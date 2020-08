Gabriel Rubinstein: “El gobierno se resiste a devaluar y así va a estar en jaque todo el tiempo”

16/08/2020 - 22:14 Economía

Esta semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó el resultado del ranking de aciertos de proyecciones económicas y financieras relevado entre 55 de las principales consultoras económicas locales y del exterior en el mes de julio, entre las cuales Rubinstein y Asociados obtuvo el primer lugar.

El director de la consultora, Gabriel Rubinstein, mantuvo una entrevista con EL LIBERAL en la que se refirió al canje de deuda, a cómo evalúa que será la salida de la pandemia en la economía y también al tipo de cambio.

¿Cuánto se ganó en el acuerdo con los bonistas en el canje de deuda y qué diferencia hay entre las propuestas de pago al inicio de la negociación y lo acordado?

Claramente es un acuerdo importante que logra argentina con unos U$S38.000 millones de ahorro. Es un gran ahorro, pero duró mucho tiempo la negociación que empezó muy tarde, porque al principio hubo 4 meses sin ninguna acción. En un momento, el país hizo una oferta multilateral que fue ampliamente rechazada, cuando la Argentina presentó una propuesta en términos del valor de los bonos, un acreedor que había comprado en 95 y le ofrecían 39. Esa propuesta fue muy rechazada y no obtuvo ni el 17% de adhesión. Eso nunca se publicó. Entonces recién ahí empezaron las negociaciones. Finalmente, la Argentina llevó un valor de alrededor de los U$S54 que finalmente fue aceptada. Ya los acreedores aceptaron una quita muy significativa, pero no algo tan fuerte, casi humillante como lo que había propuesto la Argentina en la primera negociación. Entonces ahí se pudo cerrar, se pudo haber hecho antes, mejor, pero lo concreto es que se cerró y ahora esperamos el cierre definitivo en septiembre. Pero es un muy buen primer paso, necesario para que las cosas se empiecen a normalizar, para que las empresas empiecen a obtener créditos, renovar sus obligaciones negociables, tambien para que las provincias puedan terminar de negociar u obtener créditos y la propia Nación también. Era un paso muy importante y por suerte se logró dar.

¿Cómo evolucionará el tipo de cambio en los próximos meses?

Uno de los temas a resolver es el cambiario. El sistema cambiario actual es muy malo, muy represivo, muy arbitrario. Las empresas tienen dificultades para importar, incluso hay regulaciones muy complicadas que si una empresa tiene una posición financiera determinada no puede acceder al mercado de cambios.

Por ejemplo si una empresa tuvo que comprar dólares en el mercado de contado con liquidación para pagar deudas, no puede acceder al dólar de importación. Está muy mal instrumentado todo eso, incluso es muy represivo, hay empresas que tendrían que pagar deudas como Tecpetrol y no se les dio acceso al mercado de cambios, la verdad que es un régimen que no funciona y encima con una brecha muy alta.

El gobierno se resiste a devaluar más que el 2 ó 3% mensual pero va a estar en jaque todo el tiempo y probablemente las brechas sean altas todo el tiempo y quizá eso conspire contra una recuperación importante, contra el crecimiento de las inversiones, contra un verdadero crecimiento, más allá de la recuperación cíclica de la que hablamos que simplemente se da porque las empresas trabajan. Pero para un crecimiento vigoroso de manera que la economía deje atrás toda la recesión previa a la pandemia y se ponga a crecer, el régimen cambiario no ayuda para nada y ahí se verá, no está dicha la última palabra pero el gobierno se va a resistir a las devaluaciones seguramente, pero es un desgaste permanente.

¿Cuál es la salida que tendrá la economía tras la pandemia?

El Gobierno evita dar o poner un plan económico y habla de objetivos bastante vagos. Entonces hay una zona de incertidumbre muy importante. No obstante, después de una estrepitosa caída por la pandemia y la cuarentena, la economía ahora se está recuperando y se va a seguir recuperando. Esperaríamos que en marzo incluso, ya con vacuna mediante, la actividad sea normal, aunque va a dejar secuelas. Tendremos negocios que habrán quebrado y nunca van a abrir. Va a haber empresas que se van a concursar, gente que va a quedar desempleada y no va a poder emplearse. Pero va a haber, diría, una importante normalización.

¿Hay posibilidad de recuperación?

Es probable que antes del fin del año que viene, la economía en algún momento, tal vez a mediados o fines del 2021, esté como estaba antes de la pandemia, lo cual simplemente es un punto de partida. Porque antes estaba mal. Después, se verá si hay políticas que favorezcan el crecimiento o no, o bien la economía queda languideciendo.