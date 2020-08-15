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CARTELERA TV / 16 de agosto de 2020

A LAS 22.30 POR EL MUNDO EN CASA

- 20:07 Cartelera

CANAL 7

08.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

09.00 SANTA MISA

10.00 FINDE EN NICK

11.00 LA PEÑA DE MORFI

16.00 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE? FATMAGêL

18.30 ELIF

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO EN CASA

23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.30 PEDALIER

14.00 ANIMAPAKA

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES vs. DEFENSORES DEL SUD

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

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