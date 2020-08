Fórmula 1: Hamilton no tuvo rivales en España

16/08/2020 - 15:47 Deportivo

Lewis Hamilton consiguió el triunfo en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El podio lo completaron Verstappen y Bottas.

El británico largó en la posición de privilegio y rápidamente tomó la punta de la competencia, seguido por Verstappen, Stroll, Bottas y Pérez. En el quinto giro, el finlandés de Mercedes doblegó al piloto de canadiense de Racing Point y avanzó al tercer lugar.

En la vuelta 22, Verstappen fue a boxes y calzó el compuesto medio en el Red Bull, volvió a pista en la tercera colocación por detrás de Bottas. Dos giros más tarde, Hamilton y Bottas cambiaron neumático y colocaron el mismo compuesto que el piloto holandés.

The most podium’s in @f1 I can’t even begin to describe how this feels. Thank you all for your love and positivity. I want to thank everyone back at the factory, I’m so proud to be a part of this team and I hope you’re all doing well and staying safe. #StillWeRise pic.twitter.com/iY7Wc2RP21