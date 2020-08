Jóvenes actores crearon una asociación civil para salir adelante

15/08/2020 - 20:12 Pura Vida

Gastón Soffritti, actor y presidente de la flamante Asociación Civil de Trabajadores del Arte (Acta) que impulsan jóvenes de distintas ramas de la industria, dijo que para reposicionar la ficción argentina son fundamentales “políticas públicas para incentivar la producción audiovisual en tiempos de plataformas y regulaciones acordes a las nuevas tecnologías”.

“No creemos que venimos a empezar a hacer algo de cero, llegamos hasta acá porque tenemos una historia atrás y todo lo que hicieron quienes vinieron antes fue muy valioso, pero la velocidad de transformación de la industria es muy vertiginosa y es vital adaptarse”, dijo Soffritti a Télam sobre las bases de la asociación de la que también forman parte el “Chino” Darín, Lali Espósito, Peter Lanzani y Julieta Nair Calvo.

Soffritti explicó a Télam que “la asociación surgió en cuarentena cuando conversando con amigos y colegas empezamos a sentir que había algo que no estaba funcionando y, a la vez, haciendo un mea culpa porque no sabíamos sobre qué base estaba construida nuestra industria”.

Por otra parte, aclaró que “no es una guerra contra Actores ni Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), a las cuales también pertenecemos y con las cuales ya nos juntamos”.

En ese sentido, explicó que Acta es “simplemente un movimiento que arranca desde una generación invitando a las demás generaciones a repensar la industria y no se limita a actrices y actores, por eso se llama trabajadores del arte”.

Al respecto señaló: “Nosotros no creemos que venimos a hacer la revolución, pero sí hay una mirada de esta generación que nació con Internet en la mano que tiene que ver con las plataformas. Yo, aunque laburo hace casi 20 años y me crié en la televisión tradicional, enganché la transición al streaming y hay algo de la velocidad de cambio y transformación a la que tenemos que adaptarnos y que no sólo tiene que ver con la producción y las formas de consumo sino también de políticas públicas y regulaciones acordes a las necesidades que estas nuevas actividades piden”.