Gerardo Montenegro: “No podemos tener un ministro al que sólo le importe el fútbol”

17/08/2020 - 00:36 Deportivo

El presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), Gerardo Montenegro, expresó el malestar de esa entidad con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, por la indiferencia con la que se maneja hacia esa actividad.

“No me parece que esté bien que a nuestro deporte no se le consulte cómo nos va, qué nos está pasando. No podemos tener un ministro al que no le importe qué le pasa en nuestro sector, o que solo le importe el fútbol por encima de otros deportes", afirmó Montenegro.

Tras la cancelación de la temporada 2019/20 por la pandemia de Covid- 19, la AdC anunció en julio pasado que la liga 2020/21 se iniciaría en octubre con los entrenamientos de los equipos, y desde ese momento comenzó a buscar una reunión con Lammens.

“Necesitamos esa audiencia urgente, para planificar el torneo y comenzar con todos los protocolos a partir de noviembre. Necesitamos mensajes claros, que digan cómo enfrentaremos la situación. No podemos estar en una incertidumbre, sin saber cómo planificar la crisis, la pérdida. No está bien eso y la paciencia se me terminó", agregó en declaraciones realizadas a Uno Contra Uno Radio.

Posteriormente, el titular de la AdC comentó que “tenemos nuestras ideas, pero si no hay una mesa de trabajo no sabemos cuáles serán los obstáculos para volver. Esta es una actividad que genera trabajo y lo que queremos es salvar a los clubes y proteger a la familia del básquet”.

Formato

Gerardo Montenegro reveló que el formato de “burbuja”, como el que utiliza la NBA, podría ser el adecuado para volver a la competencia. “Tenemos que presentarle al Gobierno un modelo de competencia adaptado a la situación. Mientras no esté la vacuna, queremos tratar de adaptar la competencia a un estilo de formato burbuja y cuando esté la vacuna, se volverá a la normalidad y si tampoco es posible jugar en este sistema, que nos digan si se puede o no volver hasta que esté la vacuna. Es imposible trabajar de esta manera”, explicó el santiagueño.

Luego, habló de las demás categorías del básquet argentino. “Estamos trabajando en conjunto con la CABB y hablando sobre las ideas para las diferentes categorías. Hoy no es el momento para implementar nada novedoso. Lo que tenemos que hacer es volver a la actividad y adaptar los formatos de juego a esta realidad. En el caso de La Liga y La Liga Argentina estamos trabajando para volver a trabajar como la temporada pasada. Lo mismo con la Liga de Desarrollo”, señaló.

“La inclusión del básquet femenino es fundamental. Vamos a organizar un torneo cuando tengamos la vacuna, en febrero o marzo para volver con La Liga Femenina. Hoy no están dada la infraestructura para volver”, concluyó.