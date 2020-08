FÚNEBRES | 16 de agosto del 2020

15/08/2020 - 21:44 Funebres

Fallecimientos

- Rina Regina Díaz Esteve de Acuña (La Plata)

- Claudio Marcelo Juares

- Vicente Roger Ramón Lugones

- Juan Manuel Lozano

- Mario Alberto Ponce (Campo Gallo)

- María del Transito Rojas (Villa Atamisqui)

- Hugo Roberto Acuña

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RINA REGINA DÍAZ ESTEVE DE ACUÑA (Nina)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en La Plata el 15/8/20 y espera la resurrección.

Sus sobrinos María B. Constantinidi y flia., Oscar Constantinidi y flia., Félix del Valle Acuña y flia. Lucía del Valle Acuña y flia., Carlos Castro y flia. Rubén Castro y flia., Ricardo Bravo y flia. Teresita Bravo y flia. María de los Ángeles Acuña y flia. y Germán Acuña y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en la ciudad de La Plata. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO MARCELO JUARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

El Sr. intendente municipal de Las Termas de Río Hondo Dr. Jorge A. Mukdise junto a Gabinete Municipal, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria y pronta resignación a la familia. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO MARCELO JUARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

El Sr. secretario de Coordinación General de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo Dr. Raúl Lorenzo, participa con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones por pronta resignación. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO MARCELO JUARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

El Sr. secretario de Gobierno de Las Termas de Río Hondo Rodolfo Muzzolón, participa con dolor el fallecimiento del secretario del intendente, ruega pronta resignación a la familia. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO MARCELO JUARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

La Sra. secretaria de Economía de Municipalidad de Las Termas de Río Hondo CPN Mariela Flores, participa con dolor su fallecimiento, ruega oraciones a su memoria. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO MARCELO JUARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

El Sr. presidente del Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo Lic. Raúl Gutiérrez, participa con profundo dolor el fallecimiento del secretario del intendente municipal, ruega pronta resignación a la familia. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO MARCELO JUARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

La Srta. directora de Cultura Municipal de Las Termas de Río Hondo Dra. Lilian Gutiérrez y el equipo de la Dirección de Cultura, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO MARCELO JUARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

Honorable Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo, participa con dolor el fallecimiento del secretario del intendente Sr. Marcelo, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO MARCELO JUARES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

Arq. Miguel R. Mukdise y esposa Arq. Mercedes Neme de Mukdise y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de querido Marcelo, elevan oraciones a su memoria y pronta resignación a la familia. Las Termas.

RECORDATORIO

LAURA LUCY SOUBIELLE DE ALONSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/2019 y espera la resurrección.

Tuvimos el privilegio de ser algunas sus compañeras, otras amigas, más cercanas o íntimas, pero amigas. La amistad no es como el parentesco que es impuesto por la herencia; la amistad es una cuestión de selección y elección de puro afecto. Yaya logró apuntalar al grupo que formáramos autoridades y profesoras del Colegio “Madre Mercedes Guerra”. No olvidaremos las amenas reuniones en su finca; gran anfitriona, gentil, de fina conversación, generosa, tierna y dulce sonrisa. Nos abría las puertas de su casa materna, señorial y transcurrían nuestros encuentros en las galerías solariegas, paseando entre bellos rosales o en una antigua cocina comedor a la vera del calor, si era invierno. En esa oportunidad la jornada era favorable para la comida mancomunada y, antes o después de ella, se armaban paseos grupales propicios para compartir confidencias, que se guardarían en garantizada reserva. Yaya era la esencia misma de la bien nacida. Sus cualidades eran filigranas de maternidad con sus consejos, estímulos, consuelos, protección… Su condición de mujer, esposa, madre ejemplar de firmes convicciones religiosas aunaba con su noble carácter y rigurosidad de vida. Fue referente de rectitud para sus seres queridos, amigas, compañeras, alumnos y demás conocidos. Yaya, querida Yaya, ¡hasta un feliz encuentro en el Señor! Con inmenso cariño, tus compañeras y amigas del grupo “Paz y Bien” del Colegio “Madre Mercedes Guerra”.

