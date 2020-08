Dr. Roberto Salvarezza: “La vacuna contra el coronavirus estaría en el país en el primer semestre de 2021”

15/08/2020 - 00:15 Santiago

La última fase de ensayo de la vacuna de Oxford que se desarrollará en la Argentina y que comenzaría a aplicarse hacia el primer semestre del 2021, estará concluída hacia fines de año y recién a partir de allí, se conocerá si una persona necesitará una o más dosis para inmunizarse contra el coronavirus, aunque hasta ahora, las pruebas demostraron que con una dosis se adquiere un 90% de inmunidad.

Estas conclusiones surgen de un diálogo exclusivo que mantuvo EL LIBERAL con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nacion, Dr. Roberto Salvarezza quien además se refirió no sólo a los tiempos que se manejan para la llegada de la vacuna y sus costos, sino también a distintos trabajos que desarrollan desde esa área en el contexto de la pandemia. Por ejemplo la identificación de las cepas del Covid 19, de las cuales ya analizaron 400 genomas del virus existente en todo el país y tras lo cual surgen algunas definiciones importantes como que el “bicho” no ha reforzado su agresividad ni ha cambiado algunas de sus otras cualidades que pudieran ser relevantes desde el punto de vista médico.

Salvarezza se refirió además a los distintos tratamientos que hoy se aplican en el país con éxito en pacientes afectados por el virus y también a alternativas que se encuentran bajo estudio.

¿La nueva vacuna que se va a producir en el país cuándo estará disponible para las provincias del norte?

La vacuna que se va a producir en el país está entre las 5 ó 6 que transitan la fase 3, la que es más prometedora, la que tiene mejores perspectivas. Esto se debe a que se hizo una muy buena fase 2, con casi mil voluntarios y presentaron inmunidad tanto celular como a través de anticuerpos en el transcurso de 14 a 28 días. La verdad que es una vacuna que también tuvo muy pocos efectos secundarios, los más comunes y posiblemente tenga que administrarse en dos dosis.

La vacuna, ¿qué formato tiene?

Es una vacuna inyectable, ya que consiguió inmunidad con una dosis al 90% de los que la recibieron y con una segunda dosis al 100%. Es probable que cuando termine este ensayo en miles de personas que es la fase 3, se termine aplicando en dos dosis, pero hay que esperar al final de todo el ensayo, el de fase 3 que se está llevando adelante con miles de personas. Es posible que se necesiten dos dosis, pero hasta que no se concluyan los estudios no se va a saber.

¿Qué tiempo va a transcurrir hasta concluir la fase 3?

Se estima que podría terminar en noviembre pero ya el laboratorio que es AstraZeneca, anglo sueco, está apoyando a la universidad de Oxford que fue quien desarrolló la tecnología y ya le está transfiriendo a mAbXience la empresa argentina, la tecnología para que esta empresa ya empiece, es decir, está empezando todo el proceso tecnológico para la producción aún cuando la fase 3 no esté concluída. Esto implicaría que probablemente para fines de año o comienzo de año, empiece a producirse las primeras dosis disponibles, según dijo el titular de la empresa, estará posiblemente para marzo, mayo o junio.

AstraZeneca, en noviembre termina la fase 3 pero no van a esperar a transferir la tecnología que es mandar los materiales y demás a la empresa argentina sino que ya lo están mandando antes de terminar la fase 3, lo cual implicaría que la vacuna se podría empezar a producir durante diciembre o enero o febrero del año que viene, esto implica que la vacuna va a estar un par de meses después tal vez para mayo o junio, es lo que dice Esteban Corlei que es uno de los representantes de mAbxience.

¿Esto estará disponible para toda la gente que pueda acceder a ella desde mayo o junio?

Esto es lo que estima la empresa. Después hay que tener en cuenta que la empresa va a producir la materia prima, o sea lo que se llama inmunógeno. Se va a producir acá y se va a terminar haciendo los virales en México. La parte de envasado de la vacuna se va a poner allí y luego se va a distribuir en forma equitativa a todos los países latinoamericanos. La Argentina dispondría de una cantidad de vacunas para ese momento, en el primer semestre del año que viene y en las dosis que requiera Argentina que seguramente el Ministerio de Salud las va a adquirir y las va a poner en el calendario nacional, va a ser obviamente primero para los grupos de riesgo y los trabajadores de la salud, aquellas personas que estén más expuestas y el ministerio de Salud la garantizaría en forma equitativa también dentro del país, para todos.

¿Qué nivel de seguridad tiene esta vacuna?

