Luis y Guillermo, tus hijos políticos y nietos, ruegan una oración en su memoria.

BALLESTER, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza de la Esc. de Form. Prof. y Cap. Lab. Nº 36 participan con dolor el fallecimiento de la colega de la institución. Ruegan oraciones en su memoria.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. ¡Caminante no hagas ruido porque mi madre se ha dormido en los brazos del Señor!. Sus hijas Norma, Adelita y su nieto Agustín con profundo dolor entregan a su madre a los brazos de Ntro. Señor y María Santisíma, con la seguridad que ahora descansa y es feliz, lejos de todo dolor y padecimiento. Pedimos oraciones en su querida memoria y su alma ya está junto a Dios.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Su hermana Nelly Inés Marnero, sobrinos María Nelly, Roberto, Luis, Marta Inés y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Su sobrino Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos Nicolás y Martina, Agustina y Agustín, Florencia y Lucas y su nieto Faustino, participan con profundo dolor de su fallecimento. Ruegan que Dios le dé su descanso eterno.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Su prima hermana María Teresa Rotondo de Muratore, sus sobrinos Héctor Ángel y Marcela Fontana, Alicia Beatriz y respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Te recordaremos siempre por el amor que nos brindaste, gracias por tu generosidad y muestro cariño incondicional a toda la flia. Descansa en la paz de Cristo nuestro Señor.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Madrina querida: ya estás en brazos de Ntro. Señor Jesús y María Santísima. ya no hay sufrimientos, ni dolor, todo es luz y paz de Dios. Te despido con tristeza, pero sabiendo que ya estás junto al Señor. Te querré por siempre, con mucho amor, tu ahijada Adela Romero.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. El grupo Paz & Bien de profesores del Colegio Madre Mercedes Guerra acompañan en el dolor a su querida compañera Nelly por la irreparable pérdida de su hermana Chocha. Ruegan oraciones en su memoria.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola lamentan el fallecimiento de Chocha, apreciada amiga de nuestra familia. Que descanse en paz.

