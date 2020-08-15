CARTELERA TV / 16 de agosto de 2020

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CANAL 7
08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
09.00 SANTA MISA
10.00 FINDE EN NICK
11.00 LA PEÑA DE MORFI
16.00 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE? FATMAGêL
18.30 ELIF
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 POR EL MUNDO EN CASA
23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 ANIMAPAKA
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VHS
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES vs. DEFENSORES DEL SUD
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO