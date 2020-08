Terminó preso por presentarse ebrio y echar a su ex pareja de su propia casa

16/08/2020 - 23:59 Policiales

Un vecino del Bº Bruno Volta fue detenido por la policía en la madrugada, sindicado de irrumpir en la casa de su ex pareja, expulsarla e instalarse en total estado de ebriedad.

La medida fue dispuesta por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, otorgada por la jueza de Género, Norma Morán, y recayó en contra de un individuo de apellido López, de 28 años, con residencia en Rivadavia y pasaje 515.

De acuerdo con la denuncia de la víctima (en la Seccional Quinta), de apellido Ortiz, hace siete meses terminó una relación afectiva con López, padre de dos de sus tres hijos, con quienes vive en el Bº Santa Teresita.

Visiblemente angustiada, Ortiz habría señalado que descansaba en su casa con sus hijos y que cerca de las 2 de la madrugada se despertó sobresaltada por ruidos e impactos de objetos en la puerta y las ventanas.

Salió a la calle y se encontró con su ex pareja en aparente estado de ebriedad, quien empezó a recriminarle problemas irresueltos del pasado. Entre cansancio y hartazgo, Ortiz intentó -afanosamente- retirarlo de la casa.

Por el contrario, el recién llegado echó a la mujer de la vivienda y se encerró con los tres niños en el interior, subrayaron los testigos presenciales.

Urgente, Ortiz se comunicó por celular con la policía. Arribaron los uniformados y sacaron al individuo de la casa, frente a varios vecinos que reaccionaron sorprendidos por los gritos.

Ahondó la denunciante que no sufrió agresión alguna. Pero agregó que no era la primera vez que vivía similares incidentes con su ex pareja, a quien calificó de conflictivo y agresivo, que en más de una oportunidad le ocasiono problemas y amenazó con sacarle los niños, prenderse fuego dentro de la vivienda o causarse heridas.

Enfatizó que 30 de julio pasado ya lo había denunciado por “lesiones y daños” en Comisaría Décima.