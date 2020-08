VIDEO | La furia de Esmeralda Mitre con Karina “La Princesita” porque la ninguneó en su presentación

15/08/2020 - 11:23 Pura Vida

Esmeralda Mitre se presentó de nuevo ayer en el Cantando por un Sueño y expresó toda su furia contra Karina "La Princesita", a quien le reclamó por haberla ninguneado en su presentación en el certamen.

Todo comenzó el pasado martes cuando la actriz interpretó la canción “Don’t dream it’s over”, de Crowded House y durante su devolución, la cantante le preguntó: “Vos sos actriz, ¿no? Perdón, yo no conozco, te pido disculpas… Sé que cantás, te vi en el Bailando, todo”.

Ahora, Mitre no se guardó nada: “La verdad es que yo no consumo tu música y no sé qué cantás, pero me aggiorné. Que la Princesita diga que no me conoce es una falta de respeto, no solo hacia mí sino hacia Nacha Guevara, Pepito Cibrián y Moria Casán”.

Karina tomó el guante y le respondió con todo: “Quiero pedir públicamente perdón a todos, al jurado, parece que los ofendí. No sé. El otro día dije ‘perdón por mi ignorancia’. Ahí queda claro que no te quise ofender”.

Y Esmeralda siguió: “Yo me encargué de googlearte y sé que sos cantante. Y si no lo hubiera hecho jamás te ningunearía porque es un acto que te deja mal parada a vos. Y estoy un poco cansada de pecar de humilde, total ‘a Esmeralda denle con un caño porque se la banca’. No chicos, también soy vulnerable y tengo mis cosas”.

“Creo que he pedido perdón por mi ignorancia, no sé qué más necesitás que haga. ¿Que me humille? ¿Que me arrodille?”, dijo entre risas "La Princesita".

Y Esmeralda plantó la bandera de paz: “Estás completamente perdonada, pero necesitaba decirlo”, cerró.