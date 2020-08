VÍDEO: Accidente en el Moto2 no terminó en tragedia de milagro

16/08/2020 - 17:28 Deportivo

La segunda categoría más importante del motociclismo mundial fue el escenario de un impactante accidente en cadena que afortunadamente no tuvo graves consecuencias, según informaron las autoridades presentes en el GP de Austria de Moto2.

Todos quedaron asombrados después de que el joven italiano de 22 años Enea Bastianini cayó de su moto en la salida de la curva 1 del circuito de Red Bull Ring. Mientras que su Kalex salió disparada hacia adelante, él quedó en medio de la pista con todos los competidores pasando a su lado a toda velocidad.

En primera instancia, el corredor pudo evacuar la zona por sus propios medios y sin correr grandes riesgos. Sin embargo, su moto en medio del asfalto fue la que causó la colisión con otro grupo de colegas.

Fueron cuatro los pilotos implicados en la caída. Además del italiano, el malasio Hafizh Syahrin (Speed Up), el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y el español Edgar Pons (Kalex) también tuvieron algunas lesiones después de impactar con el vehículo de su compañero, el cual terminó completamente destrozado.

Aunque todos los involucrados estaban conscientes, el malasio Syahrin fue el que se llevó la peor parte ya que tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Finalmente fue evacuado en ambulancia hacia el centro médico, donde se esperan los resultados finales.

El director deportivo de Aspar Team, equipo para el que corre el asiático, confirmó que su corredor “está bien. Tiene muchos golpes, sobre todo en la cadera, pero está consciente y responde. Le van a hacer un chequeo”.









En tanto, Edgar Pons, uno de los españoles que cayó fuera de pista para evitar una colisión con Syahrin, explicó: “Fue muy complicado. Cuando ves eso no sabes por dónde tirar. Pude esquivar la moto, pero me encontré la rueda delantera y la suspensión. Me fui directo contra el muro y tuve que saltar. Por suerte no me hice nada”.

Tras la reanudación, el español Jorge Martín (Kalex) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Austria de Moto2.