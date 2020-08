Indican que la producción sojera local creció 25% y hubo récord del valor de zafra, por encima de U$S1.000 M

16/08/2020 - 00:38 Economía

El volumen de producción de soja en la campaña 2019/20 que finalizó recientemente en Santiago del Estero tuvo un incremento del 25% respecto de la previa, con un rendimiento promedio por hectárea por encima de la media nacional y a la altura de la zafra sojera de EE.UU. con un nivel récord en el valor bruto de la producción por encima de los U$S1.100 millones.

Estos datos surgen del análisis final de la campaña realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. El estudio sobre la producción sojera en Santiago, indica que “la producción de soja para la campaña 2019/20 fue de 3.549.700 toneladas, valor que sería un 25 % más que la campaña precedente y que corresponde al 7% de la producción nacional”, indicó.

Puntualizó que “este volumen se obtuvo a partir de una superficie cosechada de 1.077.900 hectáreas. Los valores de producción en la provincia de Santiago del Estero mejoraron año tras año, siendo la campaña 2019/20 un 52% mayor que el promedio histórico de la última década (2.324.100 tn), dato tomado de la base histórica del Ministerio de Agricultura”, indicaron.





A su vez, en cuanto a la superficie implantada, la entidad cerealista concluyó que “la superficie sembrada con soja en secano fue de 1.084.900 hectáreas, lo que representó un incremento interanual del 23%”.

Señalan rendimiento mayor a la media nacional y similar a EE.UU.

El informe de la BCC detalló que “la superficie perdida fue menor al 1% por la sequía y en menor medida problemas de anegamiento que se detectaron en los departamentos de Belgrano y General Taboada, al este de la provincia”.

Desde la BCC destacaron el rendimiento productivo local.

“El rendimiento promedio ponderado fue de 3.290 Kg/ha. y con respecto al ciclo pasado este valor representa una disminución del 7%, pero es un 17% mayor al promedio histórico de la última década”.

En este punto contrastaron con el hecho que la cosecha sojera a nivel nacional “cerró este año en 2,940 Kg/ha”, a la par que esa producción estuvo “bastante cerca de la vanguardia mundial: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó un promedio de 3.300 kilos en su última campaña”.

Detallaron que “en general los rindes fueron buenos para la zona este de Santiago, pero en el oeste se vieron afectados por la falta de agua al comienzo de la campaña, la cual se intensificó durante el ciclo del cultivo”. En este punto, agregaron que “en todos los departamentos de la provincia, las lluvias fueron menores al promedio histórico entre octubre de 2019 a mayo de 2020. En general la variación fue entre un 15% y 34% menor a dicho promedio.

El valor bruto de producción

La Bolsa de Cereales de Córdoba destacó el crecimiento del valor bruto de la produccón sojera local.

Señaló que “en noviembre, cuando comenzó la siembra, en el mercado de futuros se esperaba un precio aproximado de U$S 240/Tn para mayo de 2020. Pero, tanto el cambio de políticas arancelarias como el cambio en el contexto internacional por el Covid-19, influenciaron el valor del grano que cotizó en promedio a U$S 215/tn en mayo 2020, lo que fue U$S 25 por debajo de lo esperado”.

A pesar de esta baja, “la provincia ha conseguido incrementar el valor bruto de la producción un 29%, a U$S 1.167,9 millones. Este valor representa la cantidad de dólares que podría generar Santiago si toda su producción fuese vendida al exterior. El principal determinante de este valor récord ha sido la mayor área sembrada”.