Kei Nishikori: “Me hicieron el testeo y di positivo”

17/08/2020 - 00:47 Deportivo

El tenista japonés Kei Nishikori confirmó que dio positivo en coronavirus y por lo tanto no estará disponible para el Masters 1000 de Cincinnati que se jugará del 22 al 28 de agosto en los Estados Unidos.

“Esta mañana me hicieron el testeo y di positivo. Lamentablemente no acudiré a Cincinnati. Me siento bien, con pocos síntomas pero obviamente estaré aislado por seguridad”, expresó Nishikori en su aplicación oficial para celulares.

Nishikori, número 31 del ranking ATP, se encuentra en Florida, Estados Unidos, y el próximo viernes aguardará más resultados a la espera de su viaje a la ciudad de Nueva York.

El tenista que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2016 tenía programada su participación en el Abierto de los Estados Unidos, que se llevará a cabo en dos semanas, pero la misma quedó en suspenso.

Mena, el primero

Por otro lado, Facundo Mena es el jugador argentino que reanudará hoy la actividad profesional en el circuito Challenger del ATP Tour, en el marco del certamen que se desarrollará en Todi, Italia, sobre polvo de ladrillo y con premios por 88.520 euros.

El tenista bonaerense, de 27 años y ubicado en la posición 216 del ranking mundial, enfrentará en partido de primera ronda al francés Elliot Benchetrit (208), con quien no animó ningún compromiso en la etapa rentada. Este encuentro arrancará a las 14.30 local (10.30 de Argentina). Otros cinco tenistas argentinos están anotados en el challenger italiano y jugarán mañana.