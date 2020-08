“Cuidemos el futuro del mundo: la niñez de hoy”

16/08/2020 - 00:10 Opinión

En 1956, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió el 20 de noviembre como el “Día Internacional del Niño”, con la opción de que cada país lo célebre en otra fecha. En Argentina se decidió festejarlo en agosto, pero con el correr de los años fue cambiando la fecha. Primero fue el primer domingo, luego pasó al segundo y en la actualidad se festeja el tercer domingo del mes.

En este día importante para la familia, profesionales de la salud queremos brindarle información para contribuir al adecuado crecimiento de los niños santiagueños.

Control médico de niño sano

Los controles de niño sano deben realizarse a las 72 horas del nacimiento; a los 10 días de vida; luego 1 vez por mes hasta cumplir el año de edad; durante el segundo año de vida cada 2 meses; en el tercer año cada 4 meses y luego 2 veces por año hasta la adolescencia. Esta frecuencia en el control médico del niño sano es fundamental para:

* Evaluar el crecimiento (aumento gradual del tamaño del organismo).

* Supervisar el desarrollo (aparición de nuevas características o adquisición de nuevas habilidades).

* Diagnosticar patologías.

* Y hacer un tratamiento oportuno de ser necesario.

El “control” es una reunión del pediatra con el niño o niña y sus padres o tutores, en la que el médico aconseja sobre vacunas, estimulación, control de laboratorio, suplementación, etc. En cada encuentro se deben evaluar pautas de crecimiento y desarrollo, hacer prevención de enfermedades, detección y tratamiento adecuado de patologías, además de llevar a cabo educación para la salud del niño y su familia. Se hace valoración antropométrica (se mide talla, peso, IMC, perímetro cefálico), se realiza un exhaustivo examen físico, se miden los signos vitales y se lleva a cabo una anamnesis con antecedentes personales, familiares y sociales. Es muy importante que la detección de alguna desviación de los parámetros normales se haga de forma temprana para mejorar el pronóstico del niño y aprovechar el potencial, que es mayor cuanto menor edad tiene el paciente y menos avanzada esté la enfermedad.

El pediatra es una compañía en la crianza del niño, enseña los cuidados que necesita el mismo, evacua dudas de los padres y adapta el tratamiento a la realidad de cada familia.

Tratamiento nutricional

Durante los primeros 6 años de vida, el niño forma sus “hábitos alimentarios”, para lo cual es relevante que la familia construya un “ambiente seguro y saludable” con el asesoramiento del nutricionista.

Se aconseja la Lactancia materna exclusiva (LME) desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses de vida, momento en el cual se inicia la Alimentación Complementaria (AC) a la Lactancia Materna, mediante una adecuada progresión alimentaria que se realiza mes a mes, hasta los 2 años de vida, que es cuando los niños pueden comer las mismas preparaciones que el resto de la familia.

¿Qué necesitan comer los chicos para crecer sanos y prevenir enfermedades?

Frutas y verduras: de distintos colores, crudas y cocidas, en jugos, licuados, compota, con gelatina, con yogurt, en ensaladas, tartas, tortillas, budines, empanadas, etc.

Lácteos: “enteros” hasta los 5 años de edad, luego deben consumirse “descremados” el resto de la vida para evitar sobrepeso u obesidad (leche, yogurt, quesos, flan/postre, ricota).

Carnes magras: variar entre pollo, cerdo, vacuna y pescados de mar (después del año de vida), siempre bien cocidas y en preparaciones seguras (en el hogar).

Cereales, legumbres y derivados: pan, galletas, arroz, pasta, tartas, empanadas caseras, polenta hecha con leche, lentejas en guisos o puré, arvejas, etc; evitando la panificación con alto contenido en grasas, sal o azúcar y la soja hasta los 5 años de edad.

Grasas “buenas”: principalmente aceites vegetales crudos, frutas secas (después de los 2 años) y palta.

Moderar el consumo de alimentos con “calorías vacías”, es decir sin aporte de nutrientes esenciales, como golosinas, snacks, jugos artificiales, gaseosas, mermelada, etc.

Fomentar el consumo diario de agua, en lugar de otras bebidas, el descanso (12 a 17 horas de sueño en bebés, 9 hs de sueño para los niños y 8 hs para los adolescentes) y el movimiento al aire libre y en el mismo hogar, disminuyendo las horas diarias de pantalla.

Las consultas con el pediatra y el nutricionista no sólo deben realizarse en caso de enfermedad (celiaquía, diabetes, diarrea, alergia a la proteína de la leche, sobrepeso, desnutrición, enfermedades respiratorias, etc.), sino también para el control del crecimiento saludable y la prevención de enfermedades agudas y crónicas; de no ser posible la forma presencial, en este momento de pandemia, algunos profesionales de la salud están brindando asesoría de forma online.

“Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro” (John F. Kennedy).