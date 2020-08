Termeños vistieron de fiesta el frente de sus casas para celebrar el Día del Niño

17/08/2020 - 01:44 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Las casas de Las Termas fueron adornadas para no dejar pasar inadvertido el Día del Niño, fecha en la cual no se pudieron realizar eventos a causa de las medidas establecidas para resguardar a la población de la propagación del coronavirus. Este proyecto denominado “Quédate en tu barrio” llegó a diferentes sectores de la ciudad, donde lucieron en sus frentes globos, guirnaldas o cualquier otro elemento de adorno para celebrar esta fecha tan importante para la infancia.

La iniciativa surgió de parte de un vecino, y a través de la Dirección de Cultura, más un grupo de voluntarios, se fue contagiando la ciudad mediante las redes sociales, y este domingo, muchas familias decidieron adornar el frente de sus viviendas con motivos alusivos a la fecha.

La propuesta fue sencilla, pero a la vez gratificante tanto para los más pequeños, como también para la comunidad en su totalidad, ya que así se cooperó con el distanciamiento social.