RECORDATORIO

MARIO DEL VALLE LEIVA (Lito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/16 y espera la resurrección.

Amado y entrañable esposo, padre, Abuelo... ya hace 4 años que te fuiste a gozar del Reino de los Cielos, a pesar de no tenerte físicamente vives en nosotros en nuestro corazón, tu vida siempre fue y será un ejemplo de virtudes resultado de una vida Llena del Amor de Dios y del Amor transmitido en está tu familia que formaste ¡Gracias! por todo lo que nos enseñaste , nos inculcaste hasta el fin de tus días , que seas siempre nuestro ángel protector y guía para quienes te amamos profundamente y este sentimiento de añorarte día a día se fortalezca con la esperanza del encuentro en la vida eterna .Pedimos a nuestro Padre Celestial llene tu alma de una paz infinita .En un nuevo aniversario de tu partida pedimos y rogamos por tu alma y que sigas gozando de esa esperada vida eterna, te amamos siempre y recordamos con muchísimo amor tu esposa, hijos y nietos.

ACUÑA, HUGO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Sus hermanos Josefa y Mirta, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOZANO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Su esposa Zurita Elena Beatriz, sus sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Polear (La Banda- Sgo Del Estero). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162. Tel. 4219787.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Sus primos hermanos Lelia Gladys Rotondo, Oscar Gerardo Marcos, sobrinos licenciados Mabelita, Nicolás Sal y Zoic Abril Sal Marcos, despiden a la querida Chochi con inmenso dolor. Rogando al Santísimo que la reciba en sus brazos dándole el descanso eterno. Oraciones en su memoria.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. "Dichosos los que como ella, al ser llamados por el Altísimo, dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y un ejemplo de virtudes imperecederas". Sus primos Juan Carlos Rotondo, Magdalena Herrera de Rotondo, sus sobrinos Héctor Eduardo y Juan Ramón participan con profunda tristeza su fallecimiento. Ruegan a Dios que le de su eterno descanso.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Norma Alicia Salomón y sus hijos con sus respectivas participan el fallecimiento de la querida Chocha, acompañan a Nelly y demás familiares en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. María Victoria Suárez y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga Chocha y ruega Dios por su eterno descanso y pronta resignación a toda su familia.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Olga Albarracín, Sara Ávila, Vicky Suárez y Norma Salomón acompañan con oraciones a su amiga Nelly, rogando por el eterno descanso y por el alma de Chocha.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell y Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis lamentan participar la partida de la estimada Chocha, acompañando a Nelly y todos los sobrinos con afecto y oraciones.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Noemí Salvatierra, Lucía de Milet, Nené de Cuadros y Olga Carabajal despiden con dolor a su querida amiga y compañera de promoción del Colegio Belén. La recordaremos siempre con su alegría, su compañerismo, su generosidad y esa sonrisa que hacía más linda su cara. Como mujeres de fe, no obstante nuestra tristeza sabemos que el Señor al que tanto amó, la recibió en el lugar que tiene para todos sus hijos y que Marce estará gozando de su presencia y glorificando su nombre.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. "Que Dios y los ángeles te reciban en su santa gloria". Ex compañeras y amigas Ilda Alcaraz de Guzmán, Mirta de Jerez, Dorita Cavallotti participan con gran tristeza el fallecimiento de un ser excepcional, de mirada tan dulce y sabios consejos. Acompañamos a los familiares con oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento de la hermana de la querida Nelly, la acompaña en estos momentos de dolor y ruega por el eterno descanso de Chocha en la Casa de Dios Nuestro Señor.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Nancy Edith Pilán de Lezama. Ruegan una oración en su memoria.