RIBAS DE FRÍAS, BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Acompañan con gran dolor a su hija Matilde y familia y participan el fallecimiento de nuestra amiga "Doña Bersa". Sus vecinos de la Torre 16 del Barrio Belgrano. flia. Martínez, flia. Mansilla, flia. Chávez, flia. Flores, flia. González, flia. Sequeira, flia. Martínes, flia. Leiva, flia. Zanello, flia. Auadt y flia. Linari. Ruegan por la paz de su alma y piden oraciones en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. Nancy Pilán, socia de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. El consejo directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero, participan con pesar el fallecimiento de la hermana de la farmacéutica Haydée Beatriz Romay y elevan oraciones en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. La farmacéutica Nena Ávila participa con pesar en el fallecimiento de la hermana de la farmacéutica y amiga Bety Romay y eleva oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Su esposo Hugo Billordo, sus hijos Víctor, Pablo, Verónica y Carolina Billordo, sus hijos políticos María Jose, Luciana, Jorge, Ernesto, nietos Valentina, Felipe, Isabella, Lorenzo, Guillermina, Juana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio El Descanso. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su hija Verónica Billordo, Jorge Neder y su nieto Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hija Carolina Billordo, Ernesto Escobar y su nieto Felipe participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. "Mi mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". Su hijo Víctor Hugo, María José Viola y sus nietas Velentina y Guillermina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso en paz.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. "En la casa de Dios moraré por largos días". Su hijo Pablo, Luciana Pagani y sus nietas Isabella y Juana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Querida hermana, que Dios y los ángeles te reciban en su santa gloria; vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hermano Oscar Eduardo (Togui), su esposa Ana Graciela, sus hijos Martín, Marcelo, Marcos y sus respectivas familias, acompañan a Hugo y sobrinos con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ana Abatedaga de Muratore, sus hijas María Inés, Ana Graciela, Silvia Susana, Nora Beatriz y sus respectivas familias, acompañan a Hugo y familiares con profundo dolor, rogando por su eterno descanso.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su hija Carolina y familia en este momento de dolor. Sus compañeros Analía, Adriana, Gabriela, Ximena, Noelia, Pablo Achaval, Gerardo, Verónica, Eugenia y Pablo Palavecino. Elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hija Carolina. Sus compañeras Silvia, Pato, Fernanda y Anahí. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Furth Automotores S. A. participa con dolor en su fallecimiento y acompaña a su hija Carolina en este momento tan difícil. Ruega oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Los docentes y nodocentes de la Facultad de Ciencias Médicas participan del fallecimiento de la señora Mirta Silvia Tejerina, acompañan a su compañera Verónica Billordo y a su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unse, Dr. Eduardo Lian Allub participa el fallecimiento de la mamá de la docente Veronica Billordo, la señora Mirta Silvia Tejerina; acompañando su dolor, ofrece oraciones por su descanso eterno junto a Dios, nuestro Señor.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus consuegros Jorge Llaid Neder y Rosa Carrizo de Neder, participan con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos oraciones en su memoria y resignación para su flia.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, hijos y familias despiden con tristeza y participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a Cristina y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, CÉSAR (SGTO.) (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/20|. "Y aún te buscamos, cada día en todo momento... tus palabras siempre acertadas, con amor, ese amor incalculable que nos diste, tus sabios consejos, tu mirada tan dulce, tu ser excepcional... te amamos. Gracias por ser un gran marido, padre y abuelo, te extrañamos cada minuto de nuestras vidas. Su esposa Norma Sayago de González, sus hijos Daniel, Adriana, Gabriela, sus hijos políticos Karina, Aldo y Alejandro y sus amados nietos que lo recuerdan todos los dias Brisa, Benjamín, Lautaro, Bautista y Benicio, invitan a la misa virtual el sábado 15/8/20 a las 18 hs. via Facebook, parroquia San José de Belgrano, al cumplirse 2 meses de su fallecimiento.

