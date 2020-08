FÚNEBRES | 17 de agosto del 2020

16/08/2020 - 23:34 Funebres

- Daniel Alberto Chamut

- Eulogio Eleodoro Jaimez (La Banda)

- Ramón Rosa Palomino

- Genaro Trujillo (La Banda)

- César Amílcar Domínguez (Loreto)

- Juana Rosenda Sosa de Lizarraga (Córdoba)

- Jerónimo Barraza (Córdoba)

- Luis F. Juan Guillermo Lamadrid

- Elena Luciana Lugones

- Yrenedo Ledesma (Loreto)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JERÓNIMO BARRAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 16/8/20 y espera la resurrección.

El Sr. José Emilio Neder, su esposa Kuky e hijos acompañan a su cuñada en tan difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JERÓNIMO BARRAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Córdoba el 16/8/20 y espera la resurrección.

Caminante no hagas ruido porque mi hermano se ha dormido en los brazos del Señor". Su hermana Mecky, su cuñado Julio Neder y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RINA REGINA DÍAZ ESTEVE DE ACUÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 en La Plata y espera la resurrección.

Pedro Díaz Esteve, Elda Victoria Yocca Vidal, sus hijos Pedro Livio, Maria Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la tía Nina. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RINA REGINA DÍAZ ESTEVE DE ACUÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 en La Plata y espera la resurrección.

Sus hermanos Elena del Valle Díaz Esteve de Palomo, Libia Mercedes Díaz Esteve de Prieto, Pedro Díaz Esteve y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo para su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RINA REGINA DÍAZ ESTEVE DE ACUÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 en La Plata y espera la resurrección.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CÉSAR AMÍLCAR DOMÍNGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/20 y espera la resurrección.

Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos”. Su esposa Valle Medina, sus hijos Karina, Amílcar, Eli y Santiago, sus hijas políticas, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELENA LUCINA LUGONES

(q.e.p.d) Se durmió en el 16/8/20 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; Vice- intendente Roger Nediani; dirección general de rentas, y funcionarios de su gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA SILVIA TEJERINA DE BILLORDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 14/8/2020 y espera resurrección.

Dios de paz, concédele la gracia de tu presencia al alma de nuestra amiga que ha partido hacia tu casa. Te recordaremos siempre. Tus amigos Lalo y Mirta, sus hijos Sole, Rati, Lucas, hijos políticos y nietos acompañan en el dolor a su familia. Piden una oración en su memoria.

RECORDATORIO

SARA RAMONA CAMPOS (Noni)

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 8/8/20 y espera la resurrección.

Querida madre hoy hace 9 dias que te fuiste de este mundo sin que aún podamos resignarnos, solo nos consuela saber que ya estás en el Reino Celestial descansando en los brazos del Señor.

Sus hijos Gasthon, Javier y Rodrigo, su hermano Pitocho y demás familiares te recuerdan con inmenso amor. Que brille para Ti la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

DANIEL ALBERTO CHAMUT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/8/20 y espera la resurrección.

Sus amigos Aldo Mazzoleni, su esposa Maria Alicia y su hija Micaela participan con dolor de su fallecimiento.

DANIEL ALBERTO CHAMUT

RECORDATORIO

FELISA VALLEJO DE SERRANO

(q.e.p.d.) Se drumió en el Señor el 17/8/80 y espera la resurrección.

Sus hijos Gloria, Graciela, Enrique y Darío, su hija política Nilda Rivero, sus nietos y bisnietos la recuerdan con un gran amor y elevan oraciones al cumplirse cuarenta años de su partida a la casa del Padre Dios. Gracias madre, por todo lo que nos enseñaste con tu vida de entrega a tu familia.

RECORDATORIO

JOSÉ AGUSTÍN ADAUTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/4/20 y espera la resurrección.

Señor Dios, espíritu santo vivificador, te pedimos por nuestro querido hermano José Agustín que hoy cumpliría un nuevo año de vida. Sea invitado a tu banquete celestial. Aquí en la tierra, era un siervo, bondadoso, ejemplo de rectitud, de solidaridad, un hijo compasivo y compañero de su querida madre.

Amó y protegió a su familia haciendo a la vez de padre para sus hermanos menores. Nació a las tres de la tarde, a la hora que expiró nuestro Padre de la Patria Dn. José de San Martín.

¡Qué milagro! Su madre, idolatraba a este héroe y decía que ella rogaba a Dios, todopoderoso, tener un hijo que naciera ese día. Y así fue su anhelo se hizo carne y trajo al mundo su primogénito, Josesito, su Piquín, hijo adorado.

