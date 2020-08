Remarcan la importancia del juego y el acompañamiento familiar durante los días de distanciamiento social estricto

15/08/2020 - 23:45 Santiago

“El juego es muy necesario porque a través del juego el niño elabora situaciones traumáticas o situaciones que no puede procesar desde la realidad, por lo que es importante dar mucho espacio al juego durante esta situación que estamos atravesando”, indicó la Lic. Rosario Sanguedolce sobre la importancia de los juegos durante las horas del encierro obligado.

Y agregó: “Hay que lograr que a través del juego el niño pueda elaborar esto que no termina de entender, pueda elaborar esta falta que le hace el encuentro con sus amiguitos y que hoy no lo puede hacer, el hecho de no ver a sus abuelos, de no poder ir a la escuela. Todos estas cuestiones se ven impedidas en todo este momento”.

En este punto remarcó la importancia del acompañamiento familiar.

“Creo que es necesario que el niño las pueda elaborar a través del juego, y que a la vez sea contenido por la familia, que también tienen que poner límites, también se lo escuche desde su singularidad qué es lo que le está pasando, cómo le está afectando esta situación, porque también hay que acordarse de que esto es un caso por caso, según la familia, el tipo de padre que tiene”.

Por ello “también es una apelación al adulto de poder encontrar los recursos más sanos posibles dentro de lo que se pueda, porque también el adulto está muy desbordado, para darle a este niño, los recursos más sanos posibles para poder atravesar la pandemia, de acuerdo con la estructura, a la familia, y a la estructura psíquica que se va formando en ese niño”.