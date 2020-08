Un libro desnuda a Charly, en 15 entrevistas

17/08/2020 - 21:36 Pura Vida

La extrema lucidez y coherencia en el pensamiento de Charly García durante los años en los que su recorrido artístico se desarrolló bajo el concepto Say no More, dos características reconocidas a lo largo de su trayectoria, pero subvaloradas en esa etapa asociada popularmente a los excesos y escándalos públicos, se imponen a través de su propia voz en “García: 15 años de entrevistas con Charly (1992-2007)”.

Se trata de un libro que compila 11 entrevistas a Charly García, realizadas a lo largo de esos 15 años por los periodistas Daniel Riera y Fernándo Sánchez, para distintos medios, los cuales requirieron de no menos de 25 encuentros, algo que logró generar una empatía y dosis de confianza mutua entre ellos y el artista, que cristalizó en un nivel de profundidad en las charlas poco comunes de acuerdo a la fluctuante relación entre el músico y la prensa.

A través de las poco más de las 200 páginas que lo componen, el trabajo, editado por Vademécum, presenta a un Charly reflexivo, pero también en plena acción, a partir de crónicas sobre la grabación de uno de sus discos o de una de sus giras, en relatos en donde no faltan los excesos y los alardes de genialidad.

Allí aparece el García obsesivo por el sonido, que trabaja cada registro como si se tratara de pinceladas dadas por un pintor, mientras registra el disco “Rock and Roll Yo”; y el Charly en llamas, que mantuvo en vilo a decenas de miles de personas en Cosquín en 2005, cuando miraba cómodo una película en su porteño departamento, justo a la hora en que debía empezar el show, por lo que llegó con varias horas de demora, tras un frenético viaje.

Se trató del raid que incluyó una amable incursión en el set de León Gieco y una competitiva colaboración con Pappo, con quien se sacó chispas en “Desconfío” y “Popotitos”; además de una alocada estancia en Córdoba que hizo honor a la trilogía “Sexo, Drogas y Rock and Roll”.

También abundan a modo de breves textos insertados entre cada capítulo anécdotas sobre canciones o situaciones analizadas desde la óptica del propio artista; como atractivos comentarios sobre directores de cine o un análisis del artista de un disco de Los Beatles.

“De alguna manera, el libro ya estaba escrito y sólo faltaba plasmarlo”, reconoció Daniel Riera en diálogo con Télam.l