Hermanito, te amamos y te extrañamos, tu sentido de la ubicación y de tu humor, reflejaban tu gran don de gente. Padre mío, acójelo en tu reino y dale el gozo de las bienaventuranzas eternas, amén.

Sus hermanos Héctor Eduardo, Graciela del Carmen y Teresa del Rosario junto a sus sobrinos.

RECORDATORIO

ANDREA VERÓNICA RAMALLO

(q.e.p.d.) Fallecio el 17/8/15 y espera la resurrección.

“A pesar de tu ausencia mi mente siempre evoca tu recuerdo haciendo temblar a mi humilde corazón. Un corazón lleno de amor hacia Ti”. Te amo Hija.

Su hija Martina, su mamá Mercedes; Aldo; sus hermanos Gimena, Luciana, Ramiro, Rita y Agustina y su abuela Nelly, con motivo de cumplirse 5 años de su partida a la Casa del Señor, la recordamos con mucho amor. Andre querida siempre en nuestros corazones.

RECORDATORIO

ALBERTO ANTONIO VELAZQUEZ GARCIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/05/05 y espera la resurrección.

Querido Alberto, increíble que ya pasaron 15 años y 3 meses de tu partida al Reino de los Cielos; Nada es igual ya que me dejaste un vacío que me causa una herida tan grande por todo lo que fuiste, ahora sobrevivo, yo se que vos esperas este recordatorio como todos los años, hoy estarías cumpliendo 87 años mi amor, me duele no poder abrazar y besarte como lo solía hacer.

Hace 4 días yo también cumplí 80 años, extrañé tus besos y abrazos, y tus bellas palabras de amor, tus hijos me querían hacer un festejo pero yo no acepté. Alberto. Si vos hubieras estado todo sería distinto, lo primero que hice el día de mi cumpleaños fue agradecer a mi Dios Todopoderoso por haberme permitido cumplir 80 años con dolores y penas, le pido que me de fuerzas para curar algunas heridas, yo le pedí a mis hijos que el mejor regalo para mi sea que sigan juntos mientras yo viva, yo veo a familias que conozco que cuando faltan los principales de la casa entre ellos se desconocen por cuestiones materiales. No es fácil perder un esposo como vos, fueron 45 años de caminar juntos uno al lado del otro, en las buenas y no tan buenas por eso mi amor mientras yo viva no faltaran mis visitas, oraciones, flores y lágrimas y cuando yo vaya a tu encuentro te faltará lo antes mencionado pero me tendrás a tu lado siempre (Tu Piru) tu esposa Angélica.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

ADELA HARÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8 /8 /20 y espera la resurrección.

Tu hija Marcela Soria (tu eterna niña) tu querido nieto Jerónimo, tu hijo Víctor, hna. Chiquita lamentamos profundamente tu partida, te extrañamos muchísimo. Por siempre recordaremos cada momento vivido, anécdotas, enseñanzas, consejos...Aún nos duele no verte, no oírte, solo nos consuela saber que estas en un lugar mejor, donde ya no sufres, junto a tus seres queridos que se te adelantaron y al Padre Celestial.

Agradecemos por este medio a todos los familiares, amigos, vecinos de Sgo, Frías, Termas las muestras de afecto, las hermosas palabras dedicadas a mi madre Adela, y condolencias que nos hicieron llegar por todos los medios posibles. También agradecer a Instituciones a los profesionales: Dr. Albuixech, Dra. Karina Moretti, Dra Rusz Maidana por su acompañamiento y dedicación y a las personas que nos apoyaron para cuidarla hasta el final Yudith y Graciela, nuestras bendiciones y agradecimiento eterno a todos ellos.

Recordando el noveno día de su fallecimiento invitamos a participar de la misa por la modalidad virtual Facebook Pquia. San José de Belgrano, día 17 /08/2020, 18 hrs.





CHAMUT, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Su esposa Gómez Graciela Noemí, su hija Micaela Chamut, su suegra Luz Fabrini y demás familiares participan su fallecimiento. Sus rstos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

CHAMUT, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. ¡¡¡Feliz soy feliz!!! " Yo estoy con mis amores que partieron antes, con mí hermano con el cual vinimos juntos y estamos nuevamente juntos para no separarnos nunca y mis adorados padres y familias y de aquí los acompañaremos a ustedes hasta nuestro encuentro definitivo". Gracias ,muchas gracias por todo el amor que nos tuvimos y nos tenemos .Recuerden... Siempre juntos. Sus hermanos Doris y Juan José. Su cuñado Juan, sus sobrinos Juan Pablo, Gisella, Gustavo, Andrea, Luciana,Mariano y Cristian, sus sobrinos nietos Guille, Maxi ,Justi, Sofi y Manu participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el parque de la Paz!.