ROMAY DE PILÁN, EDITH ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Nancy Edith Pilán de Lezama. Ruega una oración en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Los camaradas de su esposo S.M. Billordo: Vai, Brandan, Bravo, Camino, Beltrán, Figueroa, Cioti, Diner, Escobar, Figueroa, Gonzalez, Salazar, Biasoni, Gallo, Ibáñez, Paoletti, Mamaní, Moyano, Toscano, Espenic, Pizarro, Portoreal, Richi, Suarez, Vargas, Canceco, Fioravanti, Bulacios, Sabasta, Cáceres, Quiroga, Pas, Palavecino, Deroi, Escobar, Cardinale, Alvarez participan con profundo dolor la pérdida de la Sra. esposa del camarada. Elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Carolina Neder y Gabriel Ledesma participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Mariana Neder y Guillermo Ivetich participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Héctor Fernando Billordo, su esposa Rosa y sus hijos Luis, Rosa, Silvia y Fernando participan con profundo dolor el fallecimiento de su tia Mirta. Ruegan por su eterno descanso y elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. "Que nuestro Señor Dios te reciba en su reino celestial". Tu partida nos deja un inmenso dolor. Rogamos tu descanso eterno y oración en tu memoria. Sus consuegros José A. G. Viola, Celina Patiño, sus hijas María José, María Gabriela, Irma Soledad Viola con sus respectivas familias.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. La Asociación de Profesores de Inglés A.P.I.S.E participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Verónica, quien fuera miembro de la C. D. de la institución. Acompañando en este momento de tristeza y rogando pronta resignación a toda su familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Sus amigos Puchi, Gringa y Exequiel Ávila participan con profundoa tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijas Vero, Caro y flia. Rogamos oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Chita Pithod, Silvia Pithod de Bossini y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mirta y elevan una oracion en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Con profundo dolor participan el fallecimiento de su amiga y vecina de toda la vida. Mónica Pithod de Curro, Kike Curro y flia. y elevan una oración en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Adriana Habra abraza con inmenso cariño a su querida amiga Verónica en este momento tan triste, y comparte su dolor y el de su familia.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. "Ya no hay sufrimiento ni dolor, todo es paz y luz de Dios". Te despido con tristeza, pero sabiendo que ya estas junto al Señor. Hasta siempre Mirta. Fernanda Vittar participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Acompañamos en este momento de profundo dolor a la querida flia. Billordo y rogamos una oración por el Descanso Eterno de Mirta. Negrita Carrillo y sus hijos Rodrigo, Fernanda y Luciana Vittar y sus respectivas flias.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté mi presencia se hará sentir. Cristina, sus hijos Celia, Manuel y Sebastián Vittar y respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

TOLEDO, EDUARDO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|.

Ing. Ricardo Fuster y Sra. Despide con profundo dolor a su amigo y eleva oraciones en su memoria.

LISSI, CARLOS ROBERTO (ROBERT) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. A cuatro meses de tu partida a la casa de Dios, te recordamos con amor y estás presente en cada momento de nuestras vidas. Tu esposa, hijos, amados nietitos, hermanos y demás familiares invitan a la misa virtual en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 18 hs. por facebook.

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/5/20|. Miguel, mi compañero de vida un mes más donde estoy aprendiendo a llevar el dolor y la ausencia, en donde me refugio en nuestros hijos, el fruto de nuestro gran amor, en donde los miro y ahí estás vos en cada uno de ellos. Los días duelen sin vos, pero busco tu magia en nuestros nietos, en los cuales malcriabas y amabas con todo tu ser, se que juntos podremos sobrellevar tu ausencia porque nos dejaste la misión de ser fuertes como vos... te amo y te amaré hasta nuestro reencuentro, mientras tanto solo seguí camino en tu amado camión y tus luces brillosas de multicolor. Para siempre tu Negrita. Su esposa, sus hijos y sus nietos ruegan una oración en su memoria al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/819|. Madre mía, nos has dejado un gran ejemplo a seguir y hasta ahora tus obras hablan de la maravillosa persona que fuiste. Hoy hace un año que te fuiste y sigue el gran vacío que sentimos al no tenerte. Que Dios te tenga en su gloria, por siempre en nuestros corazones. Tus hijas Natalia y Valeria Cárdenas.

