Mirá en vivo el Gran Premio de Austria

15/08/2020 - 09:12 Deportivo

El español Maverick Viñales, con Yamaha, se quedó ayer con la décima pole position en su historial en el Moto GP, que disputará hoy la cuarta fecha de su calendario en el circuito “Red Bull Ring” de la Villa de Spielberg, Estiria, Austria.

Viñales ratificó lo realizado en la práctica 3 con la Yamaha oficial y se adjudicó la clasificación en el Red Bull Ring, cita de la cuarta fecha de la temporada de MotoGP.

MIRÁ EN VIVO LA CARRERA.

“Estoy muy feliz porque mi objetivo era estar en la primera fila. Y de repente, desde la FP4, tuve una sensación increíble con la moto. Habíamos avanzado mucho esta mañana y el equipo había hecho un muy buen trabajo durante la noche. Tenemos que intentar averiguar cuál será el mejor neumático para la carrera de mañana, pero la moto se está comportando de forma fantástica y es muy diferente a la de Brno. Estoy muy contento y sabemos que somos muy rápidos en una vuelta”, declaró Viñales, tras bajarse de la moto.

Después, ya en conferencia de prensa, el español pudo explicar más a fondo sus sensaciones. “Estoy muy contento y satisfecho porque de ayer a hoy hemos mejorado muchísimo. Ayer no pudimos hacer una vuelta que hoy sí hemos hecho. Esta mañana en agua me he encontrado espectacular, y desde la primera vuelta estaba primero, y luego me he quedado en pista para entender las gomas, y me ha servido de mucho cuando he puesto las de seco”, comentó Viñales, que aseguró que su objetivo es llegar al podio en suelo austríaco.

Clasificaciones

En la Q1, el francés Johann Zarco (Ducati) y el italiano Valentino Rossi (Yamaha) fueron los que superaron el corte. Zarco marcó 1m23s865 para quedarse al tope de los tiempos, mientras que el italiano de la Yamaha oficial quedó a 26 milésimas en el último intento, sobre la bandera de cuadros, y celebró por el logro.

Ya en la Q2, Viñales se colocó adelante en los primeros instantes, pero Andrea Dovizioso, quien anunció que no continuará en Ducati en 2021, pronto se metió adelante.

Sobre el final, las Yamaha mostraron su potencial: el español estableció un fantástico 1m23s450 en su mejor pasada y se quedó con el primer lugar de la grilla para la carrera de hoy, que se iniciará a las 9 (hora argentina).

El gran ausente en Austria será el múltiple campeón Marc Marquez, quien se está recuperando de una operación en el húmero del brazo derecho.

Danilo vs. Aleix

Danilo Petrucci se enfadó muchísimo con Aleix Espargaró durante la primera ronda de la clasificación del GP Austria de MotoGP, por entorpecer su vuelta rápido y condicionar su pase a la Q2.

El piloto italiano, del Ducati Team, se disputaba con Valentino Rossi el pase directo a la sesión definitiva de la lucha por la pole, pero la Aprilia se metió en su trazada acabando con todas sus opciones.

Ya en boxes, el italiano le dedicó un gesto obsceno justo cuando su rival pasaba por su lado en el pit lane. Espargaró compartió una imagen en redes sociales, asegurando que no molestó a nadie: “En el sector 4 ‘Petrux’ hizo su récord en la vuelta en la que él dice que le he molestado. Es divertido, ¿verdad? Siento que estés fuera de la Q1 con la moto que ha ganado los últimos cuatro años”, escribió con ironía el catalán.

Por su parte, Petrucci declaró: “Es difícil de explicar, pero llegaba con mucha velocidad en el último sector. Allí, Aleix me ha visto a mí y a Valentino y no sé por qué se ha puesto en medio de Valentino y yo. Aleix se metió delante y tuve que cortar gas. La dirección de Carrera nos ha llamado y veremos qué nos dicen. Evidentemente que mi peineta (enseñó el dedo anular) estuvo fuera de lugar. Él podía esperar un poco y ponerse detrás de mí. Es un piloto que siempre hace cosas así. Yo prefiero defenderme cara a cara y no a través de Twitter, que es como siempre lo hace él”, explicó Danilo Petrucci.