CHAMUT, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Se acabaron los sufrimientos".Abrázanos fuerte, que sintamos tu calor y la fuerza de tu amor, Y esta noche mirando al cielo agradeceremos y pediremos al Altísimo ese deseo inmenso de saberte eterno, te amamos como siempre y esperando ese abrazo eterno, el día en que nos volvamos a ver. Descansa en paz. Su tía Elivira Esther Tamer, su primo Gustavo Martin Casagrande e hijos.

CHAMUT, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Se acabaron los sufrimientos". Silenciosa como fue tu vida,asi tu alma se echo a volar. Su tío Jorge Tamer,Romina,Shamia,David y Valentina

CHAMUT, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Roberto Chori Maidana, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo. Ruega oraciones en su memoria.

CHAMUT, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Daniel Matouk, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo. Eleva oraciones en su memoria.

CHAMUT, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Tus amigos del bar: Chori, Penka, Leo, Rufi, Pirulín, participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CORONEL, NORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. Entonces Jesús le dijo "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". La Comunidad Educativa del Instituto San Roque acompaña con profundo dolor al profesor Segundo René Aramayo (Beto) por el fallecimiento de su Sra. madre. Rogamos oraciones en su memoria.

CORONEL, NORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/20|. "Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios". Los amigos de su hijo Beto: Ale Cianferoni, Anita Díaz, Fernando Peralta, Sandra Castillo, Vivi Paz, Adrian y Ceci Medina, Nena Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia con oraciones.

DÍAZ ESTEVE DE ACUÑA, RINA REGINA (q.e.p.d.) Falleció en La Plata el 15/8/20|. Su hermano político Dr. Durval José Palomo, su hermana Elena del Valle Diaz Esteve, sus hijos, nietos y bisnietos, sus restos fueron inhumados en la Ciudad de La Plata. Rogamos una oración en su memoria.

LAMADRID, LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Su esposa Feliza Neri Rodríguez, sus hijos Martín y Raquel; Cecilia, Santiago, hijo pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LAMADRID, LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Confortara mí alma, me guiara por sendas de justicia, amor". Adriana, Amanda, Daniela, Gachy, Lili, Marisa, Paola, Rossana M, Rosana C y Tere acompañan con profundo dolor a su querida amiga Raquel por la pérdida de su papá, un gran hombre e inigualable padre. Elevamos oraciones por su eterno descanso y consuelo para su familia.

LAMADRID, LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. José Giménez, Daniela García e hijos participan y acompañan a su amiga Raquel en este doloroso momento por la pérdida de su papá. Oraciones por su eterno descanso y Consuelo a su familia.

LAMADRID, LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. En Dios solamente espera en silencio mi alma; de El viene mi salvación." (Salmo 62,1-2).El Equipo Directivo del Colegio San José eleva oraciones por el eterno descanso de Luis Lamadrid, papa de nuestra amiga querida Raquel. Acompañamos a la familia en este difícil momento. Nuestro consuelo a su esposa, hijos y nietos.

LAMADRID, LUIS FELIPE JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. El departamento de Ciencias Naturales del colegio San José acompaña con profundo dolor a su familia en tan difícil momento.

LUGONES, ELENA LUCINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Sus hijos Douglas, Robert y Eliana, H. pol. Marcela, Matilde, nietos Douglas, Fernando, Pablo, José, Andrea, Gonzalo, Ana, Franco, bisnietos Delfina y Pablo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cement. Jardín del Sol a las 11 hs. C. de D. S.V. Nº 1 P. L. Gallo 330, SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia, participan con pesar el fallecimiento de la vecina y amiga de muchos años y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Pepe González, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga y vecina Sra. Nelly, y tía de Martita, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MARNERO, MARCELINA ÁNGELA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Sus amigos y vecinos: Nora R. Rafael de Jiménez, María de los A. Jiménez y Adrián Di Salvo, César A. y Juan R. Jiménez y sus respectivas familias despiden a la querida Chocha en oración rogando por su descanso en el Señor, consuelo y fortaleza para su hermana, sobrinos y afectos.