LESCANO, MATILDE RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 15/5/20|. Señor Dios nuestro, hoy nuestra querida hermana Ramy cumple tres meses que partió y está entre tus elegidos esperando su resurrección y descanso eterno, entre todos los gloriosos y aventurados que están junto a ti Santo Dios, también recordando a mi bella mamá Yoli que ayer fue el aniversario de su natalicio, derrama bendiciones sobre todos tus elegidos que gozan de tus maravillas. ¡Mi Señor eterno! Sus hermanas Emma y Yolanda, su cuñada Susi, sus sobrinos Elizabeth, Emma, Gabriela, Mario, Pedro, Darío, José, sobrinos nietos Lauti, Micaela y Gabriel y demás familiares la recordamos al cumplirse los tres meses de su partida al reino de Dios de Ramy y el natalicio de mamita Yoli. Rogamos elevar oraciones en sus amadas memorias.

VÉLIZ DE ANZANI, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/16|. Madre, hace 4 años que te fuiste a gozar al reino de los cielos. A pesar de no tenerte físicamente vives en nuestro corazón. Sus hijos Sandra y Gustavo, su nuera Chini Paz, sus nietos Antonella, Matías y Gianfranco, su bisnieta Bernarda

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Escañuela, Adrián Fernando y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañamos a su familia en este dificil momento. Elevan oración en su memoria.

GRIMALT, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/20|. Escañuela, Antonio José y flia. participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran dolor. Recordando los gratos momentos compartidos. Ruega oraciones en su memoria.

ACOSTA, ANTONIO LIVERATO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/20|. La comunidad educativa Directivos, Docentes, Administrativos, Personal de maestranza y Alumnos del Centro Experimental N°3 Pedro Francisco de Uriarte, acompañan a la colega Ana Beatriz Acosta.

CISNEROS, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Personal directivo, docente, maestranza y comunidad educativa del establecimiento Nº 458/606 "José M. Echegaray" acompañan en el dolor a su compañera y amiga Chini por el fallecimiento de su mamá. Rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Guillermo Franco Ovejero, Familia Ovejero Brandan y Equipo de Trabajo, participan con dolor el fallecimiento de querido Marcelo, elevan oraciones a su memoria y rogando resignación a toda su familia. Las Termas.

LUGONES, VICENTE ROGER RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Su esposa Irene Giménez, sus hijos Esteban, Javier, Jorge, Vanesa, Yesica, Pricilla, nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza. SER. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

PONCE, MARIO ALBERTO (Cali) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Su madre Leonida Malagueña, sus hermanos, Carlos Marcelo, Ramon y Eva, Hermanos pol, sobrinos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de CAMPO GALLO, COB UATRE OSPRERA, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

ROJAS, MARÍA DEL RANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Sus hijos, Nora, Justo, Alba, Mirian, Lorena y Cristian, h pol nietos, bisnietos y de mas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio de VILLA ATAMISQUI, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BUSTAMANTE, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/16|. "Bochi" mi vida que difícil es estar sin tu presencia, te extraño y aun te sigo llorando noche y día, pero ye s que algún día nos encontraremos y contarnos todo lo que pasó. Tu s papis Carlos y Mari, tus hermanos Jorge, Romi, Sabri, Pablo, Martin, tus tíos Alba, Vivi, Dami, Antonio, tus sobrinos Anto, Yuliana, Gustavo, Ruth, Thiago, Isabella y de mas familiares. Se ruega una oración en su memoria al cumplirse cuatro años de su fallecimiento.