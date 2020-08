Se ejecuta una obra estratégica para vecinos de la zona rural de Añatuya

15/08/2020 - 21:12 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C). Comenzó a concretarse una importante obra requerida por los vecinos de las zonas de influencia, el ensanchamiento del camino a Suncho Pozo El Triunfo y la elevación de un tramo desde Suncho Pozo a esta ciudad.

De este modo podrán circular por la zona en días de lluvia, ya que antes se imposibilitada por ser un tramo muy bajo. Además, el intendente Héctor Ibáñez, anunció que se harán gestiones para el enripiado de este tramo.

La obra se está haciendo gracias a la gestión del Gobierno municipal, según el mismo intendente lo confirmó.

Repudio

Por otra parte, Ibáñez repudió los daños sufridos en las plazas de la ciudad, recientemente, y llamó a las reflexión de aquellas personas “desaprensivas”.

“Les quiero pedir que no hagan daño. Lo que rompen es de todos, de toda la comunidad. Lo que se hizo es un atentado, esto tiene un costo; no se está lucrando con eso, no se saca dinero. Es de los niños, y nos hacen daño a todos. No rompan, porque son cosas de ustedes también”, puntualizó.