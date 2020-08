15/08/2020 - 21:03 El Evangelio

Una mujer cananea sale al encuentro de Jesús y grita descarnadamente: “Ten piedad de mí, Señor, hijo de David”; este grito expresa su desdicha, su dolor de madre, por la situación que vive su hija, poseída por un demonio muy malo. Ella, una cananea, del pueblo que había luchado contra Israel, se atreve a pedirle ayuda. Jesús comprende este dolor, el mismo que seguramente pasó su propia familia frente a la enfermedad y la muerte. A pesar de que la petición viniera de una mujer pagana, y luego de establecer un diálogo donde se deja en claro la prioridad salvífica del pueblo de Israel, Jesús alaba su fe y le otorga la curación a su hija.

Jesús auxilia con compasión a todos los que sufren, independientemente de su condición de género, de etnia o situación social. Siente compasión por sus hermanos, por los excluidos de la sociedad. La que pide ayuda es una mujer, de condición humilde, excluida de la salvación según las prerrogativas de la religión judía. Jesús es capaz de trascender la frontera religiosa, cultural y sexual y auxiliar al que lo necesita. En él, Dios actúa derramando su misericordia, igualándonos en su amor.

El relato pone de manifiesto la situación de la Iglesia de Mateo de los años 80: ¿permitirán el acceso de los paganos a la comunidad o no? La respuesta en boca de Jesús es obvia: si tienen fe, como la mujer cananea, no se les puede negar el ingreso. Sin embargo, habría algunos miembros de la comunidad que no estaban de acuerdo: “despídela que viene detrás gritando”.

Es sin duda, la “tentación” no sólo de la Iglesia de Mateo sino de “algunos sectores” de la Iglesia de todos los tiempos: pretender obstaculizar el acceso a Jesús y por lo tanto a la Salvación de la cual es portador por cuestiones raciales, doctrinales, morales, etc. Es necesario recordar, con este pasaje, que el único requisito de ingreso a la comunidad de Jesús es la fe. Con posterioridad, seguramente se podrá exigir ciertas normas de convivencia, entre las cuales la más importante es el mandamiento del amor.

Conclusión:

Imitar la conducta de Jesús es prioritario para la Iglesia: tener compasión por los que sufren, socorrer a los doloridos, salir al encuentro de aquellos que claman en la aflicción y se abren, desde su dolor, al seguimiento de Jesús. El papa Francisco se imagina a la Iglesia como un hospital de campaña, que auxilia y cura las heridas de los que sufren. ¿Qué sentido tiene una Iglesia solamente para los sanos y los que la vida les sonríe? ¿Acaso podemos permanecer indiferentes ante el dolor de tantos hermanos que exhiben sus llagas de sufrimiento? Curar las heridas, acariciar los corazones, consolar al triste, tender una mano al necesitado, alimentar al hambriento, visitar al preso, liberar al cautivo. Esas fueron las actitudes de Jesús y esas deberían ser las de los discípulos.