Con una dosis el 90% desarrollo inmunidad. Con dos dosis, el 100% desarrollo inmunidad. Pero también hay que destacar que tuvo muy pocos efectos secundarios negativos, una línea de fiebre, algún dolor en el lugar de aplicación pero la vacuna no muestra efectos adversos, eso también es importante, no solo dar inmunidad sino que no tenga efecto secundario adverso, eso la vacuna viene muy bien de la fase 2 ahora, para que todo esto tenga una validez para salir a producirse masivamente y a distribuirse, se necesita terminar la fase 3 que involucra a 30.000 personas. Los ensayos clínicos se están realizando en Brasil, Inglaterra, Sudáfrica y Estados Unidos.

¿Eso se va a concluir en noviembre?

En octubre o noviembre va a concluir esta fase pero la empresa ya empezó a prepararse para producirla.

¿La vacuna sirve incluso para las personas que puedan tener una enfermedad preexistente o crónica?

Entiendo que sí, que la vacuna va a estar disponible, pero lo que entiendo no se ha hablado de efectos adversos o de algún tipo de patología que no la pueda recibir. De todas maneras, justamente eso es parte de las conclusiones de la fase 3, cuando se administra a miles de personas, entonces ahí se tiene ya una mayor seguridad.

¿Se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna?

No, ahí tenemos el mismo problema, todas las vacunas que están en desarrollo están en fase 3 de desarrollo, hay dos vacunas chinas, la vacuna moderna y Pfizer de EE.UU, esta la vacuna de Oxford británica y luego la vacuna rusa que acaba de empezar su fase 3, todas ellas aún no sabemos que grado de duración tiene la inmunidad, esto es importante destacarlo, es probable que dure un tiempo y haya que volver a reinmunizarse más adelante, pero todavía no se sabe realmente.

¿Se sabe qué precio tendrá la vacuna que se va a producir aquí?

La vacuna en la Argentina va a estar casi al costo, hubo un aporte de lo que es la Fundación Slim de México, esta vacuna se va a producir el inmunógeno, pero se va a envasar en México aunque el que está patrocinando esta producción en Latinoamérica es la Fundación Slim que ha financiado este proyecto y el costo va a ser muy bajo, en el orden de U$S 3 a U$S 4 por dosis frente a los precios de otras vacunas por ejemplo el caso de Pfizer o de Moderna que en algunos casos trepaba hasta U$S 30 o sea que para los latinoamericanos va a tener un costo realmente muy bajo.

Si bien en un primer momento se aplicaría a personas en riesgo ¿habrá luego disponibilidad comercial en farmacias?

No lo podría asegurar, creo que lo primero que va a ocurrir es que las primeras dosis, los primeros millones de dosis van a ser adquiridos por el Ministerio de Salud que va a distribuir la vacuna con el criterio señalado: grupos de riesgo, trabajadores de salud, los que tienen mayor exposición, entiendo que en la medida que escale la producción, sí haya una cantidad importante, va a haber accesibilidad para los privados también de la vacuna pero todos estamos y más conociendo la tradición que tiene la Argentina de disponer las vacunas en forma gratuita y en un calendario, entendemos que va a ser el Ministerio de Salud el que va a garantizar que sea gratuita y que llegue a todos aquellos que lo necesitan en primer lugar y después, si hay disponibiidad, llegará a privados.

¿Se sabe cuál cepa de coronavirus estamos teniendo en el norte?

En general en los ensayos que hemos visto hay 400 genomas de virus que han sido analizados en el país por una red que hemos creado de detección de genomas, en este momento los informes que tenemos son de la zona de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la Patagonia, aún no tenemos los resultados de la zona norte, básicamente en los resultados que tenemos de estos 400 genomas y el sur Neuquén Rio Negro, Tierra del Fuego, es que la variedad el linaje más común que está circulando es el B13 pero hay como 6 ó 7 linajes distintos pero este es uno de los más comunes y el que está apareciendo en todos lados, hablo de 400 genomas ya que hemos determinado con esta red que trabaja con mucha velocidad y que probablemente ya tengamos resultados de la zona norte del país.

¿El virus mantiene su agresividad o ha cambiado?

Hay variaciones, en realidad hay varios linajes circulando pero básicamente no aparecen indicios y tampoco en la literatura mundial que el virus este cambiando ni su agresividad ni ninguna de sus propiedades que podrían ser importantes desde el punto de vista médico. Sí existen variaciones que estamos viendo, pero son variaciones que ni siquiera están afectando a lo que son los métodos de detección tanto las PCR como los desarrollados en el país. Las variaciones observadas no son significativas como para que estén afectando los métodos de diagnóstico.

Por José Aranda - EL LIBERAL.