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CARTELERA TV / 18 de agosto de 2020

- 21:32 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)

18.15 ALAS ROTAS

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 JESUS

00.00 30 AÑOS JUNTOS

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. OBRAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES vs. DEFENSORES DEL SUD (R)

20.00 MÁS FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)


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