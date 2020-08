En Añatuya redoblan los controles en los ingresos a la ciudad

16/08/2020 - 11:56 El Cronista

AÑATUYA, Gral. Taboada (C) Colonia Dora, Bandera y Suncho Corral, son ciudades próximas, y por distintos motivos personas de esta ciudad viajan hacia esos lugares, como muchos de ellos visitan la “Capital de la Tradición".

Salvo Suncho Corral, que la policía aisló preventivamente, y no dejan salir ni ingresar a nadie -que no justifique el motivo-, en Bandera y Colonia Dora no se dispuso idénticas medidas, al tratarse de casos que ya estaban controlados, es decir, personas aisladas.

Desde las primeras horas de este domingo, el Municipio de Añatuya, a través de Calidad de Vida, Dirección de Tránsito y personal de la Policía de la Provincia, redoblaron los controles preventivos.

El procedimiento incluye el control de la temperatura a todos los que ingresan en la ciudad, solicitar los datos personales y procedencia, además del motivo de su presencia en Añatuya.