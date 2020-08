La excusa de la historia

16/08/2020 - 22:36 Opinión

El Banderazo convocado para el próximo 17 de agosto, coincide con un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín, y con el lapso crítico de la Coronavirus en el país. Sin embargo la movilización se hará, como otras veces, en nombre de la República, las Instituciones y la Democracia. Y por oposición al proyecto de Reforma Judicial anunciado recientemente por el Presidente Fernández.

Los organizadores estiman la convocatoria en un millón de personas en todo el país. Capaces de expresar con su presencia las quejas por el

cercenamiento de derechos y libertades durante la pandemia. Y comprometidos a conservar el distanciamiento social y el uso riguroso de barbijos. Todo un mensaje.

Realismo sucio

La acumulación de días de cuarentena -a una semana de alcanzar los cinco meses de duración-, más el escalonamiento de la curva a niveles que alarman los sistemas sanitarios de las ciudades comprometidas, componen un cuadro de tensión social y escepticismo, que la oposición política ayuda a profundizar y a transformarlo en un insumo crítico.

Posiblemente la más honesta intelectualmente a la hora de ofrecer argumentos para la movilización del 17A sea Patricia Bullrrich.

Apartándose de las citas románticas y patrioteras de los Kovadlof y Brandoni, la Titular del Pro apuntó a que "El 17 se sale por el trabajo, por la seguridad, no sólo por la reforma de la justicia que es importante..." Nombrando sus ex funciones públicas al frente de las carteras de Trabajo, y de Seguridad, la ex Ministra volvió a subrayar las dimensiones de la ciudadanía que más se vieron afectadas durante el aislamiento, y son valederas de exponer en el espacio público.

La memoria de San Martín y la mística del viejo Comité no son parte del manual motivacional de la política real. Y la reforma judicial, siendo parte de la agenda política del momento, sola interesaría a los operadores del sistema sino fuese que está atravesada por otros enunciados suficientemente densos y concretos.

Dramas y tragedias cotidianos, citados a expresarse en otra fecha patria, (el 20J lo habían hecho contra la expropiación de Vicentín), en una suerte de homenaje catártico contra las iniciativas del gobierno, que no parece llegar con los consensos suficientes para mantener su agenda y hacer política en un contexto de pandemia.

Infierno grande

Hasta el martes 4 de agosto, que el gobernador Zamora anunció la aparición y consecuencias del caso 41, la provincia, la ciudad Capital y la ciudad de La Banda más concretamente, vivieron una situación estable, traducida en un proceso progresivo de fases hacia una "normalidad" razonable, es decir con los cuidados personales, el distanciamiento social y el funcionamiento casi total de las actividades económicas.

A partir del caso 41 la tasa de contagios se septuplicó en cuestión de días, y de estar junto a San Juan y San Luis entre las provincias con menos casos y sin letalidad, Santiago pasó a mezclarse con el lote de provincias con tres dígitos (289) y en proceso de expansión.

La profundización de las restricciones horarias y de ciertos rubros económicos dispuestas en un principio, fueron revertidas en el día de la fecha por el Gobernador, en beneficio de una mayor actividad económica y la exhortación a la responsabilidad personal y social para morigerar una situación bajo observación permanente.

La mediterraneidad geográfica de nuestra provincia, tantas veces citada para explicar su singularidad y su aislamiento respecto a la norma nacional, pudo ser en algún momento una causa falsa que nos diferenciara de la crisis metropolitana (AMBA) y del contexto regional no menos crítico (NOA), por efecto del Covid-19. Ya no. Nuestra realidad epidemiológica cambió. El acotado número de contagiados, obra de un disciplinamiento social más o menos intenso según el tramo de la cuarentena que se transitara, y una invalorable fortuna, eran los factores reales que explicaban nuestra situación holgada.

Recién se vieron, cuando la relajación de los cuidados y de los protocolos entraron bajo el análisis más atento, y se pensó a la calamidad como un corolario cercano que tardó su ocurrencia, pues las condiciones estaban dadas y solo la suerte difirió los resultados actuales.

El 17 de agosto será vivido en una sintonía distinta a la de los centros urbanos con gobierno propio o fuerte presencia electoral de Juntos por el Cambio. Un feriado en una serie monótona de días iguales y una delegación de confianza en los santiagueños, que desde mañana pondremos a prueba.