PALOMINO, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Su esposa: Beatríz Santillán, sus hijos: Marcela, Ramona, Carlos y Edith, hijos pol. y nietos part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de San Marcos. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, RAMÓN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Sus hijos Ramón, Raul, Lidia,Mario y sobrinos y nietos, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizada por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SOSA DE LIZARRAGA, JUANA ROSENDA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 15/8/20|. Señor recibirla en tus brazos y concédele la paz". Su hermana Alba M. Sosa, su cuñado Manuel Suárez, sus sobrinos Roberto y Marcelo Suárez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor por su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. El te cuida al salir y al regresar,ahora y para siempre". Mirtha Soria de Gòmez, sus hijos Juan, Sandro y José David, lamentan la partida de la apreciada vecina y amiga, acompañando espiritualmente con afecto a su familia y rogando consuelo para ellos. Elevamos una oración a su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Ing. Carlos Cheein y flia acompañan a Felipe por el fallecimiento de su abuela Mirta. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Miguela de Yocca y sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato participan con dolor el fallecimiento de la mamá del muy apreciado Victor. Dios reconforte a la familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Monica y Sebastian junto a sus hijos Ignacio y Valentina Toscano Cheein, acompañan de corazon a Felipe y toda la familia.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.)Falleció el 13/8/20 en Córdoba|. La Comision Directiva y Comunidad Educativa del Institituo Cultural Anglo Argentino y Big Ben School, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Veronica y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJERINA DE BILLORDO, MIRTA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 13/8/20|. Josefina Stancampiano de Muratore e hijos acompañan a Oscar y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JAIMEZ, EULOGIO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/20|. Su cuñada Dora Herrera, sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TRUJILLO, GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Su hermana Glady, sus sobrinos, Juan, Paulo y Jose, sus sobrinos pol, Julieta, Silvina y Natalia, y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol. Servicio Realizdo por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMILCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Su esposa Valle, sus hijos, Amilcar, Carina, Elizabeth, Eugenio, Cecilia y Santiago, h. pol, y nietos, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey de Loreto. COB HAMBURCO C.I.A DE SEGUROS S.A,- Servicio Realizado por POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. "Nada de estéril en tu vida, en la que prodigaste ternura, amor, ejemplo y entrega a quienes tuvimos la inmensa dicha de compartir este largo camino". Sus hijos Amílcar y Erica; sus nietos Jerónimo y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. "Vivió y murió convencido de que Cristo es el Rostro humano de Dios volcado hacia el hombre". Cacho Leiva y familia participan con dolor del fallecimiento y esperan la pronta resignación familiar. Loreto.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Juan Bautista Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y colaborador ruegan por la cristiana resignación a su familia oraciones en su memoria. Loreto.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. "Vivió y murió convencida de que Cristo es el Rostro humano de Dios". Jota Coronel, Ramón Sánchez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Loreto.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Despedimos con infinita tristeza a un hombre solidario y buen vecino y de gran corazón que el señor lo reciba en su altar y le de la vida eterna. Pocha de Ledesma sus hijos Silvina, Mariela, Sonia, Beto, y Morenita. Loreto.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Un hermano en Cristo siempre dispuesto a servir, gentil y generoso ha si lo recordaré, siempre estaré agradecido por sus enseñanzas". Jota y Dorys Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. "Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar, cuando el Señor te llamó para compartir su gozo" Belén y Juan Verón cuñados de su hijo Amílcar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos. Yolanda Coronel, Ángel Toloza y Flavia Toloza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, CÉSAR AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Querido César te decimos con mucho dolor estas palabras, hiciste de la amistad un culto y Dios que Dios te reciba en sus brazos. Efraín Roldán y Familia participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan cristiana resignación para su familia.

LEDESMA, YRENEO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/20|. Su esposa Lina Coronel, sus hijos Inés, Ramón, Rafael, Omar, Abel, Orlando y Marisa, h/ pol, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10.00 hs en el cementerio de Lomitas- Dpto. Loreto.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUGONES, VICENTE ROGER RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Querido Kelelo que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón, por todos los momentos que compartidos en la infancia, que serán unicos e irrepetibles. Hijos de Emilio Salomón, Noris, Emilio, Osvaldo, Jorge y sus respectivas familias, lamentan la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, IPÓLITA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Personal de la Escuela Nº 940 de Colonia Tinco, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Nilda. Elevan oraciones a su memoria y rogando resignación a su familia. Las Termas.

MEDINA, IPÓLITA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. Comunidad Educativa del Instituto San Francisco Solano, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Nilda Silva. Elevan oraciones a su memoria y pronta resignación a su familia. Las Termas.