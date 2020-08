Bay y su felicidad por el regreso al Ferroviario: “A mí me ha tocado crecer junto con el club”

15/08/2020 - 21:49 Deportivo

Central Córdoba ya se mueve pensando en el reinicio del fútbol en la Primera División, esta vez bajo la conducción de Alfredo Berti y con más de la mitad del plantel renovado. Uno de los que firmó su continuidad a base de esfuerzo es el lateral Jonathan Bay.

El cordobés cumplió con creces en la pasada Superliga y se ganó la titularidad, sostenido en sus buenos rendimientos. Bay tendrá su chance con Alfredo Berti y se mostró feliz por seguir en el “Ferro”, para encarar la Liga Profesional. Y en ese sentido, el lateral dijo que lo pone contento ver el crecimiento que tuvo el club.

“Como vengo diciendo, a mí me ha tocado crecer junto con el club. Todo ha crecido de gran forma. El predio del Iosep no es el mismo de hace un año y medio. Las dos canchas están en perfectas condiciones. El club ha crecido un montón. La dirigencia hizo bien las cosas y todos me hicieron sentir muy bien desde el día que llegué al club, por eso también estoy muy feliz y eso es lo que les resalto a mis nuevos compañeros”, destacó el jugador de Central Córdoba.

Con respecto al armado del equipo, Bay opinó: “La verdad, creo que los nombres que están sumándose son todos muy interesantes, es cierto. Y eso nos pone bien. Sabemos que lo importante es lo grupal y todos los que están llegando son buenas personas. Después, el técnico decidirá quién juega y quién no; pero se está armando un buen grupo”.

Seguidamente, el jugador cordobés se refirió a la pretemporada que cumplió ayer su primera semana.

“Los tres días que entrenamos fueron muy intensos. Para nosotros fue muy difícil, porque es la primera vez que un futbolista está tanto tiempo parado. Pero arrancamos bien, la verdad. Todos los jugadores vinieron bien físicamente gracias a Dios y nos estamos adaptando al nuevo cuerpo técnico”, expresó el defensor.

El regreso

Por último, Jonathan Bay aseguró: “Ahora me siento feliz porque estamos corriendo, tenemos contacto con la pelota y estamos entrenando con un cuerpo técnico. A mí me tocó entrenarme solo en Córdoba, en la casa de mis suegros y no es nada lindo porque no es lo mismo que entrenar con un grupo. Volver a las prácticas me puso muy feliz”, puntualizó el lateral izquierdo de 27 años.

Jonathan Bay llegó a Central Córdoba en el 2018 para jugar la B Nacional y logró el ascenso a Primera División en junio del año pasado.

El lateral surgido en Racing de Córdoba, y de pasos por Godoy Cruz, Talleres y Ferro, será una de las alternativas que tenga el entrenador Alfredo Berti en defensa para la próxima Liga Profesional de Fútbol de Primera División.