MORETA, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/03|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Nilda e hijas en estos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Su esposa Muky Cisneros, sus hijos Silvina, Mariela, Carlos y Loly Escobar, sus hijos políticos Fernando, Rubén, Viviana, Valeria y Raúl, sus nietos Leticia, Karlitos, Ramiro, Sofía, Ismael, Katy, Lisandro, Cecy Bravo, Gastón Coronel, sus bisnietos Bianca e Isabella Escobar, Bautista, Leonel y Guillermina Coronel. Ruegan una oración en su querida memoria.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Homenaje póstumo: Virgi, amor querido, mi esposo eterno, hoy como siempre estoy contigo, para rendirte este postrer homenaje en tu memoria en este día y en esta hora en que tu vida se extinguía eternamente, en un sol radiante y en brazos de la Virgen María, tu viaje no fue por un túnel sino por el sol que te cubría, ¡oh!, si pudiera quitarme, alejadme esa terrible pesadilla que viví, enlutando mi alma y mi corazón al ver que te perdía; el tiempo está aqui presente en este día y en esta hora, porque no hay pasado ni futuro todo es presente, el ahora está aqui, la vida es un instante, tu vida es tu espíritu y tu cuerpo es energía y se transformará en otro tipo de energía, pero tu espíritu es eterno, es perfecto, nunca morirá porque es tu vida, por eso siempre digo que nada ha muerto en ti, ni tu espiritu ni tu cuerpo porque siendo tú mismo no serás lo mismo, por eso hoy quiero seguir haciéndote vivir y revivir en el recuerdo, nuestras costumbres cristianas ancestrales han llenado nuestro hogar, de respeto, amor y felicidad dejando huellas imborrables, dificiles de olvidar, es por ello que mi dolor se hace más profundo ante tan tamaña ausencia y lo llevo como puedo porque "es mi dolor", yo lo viví y lo vivo cada minuto que pasa, aún más cuando nos vemos en el sueño, te miro y parece mentira que ya no te tenga, estás como siempre, con esas miradas profundas y tu sonrisa franca, ese aire varonil de la gente de otros tiempos y siempre haciendo bromas para divertirnos, ¡Que hermoso es vivir en armonía en el hogar!, todo es posible viviendo con Cristo. Jamás le hacías trampa al trabajo, eras hombre de campo derecho y de buenos modales, el comportamiento humano estaba presente en todos los actos de tu vida, me acompañabas siempre a rezar, para aquellas familias que perdían sus seres queridos, pero como era un don de Dios se lo hacías gratis jamás cobraste dinero por los favores que hacías, todo era por amor a Dios, para decir verdad, no se pierde nunca el amor el respeto, la solidaridad, esa hermandad, entre amigos, entre vecinos, la familia unida, esa piedad que los padres metían en el corazón de sus hijos y que nosotros lo practicábamos, nuestros padres se preocupaban mucho por nuestra alma por ello desde niños teníamos que rezar diariamente, para invocar la protección de Dios, los dos hemos sido criados en este ambiente tan sano, tan hermoso de ahí que supimos hacer de nuestro hogar un paraíso. La vida es un instante es de entendidos saberla aprovechar y vivir felices en nuestro hogar, dando gracias a Dios por la vida que nos regala cada día, porque mañana no sé, con amor todo es posible, el verdadero amor todo lo puede, todo lo vence, no hay nada malo que resista porque el amor es amor y no otra cosa, nosotros lo vivimos, el amor nunca muere, nunca falla, es el humano el que falla porque no lo lleva a Dios en su corazón y eso es todo, clarito como el agua de manantial, mi Cielo Azul te extraño mucho y creo que vendrás y te espero, pero al despertar veo que es mi sueño, soy conciente que ya no volverás. Esposo amado esta muerte ha sido la amputación mas dolorosa de tí misma. Un hacha invisible me ha dado un hachazo en mitad del corazón. La tremenda rudeza del golpe no pudo apagar el ritmo de la vida, siguió latiendo, sí entre los coágulos oscuros y late todavía, en este tiempo de tantos relámpagos he llorado más lagrimas que estrellas visibles tiene la noche. Creador yo solo puedo ofrecerte mi dolor. Es todo lo que yo te doy. Tú me diste un amor, un solo amor ¡Un Gran Amor! pero la muerte me lo arrebató y hoy no tengo mas que mi dolor. Mi Creador acéptalo ¡Es todo lo que yo puede darte!. Mi esposo amado hoy rezaré el Santo Rosario para que tu alma llegue al plano de la luz, al cumplirse seis años de tu viaje al eterno "Padre". Amén, Amen y Amén. Sin consuelo tu esposa Farides Gómez de Orieta.

PEREYRA,VICENTA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Acompañamos con gran afecto en el dolor a toda su familia. Saralía, Mariela, Yesi y flia. Dios la tenga en la gloria, brille la luz que no tiene fin para ella.

RAINERI, MARGARITA ANA (q.e.p.d) Falleció el 13/8/20|. Chiquita, silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar. Tu cuñada Nena García de Raineri, tus sobrinos Miriam y Pedrito y flia, participan con dolor su fallecimiento.

SALEGA, FIDEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. Tu partida nos dejó un inmenso dolor, rogamos tu descanso eterno y oración en tu memoria. Sus amigos Mercedes Salto de Ledesma y sus hijos Kike, Mario, Claudio y nietos participan su fallecimiento.

SUÁREZ, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Sus hijas Karina y Lorena Suárez, h. políticos Esteban y Duilio, sus nietas Sara, Araceli, Naomi, Abril y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 Tel. 4219787.

CISNEROS, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Su hija China, su nietos Lore, Sonia, Juanca, Lucho y Nahuel, nietos políticos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Beltrán. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.